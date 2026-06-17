Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 17.06.2026

Η Dara με το «Bangaranga» σε ένα show διεθνών προδιαγραφών στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

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Η Dara, νικήτρια της Eurovision 2026, ανέβηκε στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και παρουσίασε το «Bangaranga» σε ένα εντυπωσιακό act
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Dara, νικήτρια της Eurovision 2026, έκανε πρόβα για τα Mad VMA 2026.
  • Η εμφάνισή της στο Tae Kwon Do ήταν πολυαναμενόμενη και επιβεβαίωσε τη δυναμική της.
  • Ο Creative Director Bill Roxenos υπογράφει το δυναμικό act της Dara για το τραγούδι «Bangaranga».
  • Η Dara αναμένεται να εντυπωσιάσει το ελληνικό κοινό με την εκρηκτική της εμφάνιση.
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Μία από τις πιο πολυαναμενόμενες εμφανίσεις των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ έγινε πραγματικότητα, με τη Dara να ανεβαίνει στη σκηνή και να παραδίδει ένα εντυπωσιακό performance του νικητήριου τραγουδιού της «Bangaranga», που χάρισε στη Βουλγαρία την πρώτη νίκη της στην ιστορία της Eurovision.

Photo: Akim Tsatsoulis
Photo: Akim Tsatsoulis

Η pop star απέδειξε γιατί θεωρείται ένα από τα πιο hot ονόματα της ευρωπαϊκής μουσικής σκηνής, παρουσιάζοντας ένα act υψηλών προδιαγραφών που συνδύασε ενέργεια, άψογη σκηνική παρουσία και σύγχρονη αισθητική.

Dara: Η νικήτρια της Eurovision έρχεται στην Ελλάδα για ένα εκρηκτικό act στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Από τα πρώτα δευτερόλεπτα της εμφάνισής της, η Dara κατάφερε να κερδίσει το κοινό με τη δυναμική παρουσία και τη σκηνική της αυτοπεποίθηση. Πλαισιωμένη από ομάδα χορευτών και με εντυπωσιακή σκηνοθετική προσέγγιση, παρουσίασε το «Bangaranga» σε ένα act γεμάτο ένταση και ασταμάτητο ρυθμό. Η Dara εμφανίστηκε με ένα εφαρμοστό μπλε catsuit που αγκάλιαζε τη σιλουέτα της, συνδυασμένο με δαντελένιες μπλε κάλτσες, δημιουργώντας ένα look γεμάτο pop διάθεση και αυτοπεποίθηση.

Photo: Ιωάννα Κοντού
Photo: Ιωάννα Κοντού

Οι συγχρονισμένες χορογραφίες, οι γρήγορες εναλλαγές εικόνων και η αλληλεπίδραση με το κοινό δημιούργησαν ένα αποτέλεσμα που θύμιζε μεγάλες διεθνείς μουσικές παραγωγές.

Με απόλυτο έλεγχο της σκηνής και εντυπωσιακή ερμηνευτική άνεση, η Dara παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο οπτικοακουστικό θέαμα που δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο. Τα εντυπωσιακά visuals, οι ειδικά σχεδιασμένοι φωτισμοί και η κινηματογραφική αισθητική του act λειτούργησαν αρμονικά με τη μουσική, αναδεικνύοντας ακόμη περισσότερο τη δυναμική του «Bangaranga».

https://www.instagram.com/darnadude

Ο Creative Director και Choreographer Bill Roxenos υπογράφει το δυναμικό act της Dara για το «Bangaranga», το τραγούδι που χάρισε στη Βουλγαρία τη νίκη στη Eurovision 2026. Με έντονη σκηνική ενέργεια, σύγχρονη αισθητική και εκρηκτική κινησιολογία, η εμφάνιση απογειώνει τον χαρακτήρα του τραγουδιού και αναδεικνύει τη δύναμη που το οδήγησε σε μια ιστορική πρωτιά στον διαγωνισμό.

Η εμφάνισή της συγκαταλέγεται ήδη ανάμεσα στα highlights της φετινής διοργάνωσης, με το κοινό να την αποθεώνει και να ανταποκρίνεται με ενθουσιασμό σε κάθε στιγμή του performance. Με το «Bangaranga», η Dara επιβεβαίωσε πως η επιτυχία της στη Eurovision δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα ενός μοναδικού συνδυασμού ταλέντου, σκηνικής προσωπικότητας και καλλιτεχνικής ταυτότητας. Ένα act που έφερε τον αέρα της ευρωπαϊκής σκηνής στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και θα μείνει αξέχαστο.

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