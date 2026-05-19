Dara: Η νικήτρια της Eurovision έρχεται στην Ελλάδα για ένα εκρηκτικό act στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

H Eurovision 2026 ολοκληρώθηκε, αλλά ο απόηχός του συνεχίζει να μονοπωλεί το ενδιαφέρον, ειδικά μετά τη μεγάλη ανατροπή που σημειώθηκε στη φετινή διοργάνωση. Η μεγάλη νικήτρια της, Dara, η οποία χάρισε στη Βουλγαρία την παρθενική της νίκη στον θεσμό, ετοιμάζει βαλίτσες για την Ελλάδα. Λίγες μόλις εβδομάδες μετά τον θρίαμβό της, η εκρηκτική pop star αναμένεται να βρεθεί στην Αθήνα για μία από τις πιο πολυσυζητημένες και λαμπερές μουσικές βραδιές του καλοκαιριού.

Η νεαρή καλλιτέχνιδα, που κατάφερε να μαγνητίσει τα βλέμματα ολόκληρης της Ευρώπης με το super catchy κομμάτι «Bangaranga», έδωσε τα χέρια για μια αποκλειστική guest εμφάνιση στην ελληνική πρωτεύουσα. Πιο συγκεκριμένα, η Dara θα ανέβει στη σκηνή των MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, τα οποία έχουν προγραμματιστεί για τις 17 Ιουνίου, επιβεβαιώνοντας τη φήμη της ως ένα από τα πιο «καυτά» και δυναμικά ονόματα της σύγχρονης pop σκηνής.

Το απόλυτο highlight του φετινού καλοκαιριού

Η σκηνική της παρουσία, η αστείρευτη ενέργειά της και το ιδιαίτερο στυλ της έχουν ήδη γίνει viral στα social media, με το «Bangaranga» να σκαρφαλώνει στα charts παγκοσμίως. Η παρουσία της στα φετινά βραβεία θεωρείται ήδη το μεγάλο talk-of-the-town, ενώ οι πληροφορίες θέλουν το act της να κρύβει εκπλήξεις, με την ίδια να ερμηνεύει ζωντανά το τραγούδι που άλλαξε την πορεία της καριέρας της.

Η έλευση της Dara στην Ελλάδα δεν είναι τυχαία, καθώς υπογραμμίζει για ακόμα μία φορά τους ισχυρούς δεσμούς που διατηρεί ο διαγωνισμός της Eurovision με την εγχώρια μουσική βιομηχανία. Παράλληλα, αποδεικνύει ότι τα MAD VMA παραμένουν το κορυφαίο μουσικό γεγονός της χρονιάς, ικανό να προσελκύει τους πιο επίκαιρους και επιτυχημένους διεθνείς stars της εποχής. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η βραδιά της 17ης Ιουνίου θα έχει έντονο ευρωπαϊκό αέρα και πολύ ρυθμό.

Τα Sold Out εισιτήρια των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

Δεν έχει καν ανακοινωθεί ακόμα το full line up των φετινών Mad Video Music Awards 2026 και ήδη γίνεται… χαμός! Τα εισιτήρια για τα πιο iconic μουσικά βραβεία του καλοκαιριού φεύγουν με τρελό ρυθμό και η Ζώνη Α είναι officially SOLD OUT. Ναι, καλά διάβασες.

Αν λοιπόν θέλεις να ζήσεις από κοντά το πιο viral μουσικό event της χρονιάς, να δεις LIVE πάνω στη φαντασμαγορική σκηνή τη μοναδική Dara -τη μεγάλη νικήτρια της Eurovision 2026- και να τραγουδήσεις μαζί της το απόλυτο summer anthem «Bangaranga» που έχει ήδη κολλήσει στο repeat μας, τότε ξέρεις τι πρέπει να κάνεις!

Ετοιμάσου για super performances, ανατρεπτικά acts, iconic collabs, endless surprises και τη μεγαλύτερη μουσική γιορτή της χρονιάς που θα κάνει όλο το feed σου να ζηλεύει.

Τα επόμενα εισιτήρια εξαφανίζονται FAST, οπότε μη μείνεις εκτός!

