«Που ανθίζεις κάθε άνοιξη;» – Το νέο EP των Yama για την ελπίδα και την «εσωτερική άνθιση»

Οι Yama παρουσιάζουν το νέο τους EP «Που ανθίζεις κάθε άνοιξη;», ένα μουσικό project για την άνθιση, τη μνήμη και την ελπίδα

Οι Yama επιστρέφουν με το νέο τους EP «Που ανθίζεις κάθε άνοιξη;», μια κυκλοφορία που δεν λειτουργεί απλώς ως μουσικό project, αλλά ως μια συναισθηματική αφήγηση για την άνθιση, τη μνήμη και την ελπίδα. Το EP κυκλοφορεί από την Panik Records και αποτελεί το δεύτερο μέρος μιας φιλόδοξης τετραλογίας, όπου κάθε EP αντιστοιχεί σε μία εποχή του χρόνου.

Αντί για έναν κλασικό δίσκο, οι Yama επιλέγουν να χτίσουν ένα μουσικό ημερολόγιο, στο οποίο κάθε κυκλοφορία αποτυπώνει διαφορετικά συναισθήματα και εσωτερικές μεταβάσεις. Πρόκειται για μια καλλιτεχνική πρόταση που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα και δίνει έμφαση στην αφήγηση και την ατμόσφαιρα.

Το νέο EP έρχεται ως φυσική συνέχεια του προηγούμενου έργου τους, «Πού εξαφανίζεσαι κάθε χειμώνα;», το οποίο εξερευνούσε την ευαλωτότητα, τη σιωπή και τη συναισθηματική εσωστρέφεια που φέρνει ο χειμώνας. Με το νέο κεφάλαιο, η αφήγηση αλλάζει κατεύθυνση.

Το «Που ανθίζεις κάθε άνοιξη;» στρέφεται πλέον στο φως, στην αναγέννηση και στο θάρρος να αφεθούμε ξανά στη ζωή. Είναι ένα έργο που μιλά για το άνοιγμα, την προσωπική εξέλιξη και την ανάγκη να ξαναβρούμε τον εαυτό μας μετά από δύσκολες περιόδους.

Το EP αποτυπώνει τις πρώτες ζεστές ημέρες της άνοιξης, εκείνες τις στιγμές όπου όλα μοιάζουν πιο καθαρά, πιο ήρεμα και πιο αισιόδοξα. Μέσα από τη μουσική του, δημιουργείται μια αίσθηση επανεκκίνησης, σαν μια εσωτερική «άνθιση» που συμβαίνει αργά αλλά ουσιαστικά.

Οι Yama υπογράφουν ένα έργο που μιλά για τη δύναμη της μνήμης, αλλά και για την ανάγκη να προχωράμε μπροστά. Είναι μουσική που δεν φοβάται την ευαισθησία, αλλά την αγκαλιάζει.

Η κυκλοφορία του EP συνοδεύεται από ένα συγκινητικό short film, βασισμένο σε αληθινή ιστορία. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Joey Arts, ενώ πρωταγωνιστούν ο Μιχάλης Οικονόμου, ο Τίτος Πινακάς και οι ίδιοι οι Yama.

Η ταινία αφηγείται την ιστορία του κυρίου Νίκου, ενός ανθρώπου που δεν εγκατέλειψε ποτέ το όνειρό του για τη μουσική, παρά τις δυσκολίες που συνάντησε στη ζωή του. Μέσα από τη διαδρομή του, αναδεικνύονται θέματα όπως η ανθεκτικότητα, η δημιουργικότητα και η δύναμη της ελπίδας.

Με το νέο τους EP, οι Yama συνεχίζουν να εξερευνούν τη μουσική ως αφήγηση ζωής και συναισθημάτων. Το «Που ανθίζεις κάθε Άνοιξη;» αποτελεί ένα έργο βαθιά ανθρώπινο, που μιλά για τη μνήμη, την ελπίδα και τη δύναμη να ξαναξεκινάς. Σε συνδυασμό με το short film, το project αποκτά μια ακόμη πιο κινηματογραφική διάσταση, μετατρέποντας την άνοιξη σε σύμβολο εσωτερικής αναγέννησης.

