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EVENTS 08.06.2026

10 Χρόνια Release Athens: Το πλήρες lineup!

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Με τις τελευταίες προσθήκες των Gramatik και Saint Etienne, το Release Athens είναι έτοιμο να γιορτάσει 10 χρόνια γεμάτα μουσική, δυνατές στιγμές και αξέχαστα live. ✨
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Από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα, η Πλατεία Νερού, το Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού φιλοξενούν μερικά από τα μεγαλύτερα acts της διεθνούς σκηνής.

 Στο πλαίσιο της συνεργασίας του φεστιβάλ με το SNF Nostos, μία από τις πιο πολυσυζητημένες βραδιές του καλοκαιριού έχει ήδη περάσει στην ιστορία: οι Gorillaz ανεβαίνουν στην Πλατεία Νερού στις 25 Ιουνίου, σε μια συναυλία που έχει ήδη γίνει sold out, μαζί με τους Flaming Lips και την Jehnny Beth.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, το Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ υποδέχεται τον μοναδικό David Byrne (21/6), μαζί με τους Nation of Language και Deadletter, ενώ στις 22 Ιουνίου τη σκυτάλη παίρνει ο θρυλικός Jean-Michel Jarre παρέα με τον Sebastien Tellier. ✨

 Το φετινό lineup ενώνει θρύλους όπως οι Moby, Nick Cave & The Bad SeedsThe Offspring, Pet Shop Boys, Thievery Corporation και Garbage με αγαπημένες σύγχρονες παρουσίες όπως οι Baxter Dury, Viagra Boys, Gramatik, Ecca Vandal και πολλούς ακόμη ανερχόμενους και καταξιωμένους καλλιτέχνες που διαμορφώνουν το μουσικό τοπίο.

Οι φίλοι του πιο σκληρού ήχου έχουν επίσης πολλούς λόγους να ανυπομονούν. Limp Bizkit, Pantera, Megadeth, Three Days Grace και Helloween δίνουν το παρών σε έξι εκρηκτικές βραδιές που καλύπτουν όλο το φάσμα του rock και metal. Πολλά από τα ονόματα του φετινού lineup έρχονται για πρώτη φορά στη χώρα μας, δικαιώνοντας μια πολυετή προσμονή των Ελλήνων μουσικόφιλων.

Φυσικά, δεν λείπει και η ελληνική σκηνή. Ο Παύλος Παυλίδης επιστρέφει στην Πλατεία Νερού στις 5 Ιουλίου, μαζί με τους Pan Pan και Παιδί Τραύμα, ενώ τα Ημισκούμπρια συναντιούνται ξανά επί σκηνής για ένα πολυαναμενόμενο reunion που έχει ήδη γράψει ιστορία, με τη συναυλία της 20ής Ιουνίου να είναι sold out και μία ακόμη εμφάνιση προγραμματισμένη για τις 3 Ιουλίου. ❤️

Δέκα χρόνια μετά το πρώτο του καλοκαίρι, το Release Athens παρουσιάζει τη μεγαλύτερη και πιο πολυσυλλεκτική διοργάνωσή του μέχρι σήμερα, γιορτάζοντας μια δεκαετία γεμάτη αγαπημένες εμφανίσεις, ξεχωριστές εμπειρίες και συναυλίες που έμειναν αξέχαστες.

 Δες αναλυτικά το πρόγραμμα, ανακάλυψε όλες τις διαθέσιμες προσφορές και εξασφάλισε τα εισιτήριά σου!

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/release-athens-2026/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=c-GR_v-Music_t-B2C_e-Release_Athens_full_lineup_5%2f6%2f26_pid-109570&cmid=679da9dd-9b76-4066-9385-89128cde750e

Τα λέμε εκεί!

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event lineup Release Athens μουσική ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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