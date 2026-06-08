SOLD OUT τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ

Τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ έχουν ήδη γίνει sold out, με το ενδιαφέρον του κοινού να εκτοξεύεται και τα εισιτήρια να εξαφανίζονται σε χρόνο ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για το απόλυτο μουσικό event της χρονιάς. Η μεγάλη βραδιά έχει οριστεί για τις 17 Ιουνίου, και όλα δείχνουν πως το φετινό show θα αποτελέσει μία από τις πιο δυνατές διοργανώσεις των τελευταίων ετών.

Το γεγονός ότι η διοργάνωση είχε ήδη γίνει sold out πριν καν ολοκληρωθεί το line up, δείχνει τη δυναμική των MAD VMA και την τεράστια απήχηση που έχουν στο κοινό κάθε ηλικίας. Με το line up πλέον να έχει ολοκληρωθεί, η προσμονή κορυφώνεται για τη μεγάλη βραδιά της 17ης Ιουνίου, όπου οι καλλιτέχνες θα ανέβουν στη σκηνή σε ένα εκρηκτικό show γεμάτο εκπλήξεις, ειδικές συνεργασίες και εντυπωσιακά live performances που αναμένεται να απογειώσουν τη φετινή διοργάνωση.

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Στη σκηνή των MAD VMA 2026 έχει ανακοινωθεί ότι θα εμφανιστούν η νικήτρια της Eurovision 2026 Dara, οι Manos, Ακύλας και η Μαρίνα Σπανού, ενώ ιδιαίτερη παρουσία θα έχουν επίσης η Έλενα Παπαρίζου και ο Αντώνης Ρέμος.

Επίσης, ανάμεσα στα ονόματα που έχουν ανακοινωθεί βρίσκονται η Ελένη Φουρέιρα, η Ρία Ελληνίδου, η Άντζελα Δημητρίου, ο Rack, η Ellize, η Klavdia, ο Apon, η Marseaux, ο FY, η Ανδρομάχη, ο Θοδωρής Φέρρης, η Anastasia και η Lila, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό μίγμα από pop, trap, λαϊκό και urban ήχο. Η παρουσία τόσο διαφορετικών καλλιτεχνών ανεβάζει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον, καθώς το φετινό show υπόσχεται ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι με συνεχείς εναλλαγές, συνεργασίες-έκπληξη και performances που αναμένεται να συζητηθούν έντονα μετά τη βραδιά της 17ης Ιουνίου.

Με τη ζήτηση να έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο και το ενδιαφέρον να παραμένει στα ύψη, τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ διαμορφώνονται ήδη ως ένα από τα πιο πολυσυζητημένα μουσικά γεγονότα της χρονιάς, που υπόσχεται ένταση, ενέργεια και μια σκηνή γεμάτη μεγάλα ονόματα.

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