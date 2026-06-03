19:30 ακριβώς! Η μεγάλη αλλαγή που πρέπει να ξέρεις για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

Στις 17 Ιουνίου, το Tae Kwon Do ανοίγει τις πόρτες του στις 19:30, νωρίτερα από ποτέ, υποδεχόμενο τους fans για την πιο φαντασμαγορική βραδιά

Τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ έρχονται με μια σημαντική αλλαγή που δεν πρέπει να χάσει κανείς! Φέτος, η μεγαλύτερη γιορτή της μουσικής ξεκινά στις 19:30, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, δίνοντας το σύνθημα για μια βραδιά γεμάτη δυνατές εμφανίσεις, λαμπερούς καλεσμένους και μοναδικές μουσικές στιγμές. Αν έχεις συνηθίσει να φτάνεις αργότερα, καλό είναι να αναθεωρήσεις τα σχέδιά σου, γιατί η δράση αρχίζει από νωρίς και υπόσχεται να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον από το πρώτο λεπτό.

Ο πυρετός των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έχει χτυπήσει προ πολλού «κόκκινο» και η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη μουσική γιορτή της χρονιάς έχει ξεκινήσει! Η Αθήνα φοράει τα καλά της και το Tae Kwon Do ετοιμάζεται να υποδεχθεί χιλιάδες fans που ανυπομονούν να ζήσουν από κοντά το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού, την Τετάρτη 17 Ιουνίου.

Για πρώτη φορά λοιπόν, οι πόρτες του Tae Kwon Do ανοίγουν νωρίτερα από ποτέ, στις 19:30, για να υποδεχθούν το κοινό και να δώσουν το έναυσμα για μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις! Είναι η στιγμή που η μουσική συναντά το απόλυτο show και εσύ θα είσαι εκεί για να το ζήσεις από το πρώτο λεπτό.

Mad Dance Auditions by Mad Radio 106,2: Ο παλμός της σκηνής ξεκινά από εδώ για τα Mad VMA και το act με τον Mano

Το line-up που προκαλεί πανικό

Το stage των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ πρόκειται να «καεί»! Η μεγάλη νικήτρια της Eurovision 2026, Dara, έρχεται κατευθείαν για να ξεσηκώσει το κοινό με το viral «Bangaranga», ενώ μαζί της θα δούμε στη σκηνή τους Manos, Ακύλα, Μαρίνα Σπανού, Έλενα Παπαρίζου και Αντώνη Ρέμο. Οι εκπλήξεις δεν σταματούν ποτέ, καθώς καθημερινά ανακοινώνονται νέα ονόματα που θα μοιραστούν τη σκηνή σε μοναδικά live acts και συνεργασίες που θα συζητιούνται για μήνες!

Πού θα είσαι εσύ στις 17 Ιουνίου;

Με τη Ζώνη Α, την Arena και το MAD Radio Backstage να έχουν γίνει ήδη SOLD OUT σε χρόνο ρεκόρ, το ενδιαφέρον του κοινού έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Η διοργάνωση επιστρέφει για 23η χρονιά, υποσχόμενη μια εμπειρία που συνδυάζει μουσική, θέαμα και τη χαρακτηριστική ενέργεια του καλοκαιριού.

Μην ξεχνάς ότι το warm-up ξεκινά από την Τρίτη 16 Ιουνίου με το MAD VMA Village Festival από την ΔΕΗ στον εξωτερικό χώρο του Tae Kwon Do – μια διήμερη γιορτή μουσικής που δεν πρέπει να χάσεις!

Host Alert!

Ο μοναδικός Θέμης Γεωργαντάς αναλαμβάνει το τιμόνι της παρουσίασης, εγγυώμενος ότι η ενέργεια θα παραμείνει στα ύψη από το πρώτο δευτερόλεπτο, ενώ η ομάδα των Superhosts (Konnie Metaxa, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γαρυφαλλίδη, Upinthehype και Αθηνά Κλήμη) είναι έτοιμη να μεταφέρει τον παλμό από κάθε γωνιά του event.

Αν δεν έχεις προλάβει ακόμα το εισιτήριό σου, κάνε μια κίνηση τώρα μέσω του www.mad.gr και εξασφάλισε τη θέση σου στη μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού. Ραντεβού στις 19:30, την Τετάρτη 17 Ιουνίου, στο Tae Kwon Do!