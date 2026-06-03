Η Rihanna «σπάει» κάθε ρεκόρ με 931 εκατομμύρια streams στο Spotify

Η Rihanna εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά ονόματα της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, με επιδόσεις που αποδεικνύουν ότι η επιρροή της δεν εξαρτάται από τη συχνότητα των κυκλοφοριών της. Παρότι δεν έχει κυκλοφορήσει ολοκληρωμένο άλμπουμ εδώ και περίπου μια δεκαετία, η παρουσία της στις streaming πλατφόρμες παραμένει εκρηκτική και συνεχώς ανοδική.

Σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιεύτηκαν από fan και chart accounts, όπως το Rihanna Charts στο Instagram, η τραγουδίστρια κατέγραψε 931 εκατομμύρια streams στο Spotify μέσα στον Μάιο του 2026, ένα νούμερο που προκαλεί εντύπωση ακόμη και για τα σημερινά δεδομένα της μουσικής βιομηχανίας. Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει ότι το κοινό συνεχίζει να επιστρέφει στον μουσικό της κατάλογο με αμείωτο ενδιαφέρον.

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Η Rihanna εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή των πιο δημοφιλών γυναικών καλλιτεχνών στο Spotify, με περισσότερους από 112 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές σε peak περιόδους. Το γεγονός αυτό την καθιστά μία από τις πιο σταθερές δυνάμεις της παγκόσμιας pop σκηνής, ανεξάρτητα από νέα μουσική κυκλοφορία. Παράλληλα, σύμφωνα με τα ίδια δεδομένα, οι συνολικές ακροάσεις της ξεπέρασαν τα 5 δισεκατομμύρια streams σε όλες τις πλατφόρμες μέσα στο 2026, αποδεικνύοντας την τεράστια απήχηση που εξακολουθεί να έχει το έργο της παγκοσμίως.

Η Rihanna έχει ήδη καταγράψει μια σειρά από ιστορικά επιτεύγματα που τη φέρνουν σε ξεχωριστή θέση στη μουσική ιστορία. Είναι η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνις που ξεπέρασε τα 200 εκατομμύρια RIAA-certified singles, ένα ορόσημο που ελάχιστοι καλλιτέχνες συνολικά έχουν προσεγγίσει. Επιπλέον, το εμβληματικό της άλμπουμ «ANTI» συνεχίζει να γράφει ιστορία, συμπληρώνοντας 10 χρόνια παρουσίας στο Billboard 200, κάτι που αποτελεί πρωτοφανές επίτευγμα για Black female artist στη σύγχρονη δισκογραφία.

Με τα streaming ρεκόρ να σπάνε το ένα μετά το άλλο, η Rihanna δεν δείχνει απλώς να αντέχει στον χρόνο, αλλά να τον κυριαρχεί, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο μιας από τις πιο επιδραστικές καλλιτέχνιδες της εποχής της.

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