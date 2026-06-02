Μουσική 02.06.2026

Ποιο τραγούδι του Michael Jackson μπήκε ξανά στο Billboard Hot 100;

Η επιστροφή του «Chicago» στα charts επιβεβαιώνει ότι η επιρροή του Michael Jackson εξακολουθεί να ξεπερνά γενιές, δεκαετίες και μουσικές τάσεις
Πόπη Βασιλείου

Ο Michael Jackson μπορεί να έφυγε από τη ζωή πριν από πολλά χρόνια, όμως η παρουσία του στη μουσική βιομηχανία παραμένει πιο ισχυρή από ποτέ. Ο «Βασιλιάς της Ποπ» συνεχίζει να επηρεάζει καλλιτέχνες, να εμπνέει εκατομμύρια θαυμαστές και να καταγράφει επιτυχίες που πολλοί εν ενεργεία καλλιτέχνες θα ζήλευαν. Το τελευταίο παράδειγμα έρχεται μέσα από το τραγούδι «Chicago», το οποίο κατάφερε να κάνει μια εντυπωσιακή είσοδο στο Billboard Hot 100, αποδεικνύοντας ότι το ενδιαφέρον του κοινού για το έργο του παραμένει αμείωτο.

Συγκεκριμένα, το «Chicago» έκανε ντεμπούτο στο Νο. 30 του Billboard Hot 100, καταγράφοντας μια αξιοσημείωτη επίδοση για ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε χρόνια μετά την ηχογράφησή του και αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα, αλλά συχνά υποτιμημένα, κομμάτια του καταλόγου του Michael Jackson.

Η νέα επιτυχία του τραγουδιού δεν φαίνεται να είναι τυχαία. Την ίδια περίοδο, το βιογραφικό φιλμ «Michael» συνεχίζει να κυριαρχεί στο παγκόσμιο box office, προσελκύοντας εκατομμύρια θεατές στις κινηματογραφικές αίθουσες και επαναφέροντας στο προσκήνιο τη ζωή, την καριέρα και το ανεπανάληπτο μουσικό αποτύπωμα του θρυλικού καλλιτέχνη.

Η τεράστια απήχηση της ταινίας έχει οδηγήσει σε συνολική αύξηση της κατανάλωσης της μουσικής του Michael Jackson στις streaming πλατφόρμες και στα ψηφιακά charts. Πολλοί νεότεροι ακροατές έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τη δισκογραφία του, ενώ οι παλαιότεροι fans επιστρέφουν στα τραγούδια που σημάδεψαν ολόκληρες δεκαετίες.

Το «Chicago» αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της αναβίωσης. Το τραγούδι, που ξεχωρίζει για τον χαρακτηριστικό ήχο, την ερμηνεία και τη συναισθηματική έντασή του, βρίσκει σήμερα ένα νέο κοινό, επιβεβαιώνοντας ότι η μουσική του Michael Jackson παραμένει διαχρονική.

