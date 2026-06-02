Ο Drake κυριαρχεί στο Billboard 200: Το «ICEMAN» στο No1 για δεύτερη εβδομάδα

Παραμένει στην κορυφή για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την ισχυρή εμπορική του παρουσία στη μουσική βιομηχανία

Ο Drake συνεχίζει να επιβεβαιώνει την κυριαρχία του στη σύγχρονη μουσική σκηνή, καθώς το άλμπουμ «ICEMAN» παραμένει στο Νο.1 του Billboard 200 για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το σερί επιτυχιών του. Η σταθερή παρουσία του στην κορυφή των charts αποδεικνύει για ακόμη μία φορά τη δυναμική του καλλιτέχνη στη διεθνή δισκογραφία και την επιρροή που εξακολουθεί να ασκεί στο παγκόσμιο κοινό.

Η είσοδος του «ICEMAN» στο Νο.1 πριν από μία εβδομάδα συνοδεύτηκε από ένα ιστορικό επίτευγμα, καθώς ο Drake κατάφερε να κατακτήσει ταυτόχρονα τις τρεις πρώτες θέσεις του Billboard 200 με τρία διαφορετικά projects. Μαζί με το «HABIBTI» και το «MAID OF HONOUR», έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης στην ιστορία του chart που καταφέρνει να καταλάβει τις θέσεις 1, 2 και 3 την ίδια στιγμή, γράφοντας ένα ρεκόρ που δύσκολα θα επαναληφθεί.

Στη νέα κατάταξη, τα δύο αυτά άλμπουμ υποχώρησαν στις θέσεις 7 και 8 αντίστοιχα, παραμένοντας όμως μέσα στο Top 10 και επιβεβαιώνοντας τη συνολική επιτυχία του Drake αυτή την περίοδο. Η παρουσία τριών ταυτόχρονων δίσκων σε υψηλές θέσεις δείχνει όχι μόνο τη δημοφιλία του, αλλά και τη στρατηγική του κυκλοφοριών που καταφέρνει να διατηρεί το ενδιαφέρον του κοινού αμείωτο.

Το επίτευγμα αυτό ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση του Drake ως έναν από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της εποχής του, με το Billboard 200 να καταγράφει μια από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές στην πρόσφατη ιστορία του.

