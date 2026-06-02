Μουσική 02.06.2026

Ο Drake κυριαρχεί στο Billboard 200: Το «ICEMAN» στο No1 για δεύτερη εβδομάδα

Παραμένει στην κορυφή για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την ισχυρή εμπορική του παρουσία στη μουσική βιομηχανία
Πόπη Βασιλείου

Ο Drake συνεχίζει να επιβεβαιώνει την κυριαρχία του στη σύγχρονη μουσική σκηνή, καθώς το άλμπουμ «ICEMAN» παραμένει στο Νο.1 του Billboard 200 για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το σερί επιτυχιών του. Η σταθερή παρουσία του στην κορυφή των charts αποδεικνύει για ακόμη μία φορά τη δυναμική του καλλιτέχνη στη διεθνή δισκογραφία και την επιρροή που εξακολουθεί να ασκεί στο παγκόσμιο κοινό.

Ο Drake στη σκηνή φορώντας γαλάζιο γιλέκο και κρατώντας μικρόφωνο.
Ο Drake σε ζωντανή εμφάνιση κατά τη διάρκεια της περιοδείας του.

Η είσοδος του «ICEMAN» στο Νο.1 πριν από μία εβδομάδα συνοδεύτηκε από ένα ιστορικό επίτευγμα, καθώς ο Drake κατάφερε να κατακτήσει ταυτόχρονα τις τρεις πρώτες θέσεις του Billboard 200 με τρία διαφορετικά projects. Μαζί με το «HABIBTI» και το «MAID OF HONOUR», έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης στην ιστορία του chart που καταφέρνει να καταλάβει τις θέσεις 1, 2 και 3 την ίδια στιγμή, γράφοντας ένα ρεκόρ που δύσκολα θα επαναληφθεί.

Ο Drake «σπάει» όλα τα ρεκόρ με το «ICEMAN» και γράφει ιστορία στα streaming charts

Στη νέα κατάταξη, τα δύο αυτά άλμπουμ υποχώρησαν στις θέσεις 7 και 8 αντίστοιχα, παραμένοντας όμως μέσα στο Top 10 και επιβεβαιώνοντας τη συνολική επιτυχία του Drake αυτή την περίοδο. Η παρουσία τριών ταυτόχρονων δίσκων σε υψηλές θέσεις δείχνει όχι μόνο τη δημοφιλία του, αλλά και τη στρατηγική του κυκλοφοριών που καταφέρνει να διατηρεί το ενδιαφέρον του κοινού αμείωτο.

Drake Billboard
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το επίτευγμα αυτό ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση του Drake ως έναν από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της εποχής του, με το Billboard 200 να καταγράφει μια από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές στην πρόσφατη ιστορία του.

Drake: Νέο παγκόσμιο επίτευγμα – Ο καλλιτέχνης που ξεπέρασε τον Michael Jackson στα No.1 hits

Billboard Drake Iceman
Jay-Z: Η μεγάλη επιστροφή και το «καρφί» στους επικριτές του επί σκηνής

Moët & Chandon x Pharrell: Eπιστρέφει το Ice Impérial με καμπάνια στο Saint-Tropez και νέο minimal design

Céline Dion: Η μεγάλη επιστροφή στο Παρίσι με 10 επιπλέον συναυλίες που ανατρέπουν τα δεδομένα
Céline Dion: Η μεγάλη επιστροφή στο Παρίσι με 10 επιπλέον συναυλίες που ανατρέπουν τα δεδομένα

Sanremo 2027: Έρχεται η αλλαγή που μπορεί να «ανατρέψει» τη Eurovision στην Ιταλία
Sanremo 2027: Έρχεται η αλλαγή που μπορεί να «ανατρέψει» τη Eurovision στην Ιταλία

«Flame Music Festival»: Όλη η ελληνική urban σκηνή σε ένα διήμερο – υπερπαραγωγή
«Flame Music Festival»: Όλη η ελληνική urban σκηνή σε ένα διήμερο – υπερπαραγωγή

Jay-Z: Η μεγάλη επιστροφή και το «καρφί» στους επικριτές του επί σκηνής
Jay-Z: Η μεγάλη επιστροφή και το «καρφί» στους επικριτές του επί σκηνής

MAD VMA 2026: Η Klavdia μιλά στο Mad.gr για τη δύναμη της μπαλάντας, τη νοσταλγία και τα «Συντρίμμια»
MAD VMA 2026: Η Klavdia μιλά στο Mad.gr για τη δύναμη της μπαλάντας, τη νοσταλγία και τα «Συντρίμμια»

Στέλλα Καλλή: Η επιστροφή με το ανανεωμένο «Υπεύθυνοι Είμαστε»
Στέλλα Καλλή: Η επιστροφή με το ανανεωμένο «Υπεύθυνοι Είμαστε»

Sabrina Carpenter: Η δικαστική απόφαση για stalker που φέρεται να παρακολουθούσε το σπίτι της στο Los Angeles
Sabrina Carpenter: Η δικαστική απόφαση για stalker που φέρεται να παρακολουθούσε το σπίτι της στο Los Angeles

Ariana Grande: Η horror επιστροφή με το «Hate That I Made You Love Me»
Ariana Grande: Η horror επιστροφή με το «Hate That I Made You Love Me»

Η Ανδρομάχη στο MAD VMA Vidcast 2026: «Ξεχνάω ότι έχω πάει Eurovision γιατί μου άφησε μια πικρή γεύση»
Η Ανδρομάχη στο MAD VMA Vidcast 2026: «Ξεχνάω ότι έχω πάει Eurovision γιατί μου άφησε μια πικρή γεύση»

