Μουσική 28.05.2026

Ο Drake «σπάει» όλα τα ρεκόρ με το «ICEMAN» και γράφει ιστορία στα streaming charts

Ο Drake επιστρέφει δυναμικά με το «ICEMAN», το οποίο κατέγραψε ένα από τα πιο εντυπωσιακά streaming debuts στην ιστορία της μουσικής βιομηχανίας
Πόπη Βασιλείου

Η κυκλοφορία του «ICEMAN» επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά την ικανότητα του Drake να κυριαρχεί στις streaming πλατφόρμες και να διαμορφώνει τις τάσεις της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Το νέο του άλμπουμ έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο, συγκεντρώνοντας 462,2 εκατομμύρια on-demand streams μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στην πρώτη εβδομάδα, ένα νούμερο που τον φέρνει ξανά στην κορυφή των μουσικών επιδόσεων για το 2026.

Η πρώτη εβδομάδα του άλμπουμ έδειξε ξεκάθαρα ότι η απήχηση του Drake παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, καθώς οι αριθμοί των streams εκτοξεύτηκαν σε πρωτοφανή για την εποχή επίπεδα, επιβεβαιώνοντας ότι το κοινό όχι μόνο τον ακολουθεί πιστά αλλά και συμμετέχει ενεργά σε κάθε νέο του μουσικό κεφάλαιο, μετατρέποντας κάθε κυκλοφορία σε παγκόσμια μουσική στιγμή.

Drake: Νέο παγκόσμιο επίτευγμα – Ο καλλιτέχνης που ξεπέρασε τον Michael Jackson στα No.1 hits

Η επίδοση αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη από τη βιομηχανία, καθώς το «ICEMAN» σημείωσε το μεγαλύτερο streaming week της χρονιάς μέχρι στιγμής και ταυτόχρονα κατέκτησε την 10η θέση στη λίστα με τα μεγαλύτερα streaming weeks όλων των εποχών για άλμπουμ, σύμφωνα με τα δεδομένα της αγοράς. Το γεγονός αυτό ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση του Drake ως ενός από τους πιο εμπορικά επιτυχημένους καλλιτέχνες της σύγχρονης μουσικής.

Καθώς η «ICEMAN era» συνεχίζει να εξελίσσεται, το ενδιαφέρον γύρω από το project παραμένει έντονο, με το κοινό να καταναλώνει μαζικά τη νέα μουσική και τα media να αναλύουν ήδη την επίδρασή του στα παγκόσμια charts. Η στρατηγική κυκλοφορίας, σε συνδυασμό με την τεράστια βάση θαυμαστών του Drake, φαίνεται να έχει δημιουργήσει ένα ακόμη κεφάλαιο κυριαρχίας στην καριέρα του.

Το μόνο βέβαιο είναι πως το «ICEMAN» δεν αποτελεί απλώς μια επιτυχημένη κυκλοφορία, αλλά ένα ακόμη σημείο αναφοράς στη σύγχρονη ιστορία του streaming, επιβεβαιώνοντας πως ο Drake παραμένει σταθερά ένας από τους πιο ισχυρούς παίκτες της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας.

Ο Drake «σαρώνει» στο Billboard 200 – Ο πρώτος καλλιτέχνης που κατακτά και τις τρεις κορυφαίες θέσεις την ίδια εβδομάδα

Cruz Beckham: Ο garage-rock παλμός στο νέο του single «Yeah Yeah Yeah»
Cruz Beckham: Ο garage-rock παλμός στο νέο του single «Yeah Yeah Yeah»

«Τι θέλω εγώ με σένα»: Το teaser για το νέο τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη που ήδη συζητιέται
«Τι θέλω εγώ με σένα»: Το teaser για το νέο τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη που ήδη συζητιέται

Ποιο ήταν το πιο εκρηκτικό performance της Άννας Βίσση στα MAD VMA;
Ποιο ήταν το πιο εκρηκτικό performance της Άννας Βίσση στα MAD VMA;

Η Evangelia διασκευάζει το «ένα νερό κυρά Βαγγελιώ» και «ρίχνει» το instagram
Η Evangelia διασκευάζει το «ένα νερό κυρά Βαγγελιώ» και «ρίχνει» το instagram

Η Katy Perry κάνει το απόλυτο comeback με δωρεάν συναυλία στο Μεξικό
Η Katy Perry κάνει το απόλυτο comeback με δωρεάν συναυλία στο Μεξικό

Η Natasha Kay παρουσιάσε το νέο της EP «Nightdose» σε μια λαμπερή βραδιά
Η Natasha Kay παρουσιάσε το νέο της EP «Nightdose» σε μια λαμπερή βραδιά

Antigoni: Το «Jalla» στο UK Official Singles Chart Top 100
Antigoni: Το «Jalla» στο UK Official Singles Chart Top 100

Το «On the Floor» επιστρέφει: Πώς η J.Lo κατέκτησε ξανά τα παγκόσμια charts μετά από 15 χρόνια
Το «On the Floor» επιστρέφει: Πώς η J.Lo κατέκτησε ξανά τα παγκόσμια charts μετά από 15 χρόνια

Η Olivia Rodrigo σε μια live στιγμή που γράφει ιστορία – Το Spotify μετατρέπει τη Βαρκελώνη σε pop σκηνή
Η Olivia Rodrigo σε μια live στιγμή που γράφει ιστορία – Το Spotify μετατρέπει τη Βαρκελώνη σε pop σκηνή

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Κ. Καραμανλής: Ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση για εθνικά δικαιώματα, οικονομική αστάθεια και διεθνή αναρχία

Monitor paron.gr: Η ψηφιακή πυξίδα της ενημέρωσης σε… πραγματικό χρόνο

