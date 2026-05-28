Ο Drake «σπάει» όλα τα ρεκόρ με το «ICEMAN» και γράφει ιστορία στα streaming charts

Ο Drake επιστρέφει δυναμικά με το «ICEMAN», το οποίο κατέγραψε ένα από τα πιο εντυπωσιακά streaming debuts στην ιστορία της μουσικής βιομηχανίας

Η κυκλοφορία του «ICEMAN» επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά την ικανότητα του Drake να κυριαρχεί στις streaming πλατφόρμες και να διαμορφώνει τις τάσεις της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Το νέο του άλμπουμ έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο, συγκεντρώνοντας 462,2 εκατομμύρια on-demand streams μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στην πρώτη εβδομάδα, ένα νούμερο που τον φέρνει ξανά στην κορυφή των μουσικών επιδόσεων για το 2026.

Η πρώτη εβδομάδα του άλμπουμ έδειξε ξεκάθαρα ότι η απήχηση του Drake παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, καθώς οι αριθμοί των streams εκτοξεύτηκαν σε πρωτοφανή για την εποχή επίπεδα, επιβεβαιώνοντας ότι το κοινό όχι μόνο τον ακολουθεί πιστά αλλά και συμμετέχει ενεργά σε κάθε νέο του μουσικό κεφάλαιο, μετατρέποντας κάθε κυκλοφορία σε παγκόσμια μουσική στιγμή.

Drake: Νέο παγκόσμιο επίτευγμα – Ο καλλιτέχνης που ξεπέρασε τον Michael Jackson στα No.1 hits

Η επίδοση αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη από τη βιομηχανία, καθώς το «ICEMAN» σημείωσε το μεγαλύτερο streaming week της χρονιάς μέχρι στιγμής και ταυτόχρονα κατέκτησε την 10η θέση στη λίστα με τα μεγαλύτερα streaming weeks όλων των εποχών για άλμπουμ, σύμφωνα με τα δεδομένα της αγοράς. Το γεγονός αυτό ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση του Drake ως ενός από τους πιο εμπορικά επιτυχημένους καλλιτέχνες της σύγχρονης μουσικής.

Καθώς η «ICEMAN era» συνεχίζει να εξελίσσεται, το ενδιαφέρον γύρω από το project παραμένει έντονο, με το κοινό να καταναλώνει μαζικά τη νέα μουσική και τα media να αναλύουν ήδη την επίδρασή του στα παγκόσμια charts. Η στρατηγική κυκλοφορίας, σε συνδυασμό με την τεράστια βάση θαυμαστών του Drake, φαίνεται να έχει δημιουργήσει ένα ακόμη κεφάλαιο κυριαρχίας στην καριέρα του.

Το μόνο βέβαιο είναι πως το «ICEMAN» δεν αποτελεί απλώς μια επιτυχημένη κυκλοφορία, αλλά ένα ακόμη σημείο αναφοράς στη σύγχρονη ιστορία του streaming, επιβεβαιώνοντας πως ο Drake παραμένει σταθερά ένας από τους πιο ισχυρούς παίκτες της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας.

Ο Drake «σαρώνει» στο Billboard 200 – Ο πρώτος καλλιτέχνης που κατακτά και τις τρεις κορυφαίες θέσεις την ίδια εβδομάδα