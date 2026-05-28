Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Beauty 28.05.2026

Bella Hadid: Το 90’s αξεσουάρ μαλλιών που θα απογειώσει τους κότσους σου

Το scrunchie επιστρέφει και η Bella Hadid σου δείχνει τον πιο stylish τρόπο για να το φορέσεις φέτος το καλοκαίρι
Μαρία Χατζηγιάννη

Μετά τις εντυπωσιακές της εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί των Καννών, όπου τα sleek buns της μονοπώλησαν το ενδιαφέρον, η Bella Hadid αποδεικνύει πως το αγαπημένο της χτένισμα για το καλοκαίρι του 2026 είναι πολύ πιο ευέλικτο και παιχνιδιάρικο απ’ ό,τι φαντάζεσαι. Σε πρόσφατη εξόρμησή της στο Saint-Tropez, όπου απολαμβάνει τον ήλιο πάνω σε ένα γιοτ, το supermodel μάς έδωσε το απόλυτο hair inspo, συνδυάζοντας την ανεμελιά των διακοπών με την αγαπημένη της 90’s αισθητική.

Συνδυάζοντας το λευκό mini κροσέ φόρεμά της και τα κοσμήματα από κοχύλια με ένα χαμηλό, ατημέλητο bun, η Bella πρόσθεσε την πιο καθοριστική λεπτομέρεια: ένα λευκό βαμβακερό scrunchie. Το αξεσουάρ αυτό, το οποίο είναι απόλυτα matchy με το υπόλοιπο outfit της, αναβαθμίζει αμέσως ένα απλό χτένισμα, προσφέροντας μια vintage πινελιά που είναι ταυτόχρονα πρακτική και chic. Είναι άλλωστε γνωστή η προτίμησή της στα scrunchies και τα claw clips, τα οποία έχουν επιστρέψει δυναμικά στην κορυφή των beauty trends.

Pistachio scent: Το άρωμα των It-Girls που ορίζει το καλοκαίρι του 2026

Το μυστικό της επιτυχίας αυτού του look έγκειται στην αβίαστη απλότητα που εκπέμπει, επιτρέποντάς σου να δείχνεις περιποιημένη χωρίς να καταβάλλεις ιδιαίτερη προσπάθεια. Αντί να επιλέξεις αυστηρά και «βαριά» προϊόντα styling που μπορεί να κάνουν τα μαλλιά σου να φαίνονται λιπαρά κάτω από τον δυνατό ήλιο, το scrunchie λειτουργεί ως ένα «statement» στοιχείο που εστιάζει την προσοχή στο στυλ και όχι στη δομή της κόμμωσης. Επιλέγοντας υφάσματα όπως το βαμβάκι ή το μετάξι, διασφαλίζεις ότι η τρίχα σου αναπνέει, ενώ ταυτόχρονα προσθέτεις ένα touch of color ή texture που απογειώνει ακόμη και το πιο απλό outfit.

Αν ετοιμάζεις τις αποσκευές σου για τις επόμενες εξορμήσεις σου, το scrunchie είναι ένα αντικείμενο που επιβάλλεται να βρίσκεται στο νεσεσέρ σου. Πρόκειται για το πιο «πολυδιάστατο» αξεσουάρ, αφού μπορεί να σε συνοδεύσει από την παραλία, προστατεύοντας τα μαλλιά σου από τη φθορά, μέχρι τις πρωινές βόλτες στην πόλη ή ακόμη και τις βραδινές σου εμφανίσεις με ένα πιο προσεγμένο twist. Είναι η πιο εύκολη και γρήγορη λύση για να δώσεις στυλ σε κάθε σου look, αποδεικνύοντας ότι η κομψότητα κρύβεται συχνά στις πιο απλές επιλογές.

Black Panther: Ποιοι ηθοποιοί βρίσκονται στο επίκεντρο για τον νέο ήρωα του MCU;

Ο Drake «σπάει» όλα τα ρεκόρ με το «ICEMAN» και γράφει ιστορία στα streaming charts

Ξυπνάς κουρασμένος; 5 έξυπνα tips για πιο ήρεμο και βαθύ ύπνο
Πώς φεύγει το κόκκινο κρασί από τον καναπέ σου;
Fartlek: H τεχνική που θα αλλάξει για πάντα το τρέξιμό σου
Πώς θα προετοιμάσεις το κρεβάτι σου για τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού
Naomi Osaka: Η custom haute couture εμφάνιση που άλλαξε την έννοια του «tenniscore»
Ιστορική στιγμή στην Κρήτη: Η πρώτη πινακίδα UNESCO στα Μάλια για τα Μινωικά Ανάκτορα
Summer 2026: Τα 7 κομμάτια που χρειάζεσαι για την πιο chic γκαρνταρόμπα
Αν βγεις μαζί τους, ξέχνα το «ένα ποτό και σπίτι» – Αυτά τα 6 ζώδια δεν σταματούν ποτέ
Στην τελική ευθεία – Τι να μην κάνεις ποτέ πριν από τις Πανελλήνιες
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Κ. Καραμανλής: Ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση για εθνικά δικαιώματα, οικονομική αστάθεια και διεθνή αναρχία

Monitor paron.gr: Η ψηφιακή πυξίδα της ενημέρωσης σε… πραγματικό χρόνο

