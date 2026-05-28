Bella Hadid: Το 90’s αξεσουάρ μαλλιών που θα απογειώσει τους κότσους σου

Μετά τις εντυπωσιακές της εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί των Καννών, όπου τα sleek buns της μονοπώλησαν το ενδιαφέρον, η Bella Hadid αποδεικνύει πως το αγαπημένο της χτένισμα για το καλοκαίρι του 2026 είναι πολύ πιο ευέλικτο και παιχνιδιάρικο απ’ ό,τι φαντάζεσαι. Σε πρόσφατη εξόρμησή της στο Saint-Tropez, όπου απολαμβάνει τον ήλιο πάνω σε ένα γιοτ, το supermodel μάς έδωσε το απόλυτο hair inspo, συνδυάζοντας την ανεμελιά των διακοπών με την αγαπημένη της 90’s αισθητική.

Συνδυάζοντας το λευκό mini κροσέ φόρεμά της και τα κοσμήματα από κοχύλια με ένα χαμηλό, ατημέλητο bun, η Bella πρόσθεσε την πιο καθοριστική λεπτομέρεια: ένα λευκό βαμβακερό scrunchie. Το αξεσουάρ αυτό, το οποίο είναι απόλυτα matchy με το υπόλοιπο outfit της, αναβαθμίζει αμέσως ένα απλό χτένισμα, προσφέροντας μια vintage πινελιά που είναι ταυτόχρονα πρακτική και chic. Είναι άλλωστε γνωστή η προτίμησή της στα scrunchies και τα claw clips, τα οποία έχουν επιστρέψει δυναμικά στην κορυφή των beauty trends.

Το μυστικό της επιτυχίας αυτού του look έγκειται στην αβίαστη απλότητα που εκπέμπει, επιτρέποντάς σου να δείχνεις περιποιημένη χωρίς να καταβάλλεις ιδιαίτερη προσπάθεια. Αντί να επιλέξεις αυστηρά και «βαριά» προϊόντα styling που μπορεί να κάνουν τα μαλλιά σου να φαίνονται λιπαρά κάτω από τον δυνατό ήλιο, το scrunchie λειτουργεί ως ένα «statement» στοιχείο που εστιάζει την προσοχή στο στυλ και όχι στη δομή της κόμμωσης. Επιλέγοντας υφάσματα όπως το βαμβάκι ή το μετάξι, διασφαλίζεις ότι η τρίχα σου αναπνέει, ενώ ταυτόχρονα προσθέτεις ένα touch of color ή texture που απογειώνει ακόμη και το πιο απλό outfit.

Αν ετοιμάζεις τις αποσκευές σου για τις επόμενες εξορμήσεις σου, το scrunchie είναι ένα αντικείμενο που επιβάλλεται να βρίσκεται στο νεσεσέρ σου. Πρόκειται για το πιο «πολυδιάστατο» αξεσουάρ, αφού μπορεί να σε συνοδεύσει από την παραλία, προστατεύοντας τα μαλλιά σου από τη φθορά, μέχρι τις πρωινές βόλτες στην πόλη ή ακόμη και τις βραδινές σου εμφανίσεις με ένα πιο προσεγμένο twist. Είναι η πιο εύκολη και γρήγορη λύση για να δώσεις στυλ σε κάθε σου look, αποδεικνύοντας ότι η κομψότητα κρύβεται συχνά στις πιο απλές επιλογές.