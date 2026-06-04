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Life 04.06.2026

Η πιο δροσερή καλοκαιρινή σαλάτα με φρούτα και λαχανικά που γίνεται viral σε κάθε τραπέζι

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Ένα πιάτο γεμάτο χρώματα, αρώματα και αντιθέσεις που μετατρέπει τα πιο απλά υλικά σε μια εντυπωσιακή καλοκαιρινή εμπειρία
Πόπη Βασιλείου

Το καλοκαίρι ζητάει απλά πράγματα: δροσιά, ελαφριές γεύσεις και πιάτα που δεν σε βαραίνουν αλλά σε γεμίζουν ενέργεια. Μια σαλάτα με φρούτα και λαχανικά είναι από τις πιο έξυπνες επιλογές αυτής της εποχής, γιατί συνδυάζει τη φρεσκάδα της φύσης με τη γλυκύτητα των φρούτων και τη δροσερή τραγανότητα των λαχανικών. Δεν είναι απλώς ένα συνοδευτικό, αλλά μπορεί να σταθεί άνετα ως πλήρες γεύμα, ειδικά όταν θέλεις κάτι γρήγορο, υγιεινό και απολαυστικό.

Δύο δροσερές καλοκαιρινές σαλάτες με γαρίδες, καρπούζι και φέτα που αποτελούν το απόλυτο trend της εποχής.
Πηγή: Unsplash

Η συγκεκριμένη καλοκαιρινή σαλάτα ξεχωρίζει γιατί παίζει με τις αντιθέσεις: το ζουμερό καρπούζι συναντά τη ρόκα, οι φράουλες δίνουν οξύτητα και γλυκύτητα μαζί, ενώ το αγγούρι και τα ντοματίνια προσθέτουν τη δική τους δροσερή βάση. Είναι ένα πιάτο που μπορείς να προσαρμόσεις εύκολα ανάλογα με τα φρούτα της εποχής και τη διάθεσή σου, κάτι που το κάνει ιδανικό για καθημερινή χρήση αλλά και για πιο ιδιαίτερες στιγμές.

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Συνταγή για καλοκαιρινή σαλάτα με φρούτα και λαχανικά

Υλικά

  • 1 σακούλα ανάμεικτα πράσινα φύλλα (ρόκα, σπανάκι baby ή μαρούλι)
  • 1 αγγούρι κομμένο σε λεπτές φέτες
  • 10-12 ντοματίνια κομμένα στη μέση
  • 1/2 κόκκινο κρεμμύδι σε λεπτές φέτες
  • 1 φλιτζάνι καρπούζι σε κύβους
  • 6-8 φράουλες κομμένες στη μέση
  • 1 ροδάκινο σε λεπτές φέτες
  • 50-80 γρ. φέτα ή κατσικίσιο τυρί (προαιρετικά)
  • 1/4 φλιτζανιού καρύδια ή αμύγδαλα
tarammosalata
unsplash

Για τη σως

  • 3 κ.σ. ελαιόλαδο
  • 1 κ.σ. μέλι
  • 1 κ.σ. χυμό λεμονιού ή λάιμ
  • 1/2 κ.γ. μουστάρδα
  • Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι
  • Φύλλα δυόσμου ή βασιλικού ψιλοκομμένα (προαιρετικά)
salata
Pinterest

Εκτέλεση

  1. Πλένεις καλά όλα τα λαχανικά και τα φρούτα και τα κόβεις σύμφωνα με τις οδηγίες.
  2. Σε ένα μεγάλο μπολ βάζεις πρώτα τα πράσινα φύλλα ως βάση.
  3. Προσθέτεις το αγγούρι, τα ντοματίνια και το κόκκινο κρεμμύδι.
  4. Συνεχίζεις με το καρπούζι, τις φράουλες και το ροδάκινο.
  5. Ρίχνεις από πάνω τα καρύδια ή αμύγδαλα και το τυρί, αν χρησιμοποιείς.
  6. Σε ένα μικρό μπολ ανακατεύεις το ελαιόλαδο, το μέλι, τον χυμό λεμονιού, τη μουστάρδα, το αλάτι και το πιπέρι μέχρι να δέσει η σως.
  7. Περιχύνεις τη σαλάτα λίγο πριν το σερβίρισμα.
  8. Ανακατεύεις απαλά και σερβίρεις αμέσως για να μείνουν όλα τραγανά και δροσερά.
Μια δροσερή σαλάτα με ντομάτες, ψωμί και βασιλικό, ένα από τα πιο δυνατά trends του καλοκαιριού.
Πηγή: Unsplash

Το αποτέλεσμα είναι μια σαλάτα που δεν λειτουργεί απλώς σαν συνοδευτικό, αλλά σαν ολοκληρωμένη καλοκαιρινή εμπειρία στο πιάτο σου. Ελαφριά αλλά χορταστική, γλυκιά αλλά και δροσερή, αυτή η συνταγή αποδεικνύει ότι το απλό μπορεί να είναι και το πιο εντυπωσιακό, ειδικά όταν βασίζεται σε φρέσκα υλικά και σωστούς συνδυασμούς.

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διατροφή Καλοκαίρι 2026 σαλάτα
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