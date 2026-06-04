Matcha nails: Γιατί όλοι μιλάνε για αυτό το χρώμα στα νύχια;

Μετά τα «glazed donut» και «strawberry milk» νύχια, η νέα εμμονή της σεζόν είναι εμπνευσμένη από το αγαπημένο σου ρόφημα

Ξέχασε για λίγο τα κλασικά nude και τα bubble bath χρώματα, γιατί το καλοκαίρι του 2026 έχει αποκτήσει το δικό του, γήινο χρώμα. Τα «Matcha Nails» είναι επίσημα εδώ, κερδίζοντας τις εντυπώσεις σε TikTok και Pinterest, μετατρέποντας την πρωινή σου ιεροτελεστία σε ένα απόλυτο beauty trend. Με τις αναζητήσεις για τη συγκεκριμένη απόχρωση να έχουν εκτοξευθεί, το matcha πράσινο αποδεικνύεται η πιο ισορροπημένη επιλογή της σεζόν: είναι cool, ήρεμο, κομψό και ταυτόχρονα αρκετά ιδιαίτερο για να ξεχωρίζεις χωρίς να φωνάζεις.

Η ομορφιά αυτής της τάσης κρύβεται στην ευελιξία της, καθώς ταιριάζει σε κάθε τύπο επιδερμίδας και στυλ, καθιστώντας την ιδανική για να αναβαθμίσεις το look σου. Είτε αναζητάς κάτι διακριτικό για το γραφείο είτε κάτι πιο εντυπωσιακό για τις διακοπές σου, η παλέτα του πράσινου matcha προσφέρει άπειρες δυνατότητες. Είναι μια απόχρωση που δίνει προσωπικότητα σε κάθε σου εμφάνιση, κάνοντας ακόμα και το πιο απλό καθημερινό σου outfit να δείχνει προσεγμένο και ενημερωμένο, ενώ συνδυάζεται άψογα με χρυσά κοσμήματα και λινά υφάσματα.

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Πώς να υιοθετήσεις το trend

Για ένα αυθεντικό matcha look, επίλεξε ανάμεσα σε βαθιές γήινες αποχρώσεις που θυμίζουν την καθαρή σκόνη matcha ή προτίμησε πιο απαλά, παστέλ sage χρώματα για το εφέ ενός «creamy matcha latte». Όσον αφορά το φινίρισμα, ένα κλασικό γυαλιστερό top coat χαρίζει μια καθαρή, polished αίσθηση, ενώ τα chrome ή velvet finishes απογειώνουν το μανικιούρ σου, κάνοντάς το να δείχνει πιο high-fashion και εντυπωσιακό.

Nail arts και συνδυασμοί

Η ευκολία των matcha nails είναι ότι μπορούν να προσαρμοστούν απόλυτα στην προσωπικότητά σου. Μπορείς να κινηθείς προς ένα minimal μονόχρωμο μανικιούρ για μια sleek εμφάνιση, να ενσωματώσεις το πράσινο σε παιχνιδιάρικα γαλλικά μανικιούρ και αφηρημένα swirls, ή ακόμα και να δημιουργήσεις dimensional σχέδια συνδυάζοντας το matcha με milky neutrals, απαλά ροζ, σοκολατί καφέ ή βουτυρένια κίτρινα.

Μη διστάσεις να δοκιμάσεις διαφορετικούς τόνους πριν την τελική επιλογή, ώστε να βρεις ακριβώς αυτόν που κολακεύει τον υποτόνο της επιδερμίδας σου.