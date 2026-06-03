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Beauty 03.06.2026

Το hot trend στα νύχια που υιοθέτησε η Jennifer Lopez για το καλοκαίρι

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Από το κόκκινο χαλί στο 25ο Φεστιβάλ Λατινοαμερικανικού Κινηματογράφου, η star φέρνει το «cinnamon-bronze» στο προσκήνιο
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Jennifer Lopez, πιστή στη συνεργασία της με τον κορυφαίο nail artist Tom Bachik, συνεχίζει να θέτει τους κανόνες στο παγκόσμιο beauty στερέωμα. Ο Bachik, ο άνθρωπος πίσω από τα πιο επιδραστικά μανικιούρ της A-List, επιμελείται σταθερά κάθε εμφάνιση της star, είτε πρόκειται για μια εντυπωσιακή παρουσία στο κόκκινο χαλί είτε για τις πιο προσωπικές της στιγμές. Αυτή τη φορά, οι 2 τους επέλεξαν να αγνοήσουν τις «ασφαλείς» επιλογές των παστέλ ή των έντονων καλοκαιρινών χρωμάτων, στρέφοντας το βλέμμα σε μια απροσδόκητη, cinnamon-bronze απόχρωση που ανατρέπει τα καθιερωμένα δεδομένα της εποχής.

https://www.instagram.com/jlo
https://www.instagram.com/jlo

Πρόκειται για μια επιλογή που εκπέμπει γοητεία και σοφιστικέ αισθητική, προσφέροντας μια ξεχωριστή πινελιά σε κάθε εμφάνιση για όσες επιθυμούν να ξεφύγουν από τα συνηθισμένα μονοπάτια του καλοκαιριού. Η συγκεκριμένη χρωματική παλέτα, αν και συνήθως συνδέεται με πιο ψυχρές περιόδους, αποδεικνύεται φέτος το ιδανικό αξεσουάρ για να προσδώσει βάθος και πολυτέλεια στο beauty look της Lopez. Η επιλογή αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει ότι το στυλ στις διακοπές δεν χρειάζεται να είναι προβλέψιμο, αλλά μπορεί να αποτελέσει ένα μέσο δημιουργικής έκφρασης που ξεχωρίζει μέσα από τις λεπτομέρειες.

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Μια βραδιά γεμάτη διακρίσεις και λάμψη

Η αποκάλυψη του νέου αυτού μανικιούρ πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια μιας εμβληματικής βραδιάς για την καριέρα της Jennifer Lopez. Η star τιμήθηκε με το ιστορικό βραβείο «Adelante Lifetime Achievement Award» στο 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Λατινοαμερικανικού Κινηματογράφου στο Λος Άντζελες, μια αναγνώριση για τη μακρόχρονη προσφορά της στη μουσική, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τις επιχειρήσεις. Η βράβευση υπογραμμίζει την καθοριστική συμβολή της στην προώθηση του λατινοαμερικανικού πολιτισμού στη βιομηχανία του θεάματος παγκοσμίως.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί

Στη λαμπερή τελετή έναρξης, η Lopez έκλεψε τις εντυπώσεις επιλέγοντας μια δημιουργία Bronx Banco σε βαθύ πράσινο χρώμα. Το φόρεμα, διακοσμημένο με φτερά και χαρακτηρισμένο από το τολμηρό σκίσιμο και το βαθύ ντεκολτέ, συνδυάστηκε άψογα με περίτεχνα χρυσά κοσμήματα. Το cinnamon-bronze μανικιούρ της λειτούργησε ως η τέλεια συμπληρωματική λεπτομέρεια, δημιουργώντας μια ισορροπημένη χρωματική αντίθεση που ανέδειξε τη συνολική εικόνα της, αποδεικνύοντας ότι η έμπειρη ματιά του Bachik παραμένει το απόλυτο εργαλείο για την τελειότητα στην εμφάνιση της star.

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beauty Jennifer Lopez μανικιούρ
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