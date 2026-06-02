Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Beauty 02.06.2026

Γιατί το βούτυρο ντεμακιγιάζ είναι η κίνηση-ματ το καλοκαίρι;

Πώς το βούτυρο ντεμακιγιάζ μετατρέπει την καθημερινή σου ρουτίνα σε μια θεραπευτική εμπειρία πολυτέλειας
Μαρία Χατζηγιάννη

Συχνά, με την έλευση του καλοκαιριού, οι ρουτίνες περιποίησης αλλάζουν και κάποια προϊόντα που θεωρούμε «βαριά» μπαίνουν στο περιθώριο. Το makeup remover butter, ή αλλιώς το βούτυρο ντεμακιγιάζ, είναι ένα από αυτά τα προϊόντα που άδικα παραγκωνίζουμε. Αντιθέτως, αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό σύμμαχο για τους καλοκαιρινούς μήνες, ειδικά αν αναλογιστούμε την ανάγκη για σχολαστικό καθαρισμό από το αντηλιακό. Παρά τις προηγμένες συνθέσεις των αντηλιακών που τα καθιστούν αόρατα στο πρόσωπο, τα χημικά φίλτρα παραμένουν στους πόρους και το βούτυρο καθαρισμού είναι ο ιδανικός τρόπος για να τα απομακρύνετε χωρίς κόπο.

Το βούτυρο ντεμακιγιάζ είναι ιδανικό για όλους τους τύπους επιδερμίδας, αλλά ιδιαίτερα αγαπητό σε όσες έχουν ξηρή ή ευαίσθητη επιδερμίδα. Πλούσιο σε φυτικά έλαια και εκχυλίσματα, όπως το jojoba, το shea butter και το έλαιο καρύδας, το προϊόν αυτό δεν περιορίζεται στην αφαίρεση του μακιγιάζ. Λειτουργεί ως μαγνήτης για τη σκόνη, τους ρύπους και τα υπολείμματα αντηλιακού που συσσωρεύονται στο πρόσωπό μας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η μηχανική κίνηση των χεριών κατά την εφαρμογή προσφέρει ένα απαλό μασάζ, αφήνοντας την επιδερμίδα απόλυτα καθαρή, ενυδατωμένη και χωρίς κανένα ίχνος ξηρότητας ή «τραβήγματος».

Για όσες έχουν λιπαρή ή μεικτή επιδερμίδα, το βούτυρο καθαρισμού παραμένει μια εξαιρετική επιλογή, αρκεί να ενταχθεί στη διαδικασία του «διπλού καθαρισμού» (double cleansing). Χρησιμοποιώντας το ως πρώτο βήμα για να διαλύσετε τη λιπαρότητα και το αντηλιακό, και ακολουθώντας με ένα καθαριστικό αφρού, επιτυγχάνετε βαθιά εξυγίανση των πόρων. Επιπλέον, πολλές σύγχρονες συνθέσεις περιλαμβάνουν συστατικά όπως η γλυκερίνη ή λεπτόκοκκες αργίλους, που προσφέρουν επιπλέον ενυδάτωση ή αποτοξίνωση ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Η εμπειρία χρήσης του butter cleanser είναι σχεδόν θεραπευτική. Η γοητεία του έγκειται στην ικανότητά του να μεταμορφώνεται: ξεκινά ως στερεό βούτυρο, αλλά μόλις έρθει σε επαφή με τη θερμότητα των δαχτύλων σας, μετατρέπεται σε ένα πλούσιο, μεταξένιο έλαιο που γλιστρά στο δέρμα. Κάνοντας μασάζ σε στεγνό πρόσωπο, «παγιδεύεις» όλους τους ρύπους. Στη συνέχεια, καθώς προσθέτετε λίγο χλιαρό νερό, το προϊόν μετατρέπεται σε ένα ελαφρύ γαλάκτωμα, το οποίο ξεπλένεται πανεύκολα χωρίς να αφήνει λιπαρά υπολείμματα. Είναι ιδανικό ακόμα και για την ευαίσθητη περιοχή των ματιών, αρκεί να είστε προσεκτικές και να κάνετε απαλές κινήσεις από τη ρίζα των βλεφαρίδων προς τα κάτω, διασφαλίζοντας ότι δεν αφήνετε κατάλοιπα. Μετά τη χρήση, το μόνο που χρειάζεστε είναι άφθονο χλιαρό νερό για ένα πρόσωπο που ακτινοβολεί καθαριότητα.

5 προϊόντα που θα λατρέψεις:

1. Clinique – Take The Day Off – Cleansing Balm

clinique

2. Drunk Elephant Slaai™ – Make-up Removing Balm

butter_remover

3. Byoma-  Melting Balm Cleanser & Face Cleanser

byoma

4. The Body Shop – Camomile Sumptuous Makeup Cleansing Butter

body_shop

5. Mua – Mini Cleansing Balm Berry Boost

mua

