Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb News 02.06.2026

Dua Lipa: Η νέα συνεργασία που φέρνει την pop κουλτούρα στο Google Maps

Η pop icon γίνεται ο απόλυτος ταξιδιωτικός οδηγός σας, «ξεκλειδώνοντας» κρυμμένα μυστικά σε μητροπόλεις του κόσμου
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Google συνεχίζει να μεταμορφώνει την εμπειρία των Google Maps, προσφέροντας στους χρήστες κάτι πολύ περισσότερο από απλές οδηγίες πλοήγησης. Σε μια νέα, ανατρεπτική συνεργασία με την Dua Lipa και την πλατφόρμα της, Service95, ο τεχνολογικός κολοσσός εισάγει τον κόσμο της pop star μέσα στο χάρτη, μετατρέποντας τον τρόπο που ανακαλύπτουμε τις πόλεις.

Μέσα από 12 επιμελημένες λίστες, η τραγουδίστρια μοιράζεται τις δικές της προτιμήσεις σε τοποθεσίες, εστιατόρια και στέκια που αγαπά σε παγκόσμιους προορισμούς όπως το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη, το Τόκιο, το Λος Άντζελες και η Πρίστινα. Οι λίστες αυτές δεν είναι απλώς τουριστικά σημεία, αλλά μια προσωπική «ματιά» της καλλιτέχνιδας, εμπλουτισμένη με φωτογραφίες που έχει τραβήξει η ίδια, προσφέροντας μια αυθεντική και προσιτή εμπειρία ακόμη και για όσους δεν διαθέτουν υψηλό budget.

Ο «Pop» Pegman κάνει την εμφάνισή του

Η καινοτομία δεν σταματά στις προτάσεις. Η Google παρουσιάζει έναν ειδικά διαμορφωμένο Pegman (το γνωστό κίτρινο ανθρωπάκι του Street View), ο οποίος αποκτά μια θεματική, pop εμφάνιση εμπνευσμένη από την αισθητική της Dua Lipa.

Το ειδικό αυτό avatar εμφανίζεται αυτόματα όταν αναζητάς μία από τις υποστηριζόμενες πόλεις, κάνοντας την περιήγηση στον χάρτη μια πιο διασκεδαστική εμπειρία. Μόλις ο χρήστης «απομακρυνθεί» από τις πόλεις της Dua Lipa, ο Pegman επιστρέφει στην κλασική του μορφή. Σύμφωνα με την εταιρεία, αυτό το ιδιαίτερο feature θα συνοδεύει τους χρήστες καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026.

Η νέα εποχή της εμβυθιστικής πλοήγησης με τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης

Η συνεργασία με την Dua Lipa αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής της Google να καταστήσει τα Maps ένα ζωντανό εργαλείο εξερεύνησης. Παράλληλα, οι μηχανικοί της εταιρείας εργάζονται πυρετωδώς πάνω στην πολυαναμενόμενη immersive navigation, η οποία υπόσχεται να φέρει επανάσταση στον τρόπο που κινούμαστε. Αυτή η νέα εμπειρία πλοήγησης θα προσφέρει ρεαλιστική τρισδιάστατη απεικόνιση κτιρίων και αστικών τοπίων, αναβαθμισμένα δεδομένα εδάφους για μεγαλύτερη ακρίβεια, καθώς και βαθύτερη ενσωμάτωση του Google Gemini για πιο φυσικές και εξατομικευμένες οδηγίες, αποδεικνύοντας ότι το μέλλον του χάρτη είναι πλέον εμβυθιστικό, προσωπικό και άκρως δημιουργικό.

