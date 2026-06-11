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Life 11.06.2026

Ποια ελληνική παραλία μπήκε στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026;

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Η παραλία Αγία Άννα της Νάξου κατακτά την κορυφή της διεθνούς κατάταξης «Corona Beach 100» για το 2026
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η παραλία Αγία Άννα στη Νάξο κατέκτησε την 1η θέση στη διεθνή κατάταξη «Corona Beach 100» για το 2026.
  • Η κατάταξη «Corona Beach 100» αξιολογεί παραλίες με βάση την τοπική κουλτούρα, τη σύνδεση με τη φύση και την αισθητική του τοπίου.
  • Η Νάξος αναδεικνύεται διεθνώς για την αυθεντικότητά της, συνδυάζοντας φύση, πολιτισμό και γαστρονομία.
  • Η διάκριση της Αγίας Άννας ενισχύει τη φήμη της Νάξου ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού παγκοσμίως.
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Η Νάξος επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη θέση της ανάμεσα στους κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς της Ευρώπης και του κόσμου, καθώς η παραλία της Αγίας Άννας κατακτά την 1η θέση στη διεθνή κατάταξη «Corona Beach 100» για το 2026. Η σημαντική αυτή διάκριση, που δημοσιεύτηκε από τη βρετανική εφημερίδα The Sun, φέρνει το κυκλαδίτικο νησί στο επίκεντρο του παγκόσμιου τουριστικού ενδιαφέροντος και ενισχύει ακόμη περισσότερο τη φήμη του ως έναν προορισμό με σπάνια φυσική ομορφιά και αυθεντική ταυτότητα.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Η λίστα «Corona Beach 100» συγκεντρώνει 100 από τις καλύτερες παραλίες του κόσμου, με αξιολόγηση που βασίζεται σε τρία βασικά κριτήρια: την τοπική κουλτούρα, τη σύνδεση με τη φύση και την αισθητική του τοπίου. Η Αγία Άννα της Νάξου όχι μόνο περιλαμβάνεται σε αυτή την ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατάταξη, αλλά καταλαμβάνει και την κορυφαία θέση, αφήνοντας πίσω της προορισμούς από χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Κροατία, η Τουρκία, το Μαρόκο και το Ηνωμένο Βασίλειο.

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Η διάκριση αυτή δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά διεθνών αναφορών που έχουν αναδείξει τη Νάξο τα τελευταία χρόνια. Η The Sun έχει ήδη αφιερώσει εκτενή άρθρα στο νησί, περιγράφοντάς το ως έναν προορισμό που συνδυάζει «λευκές αμμουδιές, κρυστάλλινα νερά και εντυπωσιακά φυσικά τοπία», με τις παραλίες της Πλάκας, του Αγίου Προκοπίου, της Αγίας Άννας και του Αγίου Γεωργίου να ξεχωρίζουν για τη μοναδική τους ομορφιά.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Πέρα όμως από τη θάλασσα, η Νάξος προβάλλεται διεθνώς και για τον αυθεντικό της χαρακτήρα. Η Πορτάρα, το εμβληματικό μνημείο στην είσοδο της Χώρας, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική, η πλούσια γαστρονομία και η βαθιά αγροτική παράδοση συνθέτουν μια εμπειρία που ξεπερνά το κλασικό μοντέλο καλοκαιρινών διακοπών. Η εφημερίδα υπογραμμίζει τη σπάνια ισορροπία ανάμεσα στον πολιτισμό και τη φύση, που καθιστά το νησί ξεχωριστό σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Αγία Άννα, ειδικότερα, αναδεικνύεται ως το απόλυτο σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν μια αυθεντική κυκλαδίτικη εμπειρία δίπλα στη θάλασσα. Με τη χρυσή της άμμο, τα γαλαζοπράσινα νερά και τη φυσική της αρμονία, καταφέρνει να ξεχωρίζει ανάμεσα σε εκατοντάδες διεθνείς προορισμούς και να κατακτά επάξια την κορυφή μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες παγκόσμιες λίστες παραλιών.

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Νάξος παραλίες ταξίδι
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