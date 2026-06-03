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Life 03.06.2026

Ελλάδα: 5 παραλίες μέσα στο πράσινο που ενώνουν βουνό και θάλασσα

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Από τα Ιόνια νησιά μέχρι τις Σποράδες, 5 ξεχωριστές παραλίες αποκαλύπτουν την πιο αυθεντική πλευρά της Ελλάδας
Πόπη Βασιλείου

Η Ελλάδα, ένας τόπος με απαράμιλλη φυσική ομορφιά, κρύβει αμέτρητους θησαυρούς που περιμένουν να τους ανακαλύψουμε. Ανάμεσα σε αυτούς, ξεχωρίζουν οι παραλίες εκείνες που συνδυάζουν με μοναδικό τρόπο το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας με το πλούσιο, καταπράσινο φόντο. Πρόκειται για σημεία όπου η φύση έχει δημιουργήσει ένα σκηνικό που κόβει την ανάσα, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία χαλάρωσης και αναζωογόνησης.

1. Μπέλα Βράκα, Σύβοτα

Στα Σύβοτα βρίσκεται η παραλία Μπέλα Βράκα, ένας μικρός κολπίσκος που ενώνει το νησάκι Μουρτεμένο με την ηπειρωτική ακτή. Τα νερά είναι ρηχά, σμαραγδένια και τόσο καθαρά που μπορείς να διακρίνεις κάθε λεπτομέρεια του βυθού. Τα πεύκα και η χαμηλή βλάστηση φτάνουν σχεδόν μέχρι τη θάλασσα, δημιουργώντας μια αίσθηση φυσικής απομόνωσης, ενώ η πρόσβαση ακόμα και με τα πόδια μέσα στο νερό κάνει την εμπειρία μοναδική.

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2. Μηλιά, Σκόπελος

Στη Σκόπελο, η Μηλιά ολοκληρώνει τη λίστα με έναν εντυπωσιακό συνδυασμό πράσινου και γκρι βοτσάλου, με κρυστάλλινα νερά που αποκαλύπτουν τον βυθό. Η εύκολη πρόσβαση και η οργανωμένη παραλία την καθιστούν ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν τη φύση χωρίς περιορισμούς.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

3. Λιμανάκι της Αγάπης, Πόρος

Στον Πόρο, το Λιμανάκι της Αγάπης αποτελεί έναν ρομαντικό κολπίσκο όπου τα πεύκα σχεδόν αγγίζουν τη θάλασσα. Η παραλία είναι μικρή αλλά ιδιαίτερα ατμοσφαιρική, με τα δέντρα να προσφέρουν φυσική σκιά και το τοπίο να αποπνέει ηρεμία. Το μικρό εκκλησάκι της Αγίας Σοφίας προσθέτει έναν ακόμη πιο ξεχωριστό χαρακτήρα, κάνοντας το σημείο ιδανικό για χαλαρές στιγμές μακριά από την ένταση.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

4. Βουτούμι, Αντίπαξοι

Το Βουτούμι στους Αντίπαξους είναι μια από τις πιο εντυπωσιακές παραλίες του Ιονίου. Τα νερά του είναι διάφανα, με έντονες τιρκουάζ αποχρώσεις, ενώ οι καταπράσινες πλαγιές κατεβαίνουν μέχρι τη θάλασσα δημιουργώντας ένα σχεδόν εξωτικό σκηνικό. Δεν είναι τυχαίο ότι προσελκύει ιστιοπλοϊκά και σκάφη αναψυχής από όλο τον κόσμο, καθώς η φυσική του ομορφιά θυμίζει καρτ ποστάλ.

5. Κουκουναριές, Σκιάθος

Οι Κουκουναριές στη Σκιάθο είναι από τις πιο γνωστές παραλίες της Ελλάδας, και όχι άδικα. Το πυκνό πευκοδάσος φτάνει σχεδόν μέχρι την άμμο, ενώ τα νερά είναι βαθιά μπλε και ιδιαίτερα καθαρά. Η παραλία είναι οργανωμένη, αλλά η πραγματική της μαγεία βρίσκεται στο φυσικό τοπίο και στα μονοπάτια που οδηγούν στη λίμνη Στροφυλιά, έναν σημαντικό υδροβιότοπο με πλούσια ορνιθοπανίδα.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Αν αναζητάτε τον επόμενο προορισμό που θα σας προσφέρει μια ανεπανάληπτη εμπειρία, τότε αυτές οι 5 παραλίες με το καταπράσινο φόντο αποτελούν ιδανική επιλογή. Προσθέστε τις οπωσδήποτε στη λίστα των ταξιδιών σας και ετοιμαστείτε να ανακαλύψετε μια άλλη διάσταση της ελληνικής ομορφιάς, εκεί όπου το πράσινο συναντά το γαλάζιο με τον πιο μαγικό και αναζωογονητικό τρόπο.

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ΕΛΛΑΔΑ Καλοκαίρι 2026 παραλίες ταξίδι
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