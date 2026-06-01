Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Social & Tech 01.06.2026

Summer checklist: 3 οικονομικά gadgets που σώσουν στις διακοπές σου

Τα απόλυτα tech gadgets του καλοκαιριού που κοστίζουν λιγότερο από €50 και πρέπει να έχεις στη βαλίτσα σου
Ειρήνη Στόφυλα

Το καλοκαίρι είναι προ των πυλών, τα εισιτήρια έχουν κλειστεί (μετά από πολύ κόπο στο group chat) και η βαλίτσα είναι έτοιμη να ανοίξει. Πριν όμως αρχίσεις να πετάς μέσα μαγιό και λινά πουκάμισα, ας μιλήσουμε για το αληθινό survival kit των διακοπών. Δεν χρειάζεται να ξοδέψεις μια περιουσία για να έχεις μαζί σου premium τεχνολογία. Με λιγότερα από 50 ευρώ, μπορείς να εξοπλιστείς με έξυπνα gadgets που θα σε σώσουν από αναποδιές και θα απογειώσουν το mood.

Από την απόλυτη μουσική υπόκρουση δίπλα στο κύμα μέχρι την ασφάλεια των αποσκευών σου, συγκεντρώσαμε τα πιο value-for-money tech κομμάτια που πρέπει να αποκτήσεις πριν μπεις στο πλοίο.

1. Αδιάβροχα ηχεία

Καλοκαίρι χωρίς μουσική απλά δεν υφίσταται. Αντί να ρισκάρεις το ηχείο του κινητού σου, επένδυσε σε ένα ultra-portable αδιάβροχο Bluetooth ηχείο. Επιλογές που έχουν πιστοποίηση IP67, που σημαίνει ότι αντέχουν σε σκόνη, άμμο και βουτιές στην πισίνα, προσφέρουν απίστευτο μπάσο για το μέγεθός τους και είναι το απόλυτο gadget. Το πετάς στην τσάντα θαλάσσης και έχεις το δικό σου beach bar όπου κι αν κάτσεις.

2. Mini power banks

Το να ξεμείνεις από μπαταρία την ώρα που προσπαθείς να βγάλεις το τέλειο ηλιοβασίλεμα ή να βρεις το location της ταβέρνας μέσω Google Maps, είναι ο απόλυτος καλοκαιρινός εφιάλτης. Ξέχασε τα τεράστια, βαριά power banks που μοιάζουν με τούβλα. Στην αγορά κυκλοφορούν πλέον mini portable chargers, τα οποία «κουμπώνουν» απευθείας στο κινητό σου χωρίς να χρειάζεσαι έξτρα καλώδια. Με κόστος γύρω στα €25-€35, σου δίνουν τουλάχιστον μία πλήρη φόρτιση, παραμένοντας εντελώς compact.

3. Bluetooth trackers

Αν ταξιδεύεις με πλοίο ή αεροπλάνο, το άγχος για το αν η βαλίτσα σου θα φτάσει στον προορισμό της είναι real. Ένα έξυπνο tracker, όπως το Apple AirTag, για χρήστες iPhone ή ένα Samsung Galaxy SmartTag2 / Tile, για Android, κοστίζει γύρω στα €30 με €35 και αποτελεί την καλύτερη επένδυση ασφαλείας. Το κρύβεις μέσα στην αποσκευή ή το κρεμάς στα κλειδιά σου και ξέρεις ανά πάσα στιγμή, μέσω του κινητού σου, πού ακριβώς βρίσκονται τα πράγματά σου.

Extra tip: Κάνε την έρευνα αγοράς σου έγκαιρα. Αυτά τα gadgets γίνονται ανάρπαστα μόλις σφίξουν οι ζέστες, οπότε τσέκαρε τις τιμές και ετοιμάσου για τις πιο tech-smart διακοπές της ζωής σου!

Gadgets Καλοκαίρι 2026
