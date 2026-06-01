Το ANIMASYROS 2026 επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά!

200 χρόνια Ερμούπολη, η Ιρλανδία στο επίκεντρο, τα μεγαλύτερα ονόματα του οπτικοακουστικού κλάδου & όλες οι σύγχρονες τάσεις του διεθνούς ανιμέισον και φέτος στη Σύρο!

Υποβολή προτάσεων για το Agora Pitching Forum έως την 1 Ιουλίου 2026

To ANIMASYROS Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων επιστρέφει για 19η χρονιά, από τις 21 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2026, στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ ανιμέισον στην Ελλάδα κι ένα από τα σημαντικότερα της Ευρώπης εμπλουτίζει ακόμα περισσότερο το πρόγραμμά του και φέρνει και φέτος στη Σύρο μερικές από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του οπτικοακουστικού κλάδου απ’ όλο τον κόσμο και όλες τις σύγχρονες τάσεις του διεθνούς ανιμέισον.

Στο πλαίσιο της Αγοράς του ANIMASYROS 2026, θα διοργανωθεί το καθιερωμένο Agora Pitching Forum και το 3ήμερο εργαστήριο προετοιμασίας (Pitching Coaching Workshop), με tutors τρεις σπουδαίες προσωπικότητες του οπτικοακουστικού κλάδου, τους Tünde Vollenbroek (Ολλανδία), Elliott Palmer (Ηνωμένο Βασίλειο) και Viviane Vanfleteren (Βέλγιο), και προσκεκλημένους ομιλητές, όπως η υποψήφια για Όσκαρ Joanna Quinn (Ηνωμένο Βασίλειο). Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, επαγγελματίες του ανιμέισον, σκηνοθέτες, σεναριογράφοι και παραγωγοί με έδρα την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Βαλκανικής Χερσονήσου, θα αναπτύξουν τα projects τους ώστε να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της διεθνούς αγοράς, θα κατανοήσουν τις ανάγκες πιθανών συνεργατών και θα μάθουν όλα τα tips & tricks του pitching. Στο τέλος του τριημέρου, θα παρουσιάσουν το υπό εξέλιξη έργο τους στο κοινό και σε μία διεθνή επιτροπή από επαγγελματίες του ανιμέισον και πιθανούς επενδυτές και συνεργάτες (Pitching Sessions). Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά έξι (6) επαγγελματίες, οι οποίοι θα επιλεγούν βάσει του σχεδίου έργου που θα καταθέσουν έως την 1 Ιουλίου στην σελίδα του ANIMASYROS στην πλατφόρμα του FilmFreeWay. Ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην Τελετή Λήξης του Φεστιβάλ.

Παράλληλα, όπως κάθε χρόνο, οι παρουσιάσεις, τα στρογγυλά τραπέζια, τα σεμινάρια, τα masterclasses, οι συναντήσεις δικτύωσης που διοργανώνει η Αγορά του ANIMASYROS προσφέρουν τη δυνατότητα στο διεθνές κοινό που ασχολείται επαγγελματικά με την τέχνη της εμψύχωσης να διευρύνει το δίκτυο του, να προωθήσει το έργο του, να συναντηθεί με καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου, να ανακαλύψει τη διεθνή κοινότητα και να έρθει σε επαφή με τις επιτυχίες του μέλλοντος.

Μερικές από τις προσωπικότητες του διεθνούς ανιμέισον που θα βρεθούν στην Αγορά του ANIMASYROS 2026 είναι:

H Maya Merigeau και ο José Luis Ágreda, αναγνωρισμένοι art directors, θα παραδώσουν από ένα masterclass αφιερωμένο στο δημιουργικό τους όραμα και την καλλιτεχνική τους πρακτική. Η Merigeau θα μιλήσει για τη δημιουργική της διαδρομή από τη σχολή έως την Cartoon Saloon, καθώς και για την πειραματική, αισθητηριακή και στοχαστική της προσέγγιση στο ανιμέισον, προσφέροντας παράλληλα μια πιο βαθιά ματιά στη δημιουργία της βραβευμένης της ταινίας μικρού μήκους Genius Loci. Ο Ágreda θα παρουσιάσει τη δική του προσέγγιση γύρω από το art direction και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίζει το προσωπικό ύφος μέσα σε ένα έργο, συγκρίνοντας την εμπειρία του στις δύο τελευταίες του ταινίες, Robot Dreams και Decorado.

Η καταξιωμένη παραγωγός Imogen Sutton, υποψήφια για Όσκαρ και BAFTA για τη μικρού μήκους ταινία Prologue (2015) σε σκηνοθεσία του αείμνηστου συζύγου της Richard Williams, θα συμμετάσχει σε μια εκ βαθέων συζήτηση με τη δημοσιογράφο και ιστορικό ανιμέισον Nancy Denney-Phelps. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί τόσο στη διαδρομή της ως παραγωγού όσο και στη δημιουργική συνεργασία της με τον σύντροφο της ζωής της. Παράλληλα, η Sutton θα αναφερθεί στο βιβλίο Adventures in Animation, το οποίο ξεκίνησαν να γράφουν μαζί με τον Williams πριν από τον θάνατό του και το οποίο προσφέρει μια μοναδική ματιά στην καριέρα του, στην ιστορία του ανιμέισον και στις δημιουργικές επιρροές που διαμόρφωσαν το έργο του για περισσότερο από έξι δεκαετίες.

Ο Sean Cunningham, ένας από τους βασικούς εκπροσώπους της ιρλανδικής βιομηχανίας κινουμένων σχεδίων και συνιδρυτής του Studio Meala – του βραβευμένου στούντιο πίσω από έργα όπως το Kizazi Moto: Generation Fire (2023) και η πρωτότυπη σειρά Doodle Girl (2024) – θα μοιραστεί την εμπειρία του γύρω από τις προκλήσεις της ανεξάρτητης παραγωγής ανιμέισον. Μέσα από επιλεγμένα projects και την ιδιαίτερη καλλιτεχνική προσέγγιση του στούντιο, θα προσφέρει μια ματιά στα παρασκήνια της δημιουργίας και της διατήρησης ενός animation studio εκτός των μεγάλων κέντρων της βιομηχανίας, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο τοπίο.

Ο διακεκριμένος sound designer Olivier Calvert , γνωστός για τον καθηλωτικό και ατμοσφαιρικό ηχητικό του σχεδιασμό, καθώς και για την ευρηματική προσέγγισή του στην αφήγηση μέσω του ήχου, θα παραδώσει ένα masterclass αφιερωμένο στον καθοριστικό ρόλο του ήχου στη διαμόρφωση της ταυτότητας μιας ταινίας. Παράλληλα, θα αναδείξει τη σημασία της συνεργασίας ανάμεσα στον σκηνοθέτη, τον συνθέτη και τον sound designer κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

Ο συνθέτης Nik Phelps θα παρουσιάσει τη διαδικασία σύνθεσης μουσικής για ταινίες ανιμέισον μικρού μήκους, μέσα από μια ζωντανή επίδειξη που θα αναδείξει πώς η οπτική γλώσσα, ο ρυθμός και ο συναισθηματικός τόνος μιας ταινίας επηρεάζουν τη μουσική προσέγγιση. Παράλληλα, θα δείξει πώς ο ρυθμός και η μελωδία μπορούν να ενισχύσουν την αφήγηση, ακολουθώντας στενά την κίνηση και την ενέργεια των χαρακτήρων.

Από το πρόγραμμα της Αγοράς δεν θα μπορούσε να λείπει και η κεντρική θεματική της φετινής διοργάνωσης του ANIMASYROS, ο εορτασμός των 200 χρόνων από την ίδρυση της Ερμούπολης. Ανερχόμενοι και καταξιωμένοι δημιουργοί του σύγχρονου animated documentary, όπως ο Μπάμπης Αλεξιάδης και η Maria Stanisheva, θα συζητήσουν πώς οι δημιουργοί μετατρέπουν προσωπικές εμπειρίες σε δυνατές αφηγήσεις κινουμένων σχεδίων με ευρύτερες ιστορικές και κοινωνικές προεκτάσεις.

Παράλληλα, καλλιτέχνες που εξερευνούν δημιουργικά τη σχέση ανάμεσα στα κινούμενα σχέδια και τη σύγχρονη κουλτούρα, όπως οι Léa Esmaili και Δημήτρης Αρμενάκης, θα συζητήσουν τη διαρκώς αυξανόμενη παρουσία του ανιμέισον στα μουσικά βίντεο και τον ρόλο του ως μέσου οπτικού πειραματισμού και καλλιτεχνικής έκφρασης.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο ζήτημα της διανομής, με τη συμμετοχή στην Αγορά εκπροσώπων της κορυφαίας εταιρείας διανομής ταινιών ανιμέισον Miyu Distribution και της ανερχόμενης πορτογαλικής συλλογικότητας Olharapo Filmes. Οι συμμετέχοντες θα αναδείξουν διαφορετικές προσεγγίσεις στη διανομή ανεξάρτητου ανιμέισον, θα μιλήσουν για τις προκλήσεις της πρόσβασης σε διεθνές κοινό και τους τρόπους με τους οποίους οι ταινίες κυκλοφορούν σήμερα στις παγκόσμιες αγορές, προσφέροντας πολύτιμες γνώσεις και πρακτικές συμβουλές στους δημιουργούς.

Η Αγορά του ANIMASYROS θα φιλοξενήσει ακόμη μια συζήτηση για τις κοινωνικές και πολιτικές δυνατότητες του ανιμέισον. Οι σκηνοθέτες Leo Luna Robert-Tourneur και Elisa Beli Borrelli θα μιλήσουν για το πώς τα κινούμενα σχέδια μπορούν να λειτουργήσουν ως ένα ισχυρό δημιουργικό μέσο για την έκφραση queer προσεγγίσεων, την αμφισβήτηση κυρίαρχων αφηγήσεων και τη διερεύνηση ζητημάτων ταυτότητας, εξουσίας και αναπαράστασης, συμβάλλοντας τελικά στην κοινωνική αλλαγή.

Ανάμεσα στα θέματα που θα αναδειχθούν στην Αγορά είναι η χρηματοδότηση ταινιών ανιμέισον στην Ιρλανδία και την Ελλάδα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από το Animation Ireland, το πρόγραμμα Creative Europe MEDIA και το ΕΚΚΟΜΕΔ. Μέσα από τις εισηγήσεις τους, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να αποκτήσει μια πλήρη εικόνα για τους διαθέσιμους μηχανισμούς χρηματοδότησης και τα συστήματα υποστήριξης για τους επαγγελματίες του ανιμέισον, καθώς και για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που διαμορφώνουν σήμερα στο σύνθετο και κατακερματισμένο ευρωπαϊκό τοπίο χρηματοδότησης animated οπτικοακουστικού περιεχομένου.

Τέλος, στο πλαίσιο πρωτοβουλιών του ANIMASYROS για την ενδυνάμωση του ελληνικού ανιμέισον, θα πραγματοποιηθεί, για δεύτερη χρονιά, το εντατικό 3ήμερο Animation Producer Workshop, με εισηγήτρια την Elisa Beli Borrelli. Σχεδιασμένο ειδικά για Έλληνες παραγωγούς ανιμέισον, το εργαστήριο θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη project μέσα από την DIY προσέγγιση, εξηγώντας πώς μπορεί κανείς να διαχειριστεί μια παραγωγή και διαμορφώσει ένα σαφές δημιουργικό όραμα εκτός παραδοσιακών χρηματοδοτικών δομών, βασιζόμενος στην υποστήριξη της κοινότητας των κινουμένων σχεδίων. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσα από την ανάλυση μιας ταινίας μικρού μήκους που θα δημιουργηθεί ειδικά για την περίσταση, προσφέροντας στους συμμετέχοντες πρακτική εμπειρία σε συνεργατικές και ευρηματικές διαδικασίες παραγωγής. Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στο [email protected] και θα πρέπει να συνοδεύονται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα και ενδεικτικό portfolio με δείγματα προηγούμενης επαγγελματικής ή δημιουργικής δραστηριότητας.

Τη σκηνή της Αγοράς του ANIMASYROS καταλαμβάνουν και φέτος τα ιδιαίτερα επιτυχημένα Greek Animation Talks, όπου Έλληνες δημιουργοί μιλούν για το έργο τους, τις προκλήσεις της δημιουργικής διαδικασίας και μοιράζονται καλές πρακτικές.

Συνεχίζονται ακόμη, για τέταρτη χρονιά, τα ιδιαίτερα επιτυχημένα speed dating sessions. Έλληνες δημιουργοί επιλέγονται από το ANIMASYROS για να συμμετάσχουν σε σύντομες συναντήσεις 20’ με διεθνούς φήμης παραγωγούς και καλλιτέχνες από την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, να κάνουν pitch την ιδέα τους ή/και να μοιραστούν μαζί τους τις καλλιτεχνικές και επαγγελματικές τους αναζητήσεις, με σκοπό την εξεύρεση συμπαραγωγών ή και επαγγελματικών ευκαιριών στη διεθνή σκηνή ανιμέισον.

Όλα αυτά όμως είναι μόνο η αρχή… Σύντομα έρχονται περισσότερα νέα για την Αγορά του ANIMASYROS 2026. Μείνετε συντονισμέν@!

Χρήσιμες πληροφορίες για συμμετοχή στην Αγορά:

Η αίτηση συμμετοχής για το Agora Pitching Forum του ANIMASYROS υποβάλλεται μέσα της σελίδας του Φεστιβάλ στο FilmFreeway:

Agora – Under Development Projects | Submissions until July 1, 202 6

https://filmfreeway.com/AnimaSyrosInternationalAnimationFestivalAgora-949575

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν δημιουργοί από όλες τις χώρες της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου και των Βαλκανίων. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από τον σκηνοθέτη ή/και τον παραγωγό του project.

Για την αξιολόγηση του project, είναι απαραίτητη η υποβολή ένος PDF αρχείου που να περιλαμβάνει τουλάχιστον βιογραφικό σημείωμα, σύντομη περιγραφή του έργου (logline, concept), οπτικό υλικό (stills, σκίτσα, moodboard κ.λπ.) καθώς και οποιοδήποτε επιπλέον υλικό κρίνεται χρήσιμο (σενάριο, storyboard κλπ.).

Ημερομηνίες:

1 Ιουλίου 2026 – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

15 Ιουλίου 2026 – Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

23 έως 25 Σεπτεμβρίου – Agora Pitching Workshop

Open Call για συμμετοχές

Για λίγες μέρες ακόμα, συνεχίζονται οι αιτήσεις συμμετοχής για τα Διαγωνιστικά Τμήματα της φετινής διοργάνωσης του ANIMASYROS, που υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της σελίδας που διατηρεί το Φεστιβάλ στην πλατφόρμα FilmFreeway:

Τελική ημερομηνία υποβολής: 1 Ιουνίου 2026

Διαπίστευση Αγοράς:

Για συμμετοχή στις εργασίες και τα events της Αγοράς, απαιτείται διαπίστευση της Αγοράς .

Η διαπίστευση της Αγοράς απευθύνεται σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον οπτικοακουστικό κλάδο, δημιουργούς, παραγωγούς, διανομείς, εκπροσώπους φεστιβάλ, επενδυτές κ.λπ.

Το κόστος διαπίστευσης της Αγοράς είναι 80 ευρώ και η αγορά της πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας της Ticket Services.

Η διαπίστευση της Αγοράς περιλαμβάνει:

Πρόσβαση σε όλες τις παρουσιάσεις, συζητήσεις, ομιλίες και masterclasses της Αγοράς

Πρόσβαση στα κλειστά networking events και στο πάρτι της Αγοράς

και στο Καταχώριση και πρόσβαση στη λίστα επαγγελματιών του Φεστιβάλ

Εξασφαλισμένη πρόσβαση στις προβολές των ταινιών

Πρόσκληση στις τελετές έναρξης και λήξης του ANIMASYROS

Τσάντα ANIMASYROS

