Athens Pride 2026: Το MAD στο Σύνταγμα στο μεγάλο μουσικό live

Με μια ματιά Η πορεία του Athens Pride 2026 ολοκληρώθηκε και η γιορτή συνεχίζεται στο Σύνταγμα με μουσικό πρόγραμμα.

DJs, παρουσιαστές και διάφοροι καλλιτέχνες, όπως οι Black Unit, Δημήτρης Σαμόλης και LILA, ανέβηκαν στη σκηνή.

Η Ματούλα Ζαμάνη και η μίμηση του Freddie Mercury από τον Φώτη Λαμάρη ήταν από τις κορυφαίες στιγμές.

Το Athens Pride 2026 στέλνει μήνυμα ορατότητας, ισότητας, σεβασμού και ελευθερίας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η μεγάλη πορεία του Athens Pride 2026 έχει ολοκληρωθεί και το επίκεντρο της διοργάνωσης επιστρέφει πλέον στο Σύνταγμα, όπου η μουσική σκηνή συνεχίζει να γεμίζει την πλατεία με ενέργεια, ρυθμό και ασταμάτητο πάρτι. Οι DJs Até & Salin ανέλαβαν το warm-up του κοινού, διαμορφώνοντας ένα δυναμικό DJ set που κράτησε τη διάθεση στα ύψη και δίνει τον τόνο για τη συνέχεια του προγράμματος, μετατρέποντας το Σύνταγμα σε ένα ανοιχτό dance floor.

Την παρουσίαση του κεντρικού προγράμματος είχαν οι Andromeda Balls και η Χριστίνα Βούλγαρη, οι οποίες δίνουν ρυθμό στη ροή της βραδιάς, συνδέοντας τα acts και μεταφέροντας τη σκηνική ενέργεια στο κοινό που παραμένει συγκεντρωμένο στην πλατεία.

Athens Pride 2026: Το MAD μεταφέρει τον παλμό της μεγάλης πορείας

Στη σκηνή ξεχώρισε το εντυπωσιακό performance των «Black Unit», του χορευτικού σχήματος που ειδικεύεται στην K-Pop σκηνή, προσφέροντας ένα δυναμικό show με ένταση, συγχρονισμό και pop αισθητική που ξεσηκώνει το κοινό.

Μετά το K-pop performance, στη σκηνή του Athens Pride ανέβηκε ο Δημήτρης Σαμόλης, δίνοντας συνέχεια στο πρόγραμμα με τη δική του ιδιαίτερη μουσική ενέργεια και ξεσηκώνοντας το κοινό.

Αμέσως πριν από τον Mitch T, η Nasty Hiloudaki ανέβηκε στη σκηνή, προσθέτοντας ακόμη μία εκρηκτική στιγμή στο πρόγραμμα και ανεβάζοντας τη θερμοκρασία του κοινού στο Σύνταγμα.

Η βραδιά συνεχίστηκε με live εμφανίσεις που ανέβασαν ακόμη περισσότερο τη θερμοκρασία, με τη Χρυσηίδα Γκαγκούτη να δίνει το δικό της ιδιαίτερο μουσικό στίγμα στη σκηνή του Athens Pride 2026, ενώ ακολούθησε η εμφάνιση των Παντελή Τουτουντζή και Νάσου Τσιβγούλη, οι οποίοι ανέβηκαν στη σκηνή προσθέτοντας ακόμη μία ξεχωριστή στιγμή στο πρόγραμμα της βραδιάς και προλογίζοντας την εμφάνιση της LILA.

Η LILA ανέβηκε στη σκηνή του Athens Pride 2026 και παρέσυρε το κοινό σε ένα εκρηκτικό live, γεμίζοντας το Σύνταγμα με ρυθμό, ενέργεια και έντονο pop χαρακτήρα, σε μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς.

Ακολούθησε ο Φώτης Λαμάρης, σε μια εντυπωσιακή εμφάνιση ως Freddie Mercury, προσθέτοντας ακόμη ένα δυναμικό performance στη σκηνή του Athens Pride και ξεσηκώνοντας το κοινό.

Η κορύφωση της γιορτής ήρθε με τη Ματούλα Ζαμάνη, η οποία απογείωσε το κοινό με μια από τις πιο δυνατές στιγμές της διοργάνωσης.

Με DJ sets, dance acts και δυνατές live στιγμές, η μουσική σκηνή του Athens Pride 2026 εξελίχθηκε σε ένα πολύωρο open-air show, με το MAD να βρίσκεται στο κέντρο της δράσης και να μεταφέρει τον παλμό της πιο πολύχρωμης μουσικής βραδιάς της χρονιάς.

Το Athens Pride 2026 δεν είναι απλώς μια μουσική γιορτή ή μια μεγάλη διοργάνωση στο κέντρο της πόλης, αλλά ένα ισχυρό μήνυμα που απευθύνεται σε όλους: «σε αφορά». Σε αφορά η ορατότητα, η ισότητα, ο σεβασμός και η ελευθερία να μπορεί κάθε άνθρωπος να είναι ο εαυτός του χωρίς φόβο και διακρίσεις. Με τη μουσική, τις δράσεις και τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων, το φετινό Pride υπενθυμίζει πως η συμπερίληψη δεν είναι σύνθημα, αλλά καθημερινή ανάγκη και συλλογική ευθύνη.

Athens Pride 2026: Η πιο πολύχρωμη μέρα της χρονιάς ξεκίνησε και το MAD είναι εκεί!

Athens Pride 2026: Ζήσε την εμπειρία της κεντρικής ημέρας!