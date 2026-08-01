City Guide 01.08.2026

Κι αν μπορούσες να δεις τη μουσική; Ο Jack Coulter το έκανε πραγματικότητα

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Ο Jack Coulter μετατρέπει τη μουσική αγαπημένων stars σε εντυπωσιακούς πίνακες μέσα από τη νέα του έκθεση στο Λονδίνο
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Jack Coulter μετατρέπει μουσική και συναισθήματα σε πίνακες, δημιουργώντας «οπτικό τραγούδι».
  • Η έκθεσή του στο Λονδίνο παρουσιάζει 25 αφηρημένα έργα εμπνευσμένα από διάσημους μουσικούς.
  • Ο καλλιτέχνης έχει συναισθησία, βιώνοντας τους ήχους ως χρώματα, υφές και κίνηση.
  • Έργο του, εμπνευσμένο από τον Elton John, ενίσχυσε το Elton John AIDS Foundation.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η μουσική αποκτά νέα μορφή μέσα από τα έργα του Jack Coulter, ενός καλλιτέχνη που μετατρέπει μελωδίες και συναισθήματα σε χρώματα, υφές και κίνηση. Η νέα του έκθεση «With Every Light and With Every Song» στο Λονδίνο παρουσιάζει 25 αφηρημένους πίνακες εμπνευσμένους από εμβληματικούς καλλιτέχνες, όπως οι Elton John, Amy Winehouse, Olivia Dean και The Beatles. Το ιδιαίτερο project ενώνει δύο διαφορετικούς κόσμους, τη ζωγραφική και τη μουσική, δημιουργώντας μια εμπειρία που μοιάζει περισσότερο με «οπτικό τραγούδι». Ο Jack Coulter καλεί το κοινό να δει τις αγαπημένες του μελωδίες μέσα από μια εντελώς διαφορετική ματιά.

https://www.instagram.com/jackcoulter/
https://www.instagram.com/jackcoulter/

Η συλλογή βασίζεται στη μοναδική ικανότητα του Jack Coulter να βιώνει τους ήχους μέσα από χρώματα, καθώς ο καλλιτέχνης έχει συναισθησία, μια νευρολογική κατάσταση που συνδέει διαφορετικές αισθήσεις. Για εκείνον, ένα τραγούδι δεν είναι μόνο ήχος, αλλά μια έκρηξη εικόνων, αποχρώσεων και συναισθημάτων. Οι πίνακές του δεν προσπαθούν να απεικονίσουν κυριολεκτικά ένα κομμάτι, αλλά να αποδώσουν την ατμόσφαιρα και την ενέργεια που δημιουργεί η μουσική. Έτσι, κάθε έργο λειτουργεί σαν μια προσωπική μετάφραση μιας μελωδίας σε εικαστική γλώσσα.

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Ανάμεσα στις μουσικές πηγές έμπνευσης του καλλιτέχνη βρίσκονται θρύλοι όπως οι The Beatles και η Amy Winehouse, αλλά και σύγχρονοι δημιουργοί όπως η Olivia Dean. Η έκθεση έρχεται μετά τη συνεργασία του Jack Coulter με τον Elton John, όπου ο καλλιτέχνης ζωγράφισε ζωντανά ενώ ο Βρετανός σταρ έπαιζε μουσική.

https://www.instagram.com/jackcoulter/
https://www.instagram.com/jackcoulter/
https://www.instagram.com/jackcoulter/
https://www.instagram.com/jackcoulter/

Από εκείνη τη συνάντηση δημιουργήθηκε ένα έργο εμπνευσμένο από το «Tiny Dancer», τα έσοδα του οποίου ενισχύσαν το Elton John AIDS Foundation. Ο Elton John και ο σύζυγός του David Furnish χαρακτήρισαν τη δουλειά του Coulter έναν διαφορετικό τρόπο να βλέπουμε τον κόσμο μέσα από την τέχνη.

https://www.instagram.com/jackcoulter/
https://www.instagram.com/jackcoulter/
https://www.instagram.com/jackcoulter/
https://www.instagram.com/jackcoulter/
https://www.instagram.com/jackcoulter/
https://www.instagram.com/jackcoulter/

Ο Jack Coulter, γεννημένος το 1994 στη Βόρεια Ιρλανδία, έχει ήδη ξεχωρίσει στον χώρο της σύγχρονης τέχνης, έχοντας συμπεριληφθεί στη λίστα 30 Under 30 του Forbes. Η έκθεση «With Every Light and With Every Song» στη Gallery 8 του Λονδίνου παρουσιάζει μέχρι τις 9 Αυγούστου έναν κόσμο όπου η μουσική δεν ακούγεται μόνο, αλλά μπορεί να… ζωγραφιστεί.

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Jack Coulter Έκθεση πίνακες ζωγραφικής τραγούδια
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