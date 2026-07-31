City Guide 31.07.2026

Η ANAGENESIS παρουσιάζει το ALTERNATIVES με τους CAMACHO και Z-CAT στις 19 Σεπτεμβρίου στο BOTOXE Athens

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Το ALTERNATIVES κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα στις 19 Σεπτεμβρίου με CAMACHO, Z-CAT και ένα μοναδικό open-air Psychedelic Garden experience
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το ALTERNATIVES, νέο concept Psychedelic Trance, κάνει πρεμιέρα στις 19 Σεπτεμβρίου 2026 στο BOTOXE Athens.
  • Headliners είναι οι CAMACHO (Βραζιλία) και Z-CAT (Ρωσία), με επιστροφή στην Αθήνα μετά από χρόνια.
  • Συμμετέχουν επίσης οι PSYLENCE MIND, INVOLVED MIND και B2B set των SECTOR & DEHERIAN.
  • Το ALTERNATIVES υπόσχεται μια ολοκληρωμένη Psychedelic Garden εμπειρία με μουσική, αισθητική και παραγωγή.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026, η ANAGENESIS παρουσιάζει για πρώτη φορά το ALTERNATIVES, ένα νέο concept αφιερωμένο αποκλειστικά στην Psychedelic Trance, εγκαινιάζοντας μια διαφορετική προσέγγιση στην open-air ηλεκτρονική μουσική εμπειρία. Η πρεμιέρα του νέου project θα πραγματοποιηθεί στο BOTOXE Athens (Πέτρου Ράλλη 38, Αιγάλεω), μεταμορφώνοντας τον χώρο σε ένα μοναδικό Psychedelic Garden, όπου η μουσική, η αισθητική και η παραγωγή θα συνθέσουν ένα ολοκληρωμένο ταξίδι μέχρι το ξημέρωμα.

alternatives

Επικεφαλής του lineup βρίσκονται δύο κορυφαία ονόματα της διεθνούς psytrance σκηνής, οι CAMACHO από τη Βραζιλία και Z-CAT από τη Ρωσία, οι οποίοι επιστρέφουν στην Αθήνα μετά από πολλά χρόνια για δύο αποκλειστικές εμφανίσεις που αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από το ελληνικό psytrance κοινό. Μαζί τους θα εμφανιστούν οι PSYLENCE MINDINVOLVED MIND και το special B2B set των SECTOR και DEHERIAN, συμπληρώνοντας ένα πρόγραμμα που φιλοδοξεί να καλύψει όλες τις εκφάνσεις της σύγχρονης psychedelic trance.

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Ο CAMACHO αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σύγχρονης βραζιλιάνικης psytrance σκηνής. Με εμφανίσεις σε μερικά από τα μεγαλύτερα festivals παγκοσμίως, όπως τα Universo Paralello, Dreamstate, XXXperience και EDC, καθώς και με παραγωγές που έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια ακροάσεις στις ψηφιακές πλατφόρμες, έχει καθιερωθεί για τον δυναμικό συνδυασμό driving basslines, μελωδικών στοιχείων και ασταμάτητης ενέργειας που χαρακτηρίζει κάθε εμφάνισή του.

Η Z-CAT, μία από τις σημαντικότερες γυναίκες της παγκόσμιας psytrance σκηνής, μετρά περισσότερα από είκοσι χρόνια συνεχούς παρουσίας, δύο επιτυχημένα studio albums, κυκλοφορίες σε κορυφαίες δισκογραφικές εταιρείες και εμφανίσεις στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου. Ο ιδιαίτερος nighttime psytrance ήχος της, σε συνδυασμό με τη μοναδική χρήση των δικών της φωνητικών στις παραγωγές και τα DJ sets της, την έχουν καταστήσει μία από τις πλέον ξεχωριστές προσωπικότητες του είδους. Η επιστροφή της στην Αθήνα, έπειτα από πολλά χρόνια, αποτελεί μία από τις πιο αναμενόμενες εμφανίσεις της χρονιάς για τους φίλους της psychedelic trance.

Το ALTERNATIVES δεν αποτελεί απλώς μία μουσική διοργάνωση, αλλά ένα νέο concept εμπειρίας, σχεδιασμένο αποκλειστικά για το κοινό της psytrance. Με ιδιαίτερο stage design, immersive visuals, υψηλής ποιότητας ηχητική και φωτιστική παραγωγή και μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει τη φύση με τη σύγχρονη αισθητική των open-air events, φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν νέο σημείο αναφοράς για τη σκηνή στην Ελλάδα.

Η προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει σύντομα με περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων Early Bird.

ANAGENESIS presents: ALTERNATIVES

One Stage. 

One Garden.

One Psychedelic Journey.

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ALTERNATIVES ANAGENESIS BOTOXE Athens ΑΘΗΝΑ μουσική
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