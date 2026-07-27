Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Yolo 27.07.2026

«HOT DAYS? COLD JOKES»: Έκαψες το δέρμα σου; Το απρόσμενο hack με το λάχανο που θα σε σώσει

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το νέο επεισόδιο του «HOT DAYS? COLD JOKES» χαρίζει το απόλυτο φυσικό hack για να καταπραΰνεις τα ηλιακά εγκαύματα τώρα το καλοκαίρι
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το λάχανο, λόγω αντιφλεγμονωδών ιδιοτήτων και βιταμινών, βοηθά στην αντιμετώπιση ηλιακών εγκαυμάτων.
  • Χρησιμοποιήστε κρύα, πλυμένα φύλλα λάχανου, σπασμένα ελαφρώς για να απελευθερωθούν οι χυμοί τους.
  • Εφαρμόστε τα φύλλα λάχανου ως κομπρέσα στα ηλιακά εγκαύματα για άμεση ανακούφιση και μείωση της φλεγμονής.
  • Το λάχανο αποτελεί ένα ανέξοδο, φυσικό "hack" για την καλοκαιρινή περιποίηση του δέρματος.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το νέο επεισόδιο της αγαπημένης εκπομπής του MAD «HOT DAYS? COLD JOKES» με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου συνεχίζει να μοιράζει άφθονο γέλιο, χαρίζοντάς μας αυτή τη φορά ένα ακόμη ξεκαρδιστικό ανέκδοτο που μετατράπηκε αμέσως στην πιο έξυπνη αφορμή για… φυσική φροντίδα. «Τρέχουν δύο λάχανα και το ένα λέει στο άλλο “Ουφ λαχάνιασα”» ήταν το αστείο που έφερε τα χαμόγελα στα χείλη μας, αλλά και η τέλεια αφορμή για να ανακαλύψουμε πως το ταπεινό λάχανο του ψυγείου μας κρύβει μυστικά ομορφιάς που θα σώσουν το καλοκαίρι μας. Γιατί μπορεί τα λαχανικά μας να κουράστηκαν από το τρέξιμο, όμως στην περιποίηση της ταλαιπωρημένης από τον ήλιο επιδερμίδας κάνουν πραγματικά θαύματα.

Screenshot 2026-07-27 134601

Το καλοκαίρι οι ατελείωτες ώρες στην παραλία, οι βουτιές και η ηλιοθεραπεία είναι στο πρόγραμμα, αλλά μαζί τους έρχεται συχνά και ο αμείλικτος εχθρός μας: το επώδυνο, κοκκινισμένο ηλιακό έγκαυμα. Πριν πανικοβληθείς, γεμίσεις το μπάνιο σου με ακριβές κρέμες ή τρέξεις στο φαρμακευτικό κουτί, υπάρχει ένα παραδοσιακό, πανάρχαιο και αποδεδειγμένα αποτελεσματικό φυσικό hack που εκμεταλλεύεται τις θεραπευτικές ιδιότητες του λάχανου για να επαναφέρει την ηρεμία στο δέρμα σου.

Διάβασε επίσης: Από το «HOT DAYS? COLD JOKES» στην κουζίνα σου: 3 εύκολες συνταγές με πλευρώτους

Πώς το λάχανο σώζει το δέρμα σου από τα ηλιακά εγκαύματα

Το λάχανο δεν είναι απλώς ο βασιλιάς της σαλάτας, αλλά ένας μικρός θησαυρός γεμάτος ισχυρές αντιφλεγμονώδεις ουσίες, βιταμίνη C, βιταμίνη Κ και πλούσια αντιοξειδωτικά που λειτουργούν σαν βάλσαμο για τα κατεστραμμένα κύτταρα. Όταν ο ήλιος σε «αρπάξει» και η πλάτη ή οι ώμοι σου φλέγονται, αυτό το απρόσμενο λαχανικό μπορεί να προσφέρει άμεση και φυσική ανακούφιση.

laxano_hack_paralia
Pexels

Η κατάλληλη προετοιμασία των φύλλων από το ψυγείο

Παίρνεις ένα ολόκληρο λάχανο απευθείας από το ψυγείο, καθώς η χαμηλή θερμοκρασία είναι το πρώτο «όπλο» κατά της φλόγωσης, και το πλένεις σχολαστικά. Ξεχωρίζεις προσεκτικά μερικά από τα εξωτερικά, μεγάλα φύλλα που διατηρούν όλη τη φρεσκάδα και την υγρασία τους. Για να απελευθερωθούν τα ευεργετικά τους συστατικά και οι χυμοί τους, περνάς ελαφρά τα φύλλα με έναν πλάστη ζαχαροπλαστικής ή τα πιέσεις απαλά με τα χέρια σου μέχρι να σπάσουν ελαφρώς οι ίνες τους, διευκολύνοντας τη δράση των φυτοχημικών ουσιών.

laxano_hack_kalokairi
Pexels

Η εφαρμογή και η μαγική αίσθηση δροσιάς

Τοποθετείς τα δροσερά, υγρά φύλλα λάχανου απευθείας πάνω στο καμένο ή ερεθισμένο σημείο του δέρματος, σαν μια φυσική μάσκα-κομπρέσα. Η φυσική δροσιά τους απορροφά τη θερμότητα, καταπραΰνει τη φλεγμονή, μειώνει αισθητά το κόκκινο χρώμα και διώχνει μακριά το ενοχλητικό, βασανιστικό τσούξιμο. Άφησέ τα να δράσουν για περίπου 15 με 20 λεπτά μέχρι να πάρουν τη θερμοκρασία του σώματος και, αν χρειαστεί, άλλαξέ τα με νέα, παγωμένα φύλλα.

Από ένα απρόοπτο κάψιμο μέχρι την αίσθηση αφυδάτωσης και τραβήγματος μετά από μια γεμάτη μέρα στην αμμουδιά, το λάχανο αποδεικνύεται το απόλυτο, ανέξοδο summer hack. Το MAD βάζει λοιπόν το λάχανο στο μικροσκόπιο και σου αποδεικνύει πως το πιο δυνατό καλοκαιρινό φαρμακείο κρύβεται τελικά… στο τμήμα των οπωροκηπευτικών!

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

HOT DAYS? COLD JOKES Γιάννης Χατζηγεωργίου Καλοκαίρι 2026 λάχανο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Θοδωρής Φέρρης: Τα «ποτηράκια» στο live στα Χανιά που απογείωσαν το κέφι

Θοδωρής Φέρρης: Τα «ποτηράκια» στο live στα Χανιά που απογείωσαν το κέφι

27.07.2026
Επόμενο
Η Jennifer Lopez έκλεισε τα 57 και μάς έκανε να δούμε τα γενέθλια αλλιώς

Η Jennifer Lopez έκλεισε τα 57 και μάς έκανε να δούμε τα γενέθλια αλλιώς

27.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ποιες είναι οι pet friendly παραλίες της Αττικής για ατελείωτες βουτιές με τον σκύλο σου
City Guide

Ποιες είναι οι pet friendly παραλίες της Αττικής για ατελείωτες βουτιές με τον σκύλο σου

26.07.2026
5 παραλίες κοντά στην Αθήνα που μοιάζουν με εξωτικό νησί – Απέχουν λιγότερο από 2 ώρες
City Guide

5 παραλίες κοντά στην Αθήνα που μοιάζουν με εξωτικό νησί – Απέχουν λιγότερο από 2 ώρες

26.07.2026
Αθήνα by night: Όλα όσα μπορείς να κάνεις όταν η πόλη φωτίζεται και η διάθεση ανεβαίνει
City Guide

Αθήνα by night: Όλα όσα μπορείς να κάνεις όταν η πόλη φωτίζεται και η διάθεση ανεβαίνει

25.07.2026
Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Η Πειραιώς 260 γιορτάζει 20 χρόνια με μια ξεχωριστή βραδιά λήξης
City Guide

Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Η Πειραιώς 260 γιορτάζει 20 χρόνια με μια ξεχωριστή βραδιά λήξης

24.07.2026
Το φεγγάρι του «Κόκκινου Ελαφιού» φωτίζει την Αθήνα – Τα 4 καλύτερα spots να την απολαύσεις
City Guide

Το φεγγάρι του «Κόκκινου Ελαφιού» φωτίζει την Αθήνα – Τα 4 καλύτερα spots να την απολαύσεις

24.07.2026
Από το «HOT DAYS? COLD JOKES» στην κουζίνα σου: 3 εύκολες συνταγές με πλευρώτους
City Guide

Από το «HOT DAYS? COLD JOKES» στην κουζίνα σου: 3 εύκολες συνταγές με πλευρώτους

23.07.2026
Heritage Escape: Ένα τριήμερο golf, wellness και lifestyle εμπειριών στο Costa Navarino
City Guide

Heritage Escape: Ένα τριήμερο golf, wellness και lifestyle εμπειριών στο Costa Navarino

22.07.2026
Τσικλητήρεια 2026: Η Πύλος τρέχει προς τιμήν του Ολυμπιονίκη Κωστή Τσικλητήρα
City Guide

Τσικλητήρεια 2026: Η Πύλος τρέχει προς τιμήν του Ολυμπιονίκη Κωστή Τσικλητήρα

22.07.2026
Η Αθήνα έγινε το καλοκαιρινό σου αναγνωστήριο – 4 μέρη για να χαθείς στις σελίδες ενός βιβλίου
City Guide

Η Αθήνα έγινε το καλοκαιρινό σου αναγνωστήριο – 4 μέρη για να χαθείς στις σελίδες ενός βιβλίου

22.07.2026
5 ξένα τραγούδια που ακούμε στο repeat μόλις «μυρίσει» καλοκαίρι

5 ξένα τραγούδια που ακούμε στο repeat μόλις «μυρίσει» καλοκαίρι

Κλείνεις έτσι το air condition; Μάλλον κάνεις το ίδιο λάθος με όλους

Κλείνεις έτσι το air condition; Μάλλον κάνεις το ίδιο λάθος με όλους

Το φεγγάρι του «Κόκκινου Ελαφιού» φωτίζει την Αθήνα – Τα 4 καλύτερα spots να την απολαύσεις

Το φεγγάρι του «Κόκκινου Ελαφιού» φωτίζει την Αθήνα – Τα 4 καλύτερα spots να την απολαύσεις

Σταμάτα να παλεύεις με την παγοθήκη – Το viral κόλπο που θα σου λύσει τα χέρια

Σταμάτα να παλεύεις με την παγοθήκη – Το viral κόλπο που θα σου λύσει τα χέρια

Το πιο εύκολο beach hack: Πώς να μαζέψεις την ομπρέλα παραλίας σε λίγα δευτερόλεπτα

Το πιο εύκολο beach hack: Πώς να μαζέψεις την ομπρέλα παραλίας σε λίγα δευτερόλεπτα

Τα λευκά σου ρούχα έχουν κιτρινίσει; Αυτό το κόλπο κάνει τον λεκέ να εξαφανίζεται

Τα λευκά σου ρούχα έχουν κιτρινίσει; Αυτό το κόλπο κάνει τον λεκέ να εξαφανίζεται

Καθοριστικές συζητήσεις Κυριακού – Κουτσαυτάκη για ΑΝΤ1

Καθοριστικές συζητήσεις Κυριακού – Κουτσαυτάκη για ΑΝΤ1

Συμφωνία ΕΣΗΕΑ – κυβέρνησης για «τροφεία» 121 ευρώ τον μήνα-Θα ισχύει μόνο για τους εργαζομένους στα κρατικά ΜΜΕ

Συμφωνία ΕΣΗΕΑ – κυβέρνησης για «τροφεία» 121 ευρώ τον μήνα-Θα ισχύει μόνο για τους εργαζομένους στα κρατικά ΜΜΕ

ΑΙΧΜΕΣ: H Εύη επιστρέφει;

ΑΙΧΜΕΣ: H Εύη επιστρέφει;

ΤΟ ΠΑΡΟΝ: Οι επτά πληγές του Μητσοτάκη

ΤΟ ΠΑΡΟΝ: Οι επτά πληγές του Μητσοτάκη

Στους πλοιάρχους πάνε να… φορτώσουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του θαλάσσιου τουρισμού

Στους πλοιάρχους πάνε να… φορτώσουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του θαλάσσιου τουρισμού

Τι τρώμε στον καύσωνα: Οι τροφές που «δροσίζουν» το σώμα στους 40 βαθμούς

Τι τρώμε στον καύσωνα: Οι τροφές που «δροσίζουν» το σώμα στους 40 βαθμούς