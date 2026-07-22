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EVENTS 22.07.2026

Τσικλητήρεια 2026: Η Πύλος τρέχει προς τιμήν του Ολυμπιονίκη Κωστή Τσικλητήρα

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Δρομικοί αγώνες για μικρούς και μεγάλους, αθλητισμός, πολιτισμός και ένα ξεχωριστό αγώνισμα τιμής συνθέτουν τη μεγάλη διοργάνωση της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου.
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Τα Τσικλητήρεια 2026 θα διεξαχθούν στην Πύλο στις 20 Σεπτεμβρίου 2026, τιμώντας τον Ολυμπιονίκη Κωστή Τσικλητήρα.
  • Η διοργάνωση περιλαμβάνει δρομικούς αγώνες 1.500μ, 5χλμ και 10χλμ για όλους τους συμμετέχοντες.
  • Θα πραγματοποιηθεί ειδικό αγώνισμα τιμής, το άλμα εις μήκος άνευ φοράς, προς ανάμνηση της Ολυμπιακής του νίκης.
  • Το κόστος συμμετοχής είναι 5€ για τα 1.500μ και 10€ για τα 5 και 10χλμ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Πύλος φοράει ξανά τα αθλητικά της και υποδέχεται τα Τσικλητήρεια 2026, τη μεγάλη αθλητική και πολιτιστική διοργάνωση που τιμά έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες αθλητές: τον Ολυμπιονίκη Κωστή Τσικλητήρα.

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, αθλητές, οικογένειες, παιδιά και επισκέπτες δίνουν ραντεβού στη γενέτειρα του θρυλικού αθλητή, σε μια γιορτή που ενώνει την άθληση με την ιστορική μνήμη και τον πολιτισμό.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δρομικούς αγώνες 1.500 μέτρων, 5 χιλιομέτρων και 10 χιλιομέτρων, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής τόσο σε έμπειρους δρομείς όσο και σε όσους θέλουν απλώς να απολαύσουν τη γραφική διαδρομή και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της ημέρας.

Ξεχωριστή θέση στη διοργάνωση έχει το άλμα εις μήκος άνευ φοράς, το αγώνισμα που χάρισε στον Κωστή Τσικλητήρα την Ολυμπιακή δόξα. Το ειδικό αυτό αγώνισμα τιμής φέρνει το κοινό πιο κοντά στην αθλητική κληρονομιά του και υπενθυμίζει την πορεία ενός ανθρώπου που με το ήθος και τις επιδόσεις του πέρασε στην ιστορία.

Κάνε την εγγραφή σου στα Τσικλητήρεια 2026

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Φόρεσε τα αθλητικά σου, διάλεξε τη διαδρομή σου και γίνε μέρος των Τσικλητηρείων 2026!

Info

Ημερομηνία: Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026
Τοποθεσία: Πύλος Μεσσηνίας
Αγώνες: 1.500 μ., 5 χλμ. και 10 χλμ.
Ειδικό αγώνισμα τιμής: Άλμα εις μήκος άνευ φοράς
Κόστος συμμετοχής: 5€ για τα 1.500 μ. και 10€ για τα 5 και 10 χλμ.
Παραλαβή αριθμών και υλικού: 20/09/2026, 07:30–09:30, στον Μώλο Πύλου

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV, Mad.GR & Mad Radio 106,2

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αθλητισμός πολιτισμός Τσικλητήρεια
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