Heritage Escape: Ένα τριήμερο golf, wellness και lifestyle εμπειριών στο Costa Navarino

Ο Σεπτέμβριος αποκτά τον δικό του προορισμό. Από τις 18 έως τις 20 Σεπτεμβρίου, το Heritage Escape 2026 φέρνει στο Costa Navarino ένα ξεχωριστό τριήμερο όπου το golf συναντά το wellness, τις outdoor εμπειρίες, τη γαστρονομία και την κοινωνική προσφορά.

Με μια ματιά Το Heritage Escape προσφέρει τριήμερη εμπειρία golf, wellness και lifestyle στο Costa Navarino.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους, από έμπειρους golfers μέχρι αρχάριους, οικογένειες και λάτρεις του ευ ζην.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει golf, wellness, outdoor δραστηριότητες, φιλανθρωπικό Gala και Τσικλητήρεια 2026.

Οι εγγραφές για το Heritage Escape 2026 έχουν ανοίξει μέσω της ιστοσελίδας heritageescape.gr. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε ένα από τα κορυφαία resort destinations της Μεσογείου, η διοργάνωση προσκαλεί γυναίκες και άνδρες, οικογένειες, έμπειρους golfers αλλά και όσους θέλουν να γνωρίσουν για πρώτη φορά το άθλημα, να ζήσουν ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο δράση, χαλάρωση και αυθεντικές εμπειρίες.

Με αφετηρία την επιτυχημένη πορεία του Women‘s Golf Day Greece, το Heritage Escape εξελίσσεται σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία που ενώνει τον αθλητισμό, την ευεξία, τη διασκέδαση και την κοινωνική προσφορά σε ένα μοναδικό τριήμερο.

Με φόντο το μαγευτικό τοπίο της Μεσσηνίας, το πρόγραμμα περιλαμβάνει golf tournaments και clinics, wellness sessions, outdoor δραστηριότητες, το Charity Gala με φιλανθρωπικό σκοπό αλλά και τα Τσικλητήρεια 2026, δημιουργώντας μια εμπειρία που ξεπερνά τα όρια ενός κλασικού αθλητικού event.

Μini agenda:

Παρασκευή 18/9: Welcome & Inspirational Talks

Σάββατο 19/9: Wellness Sessions, Golf Tournaments and Charity Dinner & Gala

Κυριακή 20/9: Tsiklitiria 2026, running, awards & closing party.

Οι εγγραφές για το Heritage Escape 2026 έχουν ήδη ανοίξει. Κλείσε τη θέση σου στο heritageescape.gr και γίνε μέρος μιας μοναδικής εμπειρίας που συνδυάζει golf, wellness και lifestyle.

Ένα τριήμερο περιήγησης σε γραφικά μέρη της Μεσσηνίας αλλά και τον όμιλο του Costa Navarino σε περιμένει!