Τι διάβασαν οι Έλληνες το 2025; Αυτά είναι τα 10 βιβλία που δανείστηκαν περισσότερο

Σημαντική άνοδος στους δανεισμούς βιβλίων στις δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες της Ελλάδας το 2025, με τη μυθοπλασία στην κορυφή

Με μια ματιά Οι δανεισμοί βιβλίων στις δημόσιες βιβλιοθήκες αυξήθηκαν το 2025 κατά 3,6% σε σχέση με το 2024.

Η μυθοπλασία ενηλίκων κατέλαβε το 44,5% των συνολικών δανεισμών βιβλίων.

Το βιβλίο «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» της Λένας Μαντά ήταν το πιο δημοφιλές.

Η Λένα Μαντά είχε 6 τίτλους στην πρώτη δεκάδα των πιο δανεισμένων βιβλίων. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Θετικά είναι τα μηνύματα που καταγράφονται για το μέλλον της φιλαναγνωσίας στη χώρα μας, καθώς σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων Λόγου (ΟΣΔΕΛ), οι δανεισμοί βιβλίων από τις δημόσιες βιβλιοθήκες σημείωσαν αύξηση κατά τη διάρκεια του 2025 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η έρευνα αυτή βασίστηκε σε πολύτιμα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από δημόσιες, δημοτικές, παιδικές και κοινοτικές βιβλιοθήκες από κάθε γωνιά της Ελλάδας, δίνοντας μια σαφή εικόνα των αναγνωστικών συνηθειών των πολιτών.

Πιο συγκεκριμένα, ο ΟΣΔΕΛ απευθύνθηκε σε συνολικά 247 βιβλιοθήκες της χώρας, εκ των οποίων δεκάδες απέστειλαν αναλυτικά στοιχεία. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών, τα οποία προήλθαν από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας καθώς και από δεκάδες δημόσιες, δημοτικές και παιδικές βιβλιοθήκες, αποκάλυψε ότι το 2025 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 876.885 δανεισμοί βιβλίων, έναντι 846.225 το 2024. Η εν λόγω διαφορά μεταφράζεται σε μια θετική αύξηση 30.660 δανεισμών, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 3,6%.

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Η μυθοπλασία πρωταγωνιστεί

Όσον αφορά τις προτιμήσεις του αναγνωστικού κοινού, η μυθοπλασία ενηλίκων διατήρησε τα ηνία με τεράστια διαφορά, συγκεντρώνοντας σχεδόν 390.000 δανεισμούς, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 44,5% του συνόλου. Αμέσως μετά ακολούθησαν τα παιδικά λογοτεχνικά βιβλία, τα εικονογραφημένα παιδικά αναγνώσματα αλλά και τα επιστημονικά βιβλία, επιβεβαιώνοντας ότι η λογοτεχνία εξακολουθεί να κατέχει τον κυρίαρχο ρόλο στην καρδιά και το μυαλό των αναγνωστών.

Σε επίπεδο τίτλων, στην πρώτη θέση της λίστας με τα πιο δημοφιλή βιβλία βρέθηκε «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» της Λένας Μαντά. Μάλιστα, η ίδια συγγραφέας κυριάρχησε απόλυτα στη σχετική κατάταξη, καθώς κατέλαβε 6 συνολικά θέσεις μέσα στην πρώτη δεκάδα. Μαζί της, στις κορυφαίες θέσεις των δανεισμών βρέθηκαν επίσης έργα γνωστών συγγραφέων όπως η Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη, ο Μ. Καραγάτσης και ο Γιάννης Καλπούζος.

Τα ενθαρρυντικά αυτά δεδομένα αποδεικνύουν πως, παρά την έντονη και καθημερινή παρουσία των ψηφιακών μέσων στη ζωή μας, το παραδοσιακό βιβλίο συνεχίζει να διατηρεί μια ισχυρή και αναντικατάστατη θέση, με τις δημόσιες βιβλιοθήκες να παραμένουν ένας ζωντανός πυλώνας πολιτισμού και πρόσβασης στη γνώση.

Τα 10 βιβλία με τους περισσότερους δανεισμούς το 2025:

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – Λένα Μαντά

Η σφραγίδα – Λένα Μαντά

Το πράσινο φόρεμα – Λένα Μαντά

Ταξίδι στη Βενετία – Λένα Μαντά

Οι τρεις άσοι – Λένα Μαντά

Αλμύρα – Η ευτυχία αλλιώς – Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη

Η μεγάλη χίμαιρα – Μ. Καραγάτσης

Τιρκουάζ – Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη

Καλντερίμι – Γιάννης Καλπούζος

Γράμμα από χρυσό – Λένα Μαντά

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