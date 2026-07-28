Γιώργος Κακοσαίος: Η «Νύχτα εκτός ρυθμού» έρχεται την Πέμπτη 30 Ιουλίου στον ΑΝΤ1

Ο Γιώργος Κακοσαίος έρχεται την Πέμπτη 30 Ιουλίου στις 24:00 στον ΑΝΤ1 σε ένα εκρηκτικό Exclusive Live Event «Νύχτα εκτός ρυθμού»

Ο Γιώργος Κακοσαίος την Πέμπτη 30 Ιουλίου στις 24:00 στον ΑΝΤ1 θα μας χαρίσει μία δυναμική «Νύχτα εκτός ρυθμού» μέσα από ένα εκρηκτικό Exclusive Live Event.

Το 5ο Exclusive Live Event «Νύχτα εκτός ρυθμού» του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 με παρουσιαστή τον Θοδωρή Μαραντίνη, χάρισε στο κοινό ένα δυναμικό μουσικό πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένες επιτυχίες. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης ξεσήκωσε το κοινό με τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία, ενώ ερμήνευσε και διαχρονικές επιτυχίες κορυφαίων Ελλήνων τραγουδιστών, όπως του Τόλη Βοσκόπουλου, του Γιάννη Πλούταρχου και του Νότη Σφακιανάκη.

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Νότες χιούμορ και γέλιου χάρισε στη βραδιά ο Θωμάς Ζάμπρας με ένα stand up comedy act, αλλά και ένα ξεχωριστό challenge που έκανε παρέα με τον Θοδωρή Μαραντίνη στον καλεσμένο. Η μοναδική αυτή «Νύχτα εκτός ρυθμού» έκλεισε με μία ιδιαίτερα έκπληξη, καθώς ο Γιώργος Κακοσαίος ένωσε τη φωνή του με τον Θοδωρή Μαραντίνη, σε μία αγαπημένη επιτυχία των Onirama.

Η «Νύχτα εκτός ρυθμού» θα συνεχίσει να μας χαρίζει αξέχαστες βραδιές με μοναδικές μουσικές εμπειρίες γεμάτες ΡΥΘΜΟ, φέρνοντας στη σκηνή αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής.

«ΝΥΧΤΑ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΟΥ» με τον Γιώργο Κακοσαίο – Πέμπτη 30 Ιουλίου στις 24:00 στον ΑΝΤ1.

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