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Μουσική 28.07.2026

Μανώλης Μητσιάς: Απήγγειλε τον «Γιάννη τον φονιά» αντί να τον τραγουδήσει στο Δίον

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Ο Μανώλης Μητσιάς απήγγειλε τον «Γιάννη τον φονιά» αντί να τον τραγουδήσει σε συναυλία στο Δίον
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Μανώλης Μητσιάς απήγγειλε το «Γιάννης ο φονιάς» αντί να το τραγουδήσει σε συναυλία στο Δίον.
  • Η αλλαγή οφείλεται σε έλλειψη άδειας εκτέλεσης του τραγουδιού, που έχει στίχους Γκάτσου και μουσική Χατζιδάκι.
  • Ο Γιώργος Χατζιδάκις εξέφρασε αντιρρήσεις για την παρουσίαση έργων του πατέρα του, λόγω του αφιερωματικού έτους 2026.
  • Το Υπουργείο Πολιτισμού διευκρίνισε ότι το αφιερωματικό έτος δεν αλλάζει το καθεστώς αδειοδότησης των έργων.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ξεχωριστή και απρόσμενη στιγμή σημειώθηκε στη συναυλία του Μανώλη Μητσιά στο Δίον της Πιερίας, όπου ο σπουδαίος ερμηνευτής παρουσίασε τα τραγούδια του Νίκου Γκάτσου. Το κοινό περίμενε να ακούσει ζωντανά το εμβληματικό «Γιάννης ο φονιάς», ένα τραγούδι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη φωνή του καλλιτέχνη εδώ και δεκαετίες. Ωστόσο, η βραδιά πήρε διαφορετική τροπή, καθώς ο Μανώλης Μητσιάς δεν το τραγούδησε, αλλά το απήγγειλε επί σκηνής. Η ιδιαίτερη αυτή επιλογή δημιούργησε μια συγκινητική στιγμή, αλλά και συζητήσεις ανάμεσα στους θεατές.

https://www.facebook.com/manolismitsiasofficialpage/
https://www.facebook.com/manolismitsiasofficialpage/

Όπως ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της συναυλίας, η αλλαγή αυτή προέκυψε καθώς δεν είχε δοθεί άδεια για την εκτέλεση του τραγουδιού, το οποίο έχει στίχους του Νίκου Γκάτσου και μουσική του Μάνου Χατζιδάκι. Η εξέλιξη προκάλεσε αντιδράσεις από μέρος του κοινού, με ορισμένους θεατές να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους από τη στιγμή που έγινε γνωστό πως το τραγούδι δεν θα ακουγόταν όπως ήταν προγραμματισμένο. Η συναυλία, που ήταν αφιερωμένη στο έργο του μεγάλου στιχουργού, απέκτησε έτσι έναν διαφορετικό χαρακτήρα.

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Ο ίδιος ο Μανώλης Μητσιάς εξήγησε από τη σκηνή πως ήταν η πρώτη φορά από το 1977 που δεν ερμήνευσε κανονικά το συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά επέλεξε να το αποδώσει μέσα από την απαγγελία. Όπως ανέφερε, το «Γιάννης ο φονιάς» γράφτηκε για εκείνον από τον Νίκο Γκάτσο και τον Μάνο Χατζιδάκι, γεγονός που κάνει τη σχέση του με το κομμάτι ιδιαίτερα ξεχωριστή. Παρά την αλλαγή, ο καλλιτέχνης τίμησε το έργο με τον δικό του τρόπο, σε μια στιγμή που ξεχώρισε μέσα στη βραδιά.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, η Αγαθή Δημητρούκα, που έχει την επιμέλεια του έργου του Νίκου Γκάτσου και του προγράμματος της εκδήλωσης, ενημέρωσε το κοινό για την εξέλιξη σχετικά με την παρουσίαση ορισμένων τραγουδιών.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η πλευρά του Γιώργου Χατζιδάκι είχε εκφράσει αντιρρήσεις για την παρουσίαση έργων του Μάνου Χατζιδάκι στο πλαίσιο της συγκεκριμένης συναυλίας. Όπως αναφέρθηκε, οι λόγοι συνδέονταν με το γεγονός ότι το 2026 έχει χαρακτηριστεί αφιερωματικό έτος για τον μεγάλο συνθέτη και τις εκδηλώσεις που σχετίζονται με το έργο του.

Το θέμα προκάλεσε συζήτηση γύρω από τη διαχείριση και την παρουσίαση σημαντικών έργων της ελληνικής μουσικής ιστορίας. Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του Voria.gr, τέθηκε και το ζήτημα κατά πόσο η ανακήρυξη του 2026 ως αφιερωματικού έτους επηρεάζει το καθεστώς αδειοδότησης για έργα του Μάνου Χατζιδάκι και του Νίκου Γκάτσου.

Το Υπουργείο Πολιτισμού, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, διευκρίνισε πως η συγκεκριμένη ανακήρυξη δεν αλλάζει από μόνη της το υπάρχον πλαίσιο διαχείρισης ή αδειοδότησης των έργων του συνθέτη.

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https://www.instagram.com/manolismitsiasofficialaccount/

Η βραδιά στο Δίον τελικά απέκτησε μια ξεχωριστή θέση, καθώς ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του ελληνικού ρεπερτορίου παρουσιάστηκε με έναν διαφορετικό τρόπο. Ο Μανώλης Μητσιάς μετέτρεψε μια απρόσμενη αλλαγή σε μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική στιγμή, κρατώντας ζωντανή τη δύναμη των στίχων του «Γιάννη του φονιά».

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