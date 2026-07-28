Το νέο video clip του RACK για το «Paloma» είναι εδώ και ήδη παίζει στο repeat

Ο RACK επιστρέφει δυναμικά και αυτή τη φορά λέει… «Paloma». Το ολοκαίνουργιο official music video έκανε πρεμιέρα στο YouTube τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου και έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που περιμένεις από μια μεγάλη κυκλοφορία: δυνατή εικόνα, κινηματογραφική αισθητική και το χαρακτηριστικό στιλ του artist που συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στις μουσικές τάσεις.

Το «Paloma», σε παραγωγή των MENJU και Oge, συνδυάζει τον γνώριμο ήχο του RACK με ένα visual που δίνει ακόμη μεγαλύτερη ένταση στο τραγούδι. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιάννης Δημολίτσας, ο οποίος δημιουργεί ένα video clip με ατμοσφαιρικά πλάνα, προσεγμένη φωτογραφία και εικόνες που σε κρατούν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

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Πίσω από την κάμερα βρίσκεται μια μεγάλη δημιουργική ομάδα, με τον Τάσο Χατζή στη διεύθυνση φωτογραφίας, ενώ το editing, το mix και το mastering ανέλαβε ο MENJU. Το αποτέλεσμα είναι ένα clip με υψηλή παραγωγή, που «δένει» απόλυτα με την αισθητική του τραγουδιού.

Στο video συμμετέχει ως model η Eva Argyrou, ενώ τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν με την υποστήριξη της My Films και του Fantasia Live, με τον ίδιο τον RACK να ευχαριστεί θερμά και τον κόσμο που συμμετείχε στα γυρίσματα.

Το «Paloma» είναι ήδη στο YouTube

Με το «Paloma», ο RACK προσθέτει ακόμη μία δυνατή κυκλοφορία στη δισκογραφία του, συνεχίζοντας να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των fans του. Αν κρίνουμε από τις πρώτες αντιδράσεις, το νέο music video έχει όλα τα φόντα να μπει γρήγορα στις τάσεις και να γίνει ένα από τα clips που θα παίξουν πολύ το φετινό καλοκαίρι.

Πάτα play στο νέο video clip του «Paloma» και πες μας: θα μπει στο repeat στη δική σου playlist;

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