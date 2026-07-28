Miley Cyrus: Αναλαμβάνει τον ρόλο της guest editor στο Wonderland σε ένα συλλεκτικό τεύχος

Με μια ματιά Η Miley Cyrus είναι guest editor σε ειδική έκδοση του περιοδικού Wonderland.

Το τεύχος περιλαμβάνει συνεργασίες με καλλιτέχνες, φίλους και οικογένεια της Cyrus.

Στόχος είναι ένα συλλογικό πορτραίτο της Cyrus μέσα από επιλεγμένους ανθρώπους και ιδέες.

Το τεύχος περιέχει συνεντεύξεις, πορτραίτα, αρχεία και αφιέρωμα σε κούκλα Barbie εμπνευσμένη από την Cyrus. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πολυπρόσωπη pop καλλιτέχνιδα Miley Cyrus αποδεικνύει για ακόμη μια φορά τη δημιουργική της ευελιξία, αναλαμβάνοντας τον ρόλο της guest editor για τη νέα, ειδική έκδοση του περιοδικού Wonderland. Το πολυαναμενόμενο τεύχος, το οποίο δημιουργήθηκε σε στενή συνεργασία με τον chief creative officer του περιοδικού, Alastair McKimm, κυκλοφορεί επίσημα από σήμερα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και στην επίσημη ιστοσελίδα του μέσου.

Το εγχείρημα αυτό αποτελεί μια διαγενεακή συνάντηση καλλιτεχνών, συνεργατών, φίλων και μελών της οικογένειας της Cyrus που έχουν σημαδέψει την πορεία και τη ζωή της. Μεταξύ των προσώπων που φιλοξενούνται ξεχωρίζουν η νονά της και θρύλος της μουσικής Dolly Parton, η ηθοποιός και σκηνοθέτης Daryl Hannah, η μητέρα της Tish Cyrus-Purcell, η αδερφή της Noah Cyrus, καθώς και καταξιωμένοι καλλιτέχνες όπως οι Kelela, Lykke Li, Sky Ferreira, Suzanne Vega, 070 Shake και πολλοί άλλοι.

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Ένα συλλογικό πορτραίτο βασισμένο στην έμπνευση και την αυθεντικότητα

Η ίδια η τραγουδίστρια εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη διαδικασία, τονίζοντας πως η συνεργασία με ανθρώπους που αγαπά και η υλοποίηση μιας ιδέας από την αρχή μέχρι το τέλος βασίστηκε αποκλειστικά στην επιθυμία και την έμπνευση, και όχι σε επαγγελματικές υποχρεώσεις. Το τεύχος περιλαμβάνει αποκλειστικές συνεντεύξεις, προφίλ, οπτικά πορτραίτα και προσωπικά αρχεία. Στόχος του είναι να παρουσιάσει ένα συλλογικό πορτραίτο της Cyrus μέσα από τα μάτια των ανθρώπων και των ιδεών που η ίδια επέλεξε να φέρει στο προσκήνιο, δίνοντας παράλληλα βήμα σε δημιουργούς που θαυμάζει.

Μια μοναδική καλλιτεχνική αποτύπωση με την υπογραφή του Mario Sorrenti

Το εξώφυλλο του περιοδικού απαθανάτισε με τον φακό του ο διακεκριμένος φωτογράφος Mario Sorrenti, με το styling να φέρει την υπογραφή του Alastair McKimm. Οι σελίδες της έκδοσης κρύβουν ακόμα αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον Gray Sorrenti, μια βαθιά συζήτηση με τη Daryl Hannah, εμβληματικές εμφανίσεις από την πορεία της τραγουδίστριας, καθώς και ένα ειδικό αφιέρωμα με τίτλο «She’s a Doll!» που αποκαλύπτει τα παρασκήνια πίσω από τη δημιουργία της συλλεκτικής κούκλας Barbie Signature εμπνευσμένης από την Miley Cyrus.

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