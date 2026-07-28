Η Camila Cabello κάνει island hopping στις Κυκλάδες και ζηλεύουμε

Η Camila Cabello βρίσκεται στη Μύκονο για οικογενειακές διακοπές και εξερευνά την Πάρο και την Αντίπαρο με ημερήσιες εξορμήσεις

Με μια ματιά Η Camila Cabello απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στη Μύκονο.

Η τραγουδίστρια πραγματοποίησε island hopping στις Κυκλάδες, επισκεπτόμενη Πάρο και Αντίπαρο.

Η Camila Cabello κάνει θαλάσσιες εξορμήσεις και απολαμβάνει χαλάρωση με την οικογένειά της.

Η Ελλάδα επιβεβαιώνεται ως δημοφιλής προορισμός για διεθνείς celebrities. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Camila Cabello επέλεξε την Ελλάδα για ένα μέρος των φετινών καλοκαιρινών της διακοπών, απολαμβάνοντας στιγμές ξεγνοιασιάς μακριά από τη σκηνή και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Η τραγουδίστρια βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στη Μύκονο, έχοντας στο πλευρό της μέλη της οικογένειάς της. Η διεθνής καλλιτέχνιδα εξερευνά τις Κυκλάδες μέσα από καθημερινές θαλάσσιες εξορμήσεις. Η επιλογή της επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι τα ελληνικά νησιά παραμένουν αγαπημένος προορισμός των celebrities.

Η ερμηνεύτρια του «Havana» φαίνεται πως προτιμά ένα ήρεμο καλοκαιρινό πρόγραμμα, γεμάτο θάλασσα και χαλάρωση. Σύμφωνα με το ProtoThema, πραγματοποίησε ημερήσια κρουαζιέρα με σκάφος, κάνοντας στάσεις στην Πάρο, την Αντίπαρο αλλά και σε πιο απομονωμένες παραλίες των Κυκλάδων. Μακριά από τα φλας, πέρασε τη μέρα της απολαμβάνοντας το τοπίο και τα καταγάλανα νερά του Αιγαίου. Στη συνέχεια επέστρεψε στη Μύκονο, όπου συνεχίζει τις διακοπές της.

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Η άφιξη της Camila Cabello στην Ελλάδα προκάλεσε αμέσως το ενδιαφέρον των θαυμαστών της, καθώς δεν είναι λίγοι οι διεθνείς καλλιτέχνες που επιλέγουν κάθε χρόνο τη χώρα μας για τις καλοκαιρινές αποδράσεις τους. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το αν θα επισκεφθεί τη Χώρα της Μυκόνου ή άλλα κοσμικά σημεία του νησιού. Το πρόγραμμά της, πάντως, δείχνει να είναι αφιερωμένο κυρίως στην ξεκούραση και στον ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά της. Και όπως φαίνεται, απολαμβάνει κάθε λεπτό του ελληνικού καλοκαιριού.

Η Ελλάδα παραμένει αγαπημένος προορισμός των stars

Η Μύκονος συνεχίζει να προσελκύει μεγάλα ονόματα της διεθνούς μουσικής και του κινηματογράφου, με τη Camila Cabello να προστίθεται στη φετινή λίστα των διάσημων επισκεπτών. Το νησί αποτελεί ιδανική αφετηρία για σύντομες εξορμήσεις σε κοντινούς προορισμούς, κάτι που φαίνεται πως αξιοποίησε και η ίδια.

Οι βόλτες σε Πάρο και Αντίπαρο μαρτυρούν την επιθυμία της να γνωρίσει περισσότερες γωνιές του Αιγαίου, απολαμβάνοντας την αυθεντική ομορφιά των Κυκλάδων. Μακριά από το απαιτητικό πρόγραμμά της, η τραγουδίστρια δείχνει να αφιερώνει αυτό το διάστημα αποκλειστικά στην ξεκούραση και στις οικογενειακές στιγμές.

Με φόντο το γαλάζιο του Αιγαίου και το κυκλαδίτικο τοπίο, η Camila Cabello ζει το δικό της ελληνικό καλοκαίρι, αποδεικνύοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για τις μεγαλύτερες διεθνείς προσωπικότητες.

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