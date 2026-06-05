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Celeb News 05.06.2026

Camila Cabello: Χώρισε από τον δισεκατομμυριούχο Henry Junior Chalhoub

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Η Camila Cabello είναι ξανά ελεύθερη μετά από έναν χρόνο σχέσης με τον Henry Junior Chalhoub
Μαρία Χατζηγιάννη

Ξανά single δηλώνει η Camila Cabello, καθώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα του TMZ, έριξε τίτλους τέλους στη σχέση της με τον επιχειρηματία Henry Junior Chalhoub. Το ζευγάρι, που κρατούσε την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας όσο το δυνατόν περισσότερο, αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους έπειτα από περίπου έναν χρόνο σχέσης.

Πορτρέτο της Camila Cabello από τον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram.
https://www.instagram.com/camila_cabello/?locale=uken1&hl=en

Η τελευταία φορά που ο φωτογραφικός φακός εντόπισε το ζευγάρι μαζί ήταν τον περασμένο Απρίλιο, κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Coachella. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι που οδήγησαν στον χωρισμό, ενώ και οι δύο πλευρές τηρούν σιγή ιχθύος για τα αίτια της απόφασής τους.

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Ποιος είναι ο Henry Junior Chalhoub

Ο Henry Junior Chalhoub, με καταγωγή από το Ντουμπάι, αποτελεί μια ισχυρή επιχειρηματική προσωπικότητα. Προέρχεται από την οικογένεια που ίδρυσε το Chalhoub Group, έναν κολοσσό που δραστηριοποιείται στον χώρο των ειδών πολυτελείας, διατηρώντας στρατηγικές συνεργασίες με εμβληματικά brands όπως ο Versace, ο Jimmy Choo, ο Jacquemus και ο όμιλος LVMH. Η οικογενειακή περιουσία των Chalhoub υπολογίζεται στα $1,2 δισεκατομμύρια.

Το χρονικό της γνωριμίας

Η σχέση της Camila Cabello και του Henry Junior Chalhoub είχε απασχολήσει έντονα τα Μέσα από τα τέλη του 2024, όταν οι πρώτες φήμες για ειδύλλιο ξεκίνησαν μετά τη συνάντησή τους σε afterparty του οίκου Elie Saab στη Σαουδική Αραβία.

Πορτρέτο της τραγουδίστριας Camila Cabello από τον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram.
https://www.instagram.com/camila_cabello/?locale=uken1&hl=en

Κατά τη διάρκεια του χρόνου που πέρασαν μαζί, το ζευγάρι είχε απαθανατιστεί σε πολυτελείς αποδράσεις σε κοσμοπολίτικους προορισμούς, όπως το St. Barts και η Ibiza, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

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Camila Cabello Henry Junior Chalhoub ΧΩΡΙΣΜΟΣ
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