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Μουσική 05.06.2026

«Είσαι τρέλα»: Το hit των Rack και Κωνσταντίνου Αργυρού με πάνω από 30 εκατ. stream points

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Το mega hit των Rack, Κωνσταντίνου Αργυρού, Menju και OGE έφτασε σε νέο ορόσημο, ξεπερνώντας τα 30.000.000 stream points
Ειρήνη Στόφυλα

Η ελληνική μουσική σκηνή συνεχίζει να γράφει ιστορία στο streaming και το τραγούδι «Είσαι τρέλα» αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της τελευταίας χρονιάς. Το τραγούδι των Rack, Κωνσταντίνου Αργυρού, Menju και OGE κατάφερε να ξεπεράσει τα 30.000.000 stream points, κατακτώντας την πιστοποίηση 3x Platinum από την IFPI.

rack
https://www.instagram.com/rack.barcode

Πρόκειται για μία διάκριση που επιβεβαιώνει τη σαρωτική πορεία του κομματιού στις ψηφιακές πλατφόρμες, αλλά και τη μεγάλη απήχηση που είχε στο νεανικό κοινό από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας του. Το συγκεκριμένο achievement έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη εντυπωσιακή διαδρομή, η οποία μετέτρεψε το τραγούδι σε ένα από τα πιο επιτυχημένα ελληνικά releases της περιόδου.

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Από την πρώτη κιόλας ημέρα της κυκλοφορίας του, το «Είσαι τρέλα» ξεχώρισε για τον ιδιαίτερο συνδυασμό urban, pop και trap στοιχείων. Η συνεργασία του Rack με τον Κωνσταντίνο Αργυρό δημιούργησε έντονο ενδιαφέρον, καθώς ένωσε δύο διαφορετικούς μουσικούς κόσμους που διαθέτουν τεράστιο κοινό.

https://www.instagram.com/rack.barcode

Το αποτέλεσμα ήταν ένα τραγούδι που κατάφερε να κυριαρχήσει σε playlists, social media βίντεο και μουσικές τάσεις. Η χημεία των καλλιτεχνών αποτυπώθηκε άμεσα στους αριθμούς, με το κοινό να αγκαλιάζει το κομμάτι και να το μετατρέπει σε ένα από τα μεγαλύτερα hits του 2024. Το τραγούδι κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2024 ως μέρος του project «Ego therapy» του Rack.

Η επιτυχία του τραγουδιού δεν περιορίστηκε μόνο στις streaming πλατφόρμες. Το «Είσαι τρέλα» έγινε viral στα social media, με χιλιάδες χρήστες να χρησιμοποιούν τον χαρακτηριστικό του ήχο σε βίντεο και stories. Παράλληλα, το κομμάτι απέκτησε ισχυρή παρουσία σε Spotify και άλλες υπηρεσίες μουσικής, καταγράφοντας εκατομμύρια ακροάσεις και παραμένοντας για μεγάλο διάστημα στις δημοφιλείς λίστες αναπαραγωγής.

Με περισσότερα από 30 εκατομμύρια stream points, το «Είσαι τρέλα» έχει ήδη εξασφαλίσει τη θέση του ανάμεσα στα μεγαλύτερα ελληνικά hits των τελευταίων ετών. Η επιτυχία του επιβεβαιώνει τη δύναμη που έχουν πλέον οι ψηφιακές πλατφόρμες στη διαμόρφωση της μουσικής αγοράς, αλλά και τη δυναμική των συνεργασιών που καταφέρνουν να ξεπεράσουν τα στενά όρια των μουσικών ειδών.

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Rack ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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