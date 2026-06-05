Sharon Stone: «Εκείνη τη στιγμή, όλα είχαν τελειώσει» – Η εξομολόγηση για τον γάμο της

Η Sharon Stone αποκαλύπτει γιατί η απόφασή της για μαστεκτομή διέλυσε τον γάμο της και μοιράζεται τη σοκαριστική ιστορία μιας επίθεσης

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση που κόβει την ανάσα, η Sharon Stone ανοίγει ένα κεφάλαιο της ζωής της γεμάτο πόνο, αμφισβήτηση και σκληρές αποφάσεις. Μέσα από το podcast «Person Who Believed in Me», η εμβληματική ηθοποιός του Hollywood περιέγραψε δύο περιστατικά που άλλαξαν για πάντα την οπτική της για τις σχέσεις, την αυτοδιάθεση και την επιβίωση.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η ζωή της Stone βρέθηκε σε κρίσιμο σημείο όταν οι γιατροί εντόπισαν όγκους στο στήθος της. Παρά τις διαβεβαιώσεις των ειδικών ότι η κατάσταση ήταν εξαιρετικά σοβαρή και οι πιθανότητες για καρκίνο μεγάλες, η ηθοποιός αποφάσισε να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο. «Εγώ παίρνω την απόφαση», είπε στους γιατρούς της, απαιτώντας να υποβληθεί σε διπλή μαστεκτομή, προκειμένου να θωρακίσει την υγεία της.

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Ωστόσο, η μεγαλύτερη δοκιμασία δεν ήταν η ίδια η ιατρική πράξη, αλλά η αντίδραση του τότε συζύγου της. Αντί για στήριξη, εισέπραξε οργή. «Θεώρησε γελοίο το να κάνω την επέμβαση», περιγράφει η ηθοποιός. Εκείνη η στιγμή στάθηκε μοιραία για τη σχέση τους, καθώς η άρνηση του συζύγου της να αποδεχθεί την αυτονομία της πάνω στο σώμα της, αποτέλεσε το τέλος του γάμου τους. Τελικά, η βιοψία δικαίωσε το ένστικτό της: δεν είχε καρκίνο, αλλά η απόφαση να δράσει αποφασιστικά ήταν, όπως παραδέχθηκαν οι γιατροί, παράδειγμα προς μίμηση.

Η σοκαριστική αποκάλυψη για τη σωματική επίθεση

Στο ίδιο podcast, η 68χρονη σταρ αποκάλυψε ένα ακόμη σκοτεινό περιστατικό που παρέμενε κρυμμένο για χρόνια. Πριν από μια δεκαετία, υπέστη σωματική επίθεση που την άφησε αναίσθητη, χωρίς η ίδια να κατανοεί τι ακριβώς είχε συμβεί.

Η αλήθεια ήρθε στο φως εντελώς συμπτωματικά, όταν επισκέφθηκε μια κλινική για χρόνιους πόνους στον αυχένα και την πλάτη. Οι ακτινογραφίες «μίλησαν»: ο γιατρός της επιβεβαίωσε ότι είχε υποστεί κάταγμα στα πλευρά που δεν είχε επουλωθεί σωστά, διαπιστώνοντας πως επρόκειτο για ξεκάθαρη επίθεση.

Παρά το σοκ, η Stone επέλεξε να μην προχωρήσει σε δικαστική διαμάχη. Αν και γνωρίζει την ταυτότητα του δράστη και είχε στοιχεία, η απόφασή της ήταν συνειδητή: «Δεν ήθελα αυτή να είναι η κληρονομιά που θα άφηνα πίσω μου». Προτίμησε να μην αναλώσει την ενέργειά της σε μια δεκαετία καθυστερημένη δικαιοσύνη, επιλέγοντας την εσωτερική της ηρεμία.