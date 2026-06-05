Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb News 05.06.2026

Sharon Stone: «Εκείνη τη στιγμή, όλα είχαν τελειώσει» – Η εξομολόγηση για τον γάμο της

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Sharon Stone αποκαλύπτει γιατί η απόφασή της για μαστεκτομή διέλυσε τον γάμο της και μοιράζεται τη σοκαριστική ιστορία μιας επίθεσης
Μαρία Χατζηγιάννη

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση που κόβει την ανάσα, η Sharon Stone ανοίγει ένα κεφάλαιο της ζωής της γεμάτο πόνο, αμφισβήτηση και σκληρές αποφάσεις. Μέσα από το podcast «Person Who Believed in Me», η εμβληματική ηθοποιός του Hollywood περιέγραψε δύο περιστατικά που άλλαξαν για πάντα την οπτική της για τις σχέσεις, την αυτοδιάθεση και την επιβίωση.

Η ηθοποιός Sharon Stone σε επίσημη εμφάνιση, από το αρχείο του ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η ζωή της Stone βρέθηκε σε κρίσιμο σημείο όταν οι γιατροί εντόπισαν όγκους στο στήθος της. Παρά τις διαβεβαιώσεις των ειδικών ότι η κατάσταση ήταν εξαιρετικά σοβαρή και οι πιθανότητες για καρκίνο μεγάλες, η ηθοποιός αποφάσισε να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο. «Εγώ παίρνω την απόφαση», είπε στους γιατρούς της, απαιτώντας να υποβληθεί σε διπλή μαστεκτομή, προκειμένου να θωρακίσει την υγεία της.

Camila Cabello: Χώρισε από τον δισεκατομμυριούχο Henry Junior Chalhoub

Ωστόσο, η μεγαλύτερη δοκιμασία δεν ήταν η ίδια η ιατρική πράξη, αλλά η αντίδραση του τότε συζύγου της. Αντί για στήριξη, εισέπραξε οργή. «Θεώρησε γελοίο το να κάνω την επέμβαση», περιγράφει η ηθοποιός. Εκείνη η στιγμή στάθηκε μοιραία για τη σχέση τους, καθώς η άρνηση του συζύγου της να αποδεχθεί την αυτονομία της πάνω στο σώμα της, αποτέλεσε το τέλος του γάμου τους. Τελικά, η βιοψία δικαίωσε το ένστικτό της: δεν είχε καρκίνο, αλλά η απόφαση να δράσει αποφασιστικά ήταν, όπως παραδέχθηκαν οι γιατροί, παράδειγμα προς μίμηση.

Sharon Stone
https://www.instagram.com/sharonstone/

Η σοκαριστική αποκάλυψη για τη σωματική επίθεση

Στο ίδιο podcast, η 68χρονη σταρ αποκάλυψε ένα ακόμη σκοτεινό περιστατικό που παρέμενε κρυμμένο για χρόνια. Πριν από μια δεκαετία, υπέστη σωματική επίθεση που την άφησε αναίσθητη, χωρίς η ίδια να κατανοεί τι ακριβώς είχε συμβεί.

Η αλήθεια ήρθε στο φως εντελώς συμπτωματικά, όταν επισκέφθηκε μια κλινική για χρόνιους πόνους στον αυχένα και την πλάτη. Οι ακτινογραφίες «μίλησαν»: ο γιατρός της επιβεβαίωσε ότι είχε υποστεί κάταγμα στα πλευρά που δεν είχε επουλωθεί σωστά, διαπιστώνοντας πως επρόκειτο για ξεκάθαρη επίθεση.

sharon_stone
https://www.instagram.com/sharonstone/

Παρά το σοκ, η Stone επέλεξε να μην προχωρήσει σε δικαστική διαμάχη. Αν και γνωρίζει την ταυτότητα του δράστη και είχε στοιχεία, η απόφασή της ήταν συνειδητή: «Δεν ήθελα αυτή να είναι η κληρονομιά που θα άφηνα πίσω μου». Προτίμησε να μην αναλώσει την ενέργειά της σε μια δεκαετία καθυστερημένη δικαιοσύνη, επιλέγοντας την εσωτερική της ηρεμία.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Sharon Stone ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Είσαι τρέλα»: Το hit των Rack και Κωνσταντίνου Αργυρού με πάνω από 30 εκατ. stream points

«Είσαι τρέλα»: Το hit των Rack και Κωνσταντίνου Αργυρού με πάνω από 30 εκατ. stream points

05.06.2026
Επόμενο
Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα και οι απαντήσεις στην Πληροφορική και στη Χημεία

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα και οι απαντήσεις στην Πληροφορική και στη Χημεία

05.06.2026

Δες επίσης

Camila Cabello: Χώρισε από τον δισεκατομμυριούχο Henry Junior Chalhoub
Celeb News

Camila Cabello: Χώρισε από τον δισεκατομμυριούχο Henry Junior Chalhoub

05.06.2026
Αντώνης Ρέμος και Swedish House Mafia: Το story που έκανε τους fans να παραμιλούν
Celeb News

Αντώνης Ρέμος και Swedish House Mafia: Το story που έκανε τους fans να παραμιλούν

05.06.2026
Κωνσταντίνος Αργυρός: Η τρυφερή έκπληξη στην Αλεξάνδρα Νίκα για τα γενέθλιά της
Celeb News

Κωνσταντίνος Αργυρός: Η τρυφερή έκπληξη στην Αλεξάνδρα Νίκα για τα γενέθλιά της

05.06.2026
«Οι κόρες μου μου έδωσαν ξανά σκοπό στη ζωή»: Η τρυφερή εξομολόγηση του Joe Jonas
Celeb News

«Οι κόρες μου μου έδωσαν ξανά σκοπό στη ζωή»: Η τρυφερή εξομολόγηση του Joe Jonas

04.06.2026
Marjane Satrapi: Η γυναίκα που ζωγράφισε την ελευθερία, πέθανε από βαθιά θλίψη
Celeb News

Marjane Satrapi: Η γυναίκα που ζωγράφισε την ελευθερία, πέθανε από βαθιά θλίψη

04.06.2026
Η Angelina Jolie κλείνει τα 51 – Από sex symbol στις πιο επιδραστικές παρουσίες στο Hollywood
Celeb News

Η Angelina Jolie κλείνει τα 51 – Από sex symbol στις πιο επιδραστικές παρουσίες στο Hollywood

04.06.2026
Το live που έγινε viral: Ο Jason Momoa επί σκηνής ημίγυμνος
Celeb News

Το live που έγινε viral: Ο Jason Momoa επί σκηνής ημίγυμνος

04.06.2026
Kylie Jenner: Η εμφάνιση με μπικίνι που συζητήθηκε όσο τίποτα
Celeb News

Kylie Jenner: Η εμφάνιση με μπικίνι που συζητήθηκε όσο τίποτα

04.06.2026
Michael Jackson: Η άγνωστη στιγμή που η κόρη του, Paris, του έσωσε τη ζωή
Celeb News

Michael Jackson: Η άγνωστη στιγμή που η κόρη του, Paris, του έσωσε τη ζωή

04.06.2026
MAD VMA 2026: Η Klavdia μιλά στο Mad.gr για τη δύναμη της μπαλάντας, τη νοσταλγία και τα «Συντρίμμια»

MAD VMA 2026: Η Klavdia μιλά στο Mad.gr για τη δύναμη της μπαλάντας, τη νοσταλγία και τα «Συντρίμμια»

5 ζώδια που δεν μεγαλώνουν ποτέ στη θάλασσα – Γίνονται ξανά παιδιά με την πρώτη βουτιά

5 ζώδια που δεν μεγαλώνουν ποτέ στη θάλασσα – Γίνονται ξανά παιδιά με την πρώτη βουτιά

Η πιο δροσερή καλοκαιρινή σαλάτα με φρούτα και λαχανικά που γίνεται viral σε κάθε τραπέζι

Η πιο δροσερή καλοκαιρινή σαλάτα με φρούτα και λαχανικά που γίνεται viral σε κάθε τραπέζι

Το bodyweight workout που ενεργοποιεί κάθε μυ χωρίς βάρη και μηχανήματα

Το bodyweight workout που ενεργοποιεί κάθε μυ χωρίς βάρη και μηχανήματα

Ο εξωτερικός σου χώρος δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος – 4 ιδέες που τον μεταμορφώνουν εντελώς

Ο εξωτερικός σου χώρος δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος – 4 ιδέες που τον μεταμορφώνουν εντελώς

Νιώθεις ενοχές όταν ξεκουράζεσαι; Η συνήθεια που οδηγεί Millennials και Gen Z ένα βήμα πριν το burnout

Νιώθεις ενοχές όταν ξεκουράζεσαι; Η συνήθεια που οδηγεί Millennials και Gen Z ένα βήμα πριν το burnout

Νέα υποχρέωση δημιουργίας Εθνικής Βάσης Δεδομένων ΜΜΕ έως τα τέλη Ιουνίου!

Νέα υποχρέωση δημιουργίας Εθνικής Βάσης Δεδομένων ΜΜΕ έως τα τέλη Ιουνίου!

Σαββατιάτικες Τυπολογίες: Συμμαχίες στο τηλεκοντρόλ, πρόστιμα… κατόπιν εορτής και η εβδομάδα που τα media γύρισαν σελίδα

Σαββατιάτικες Τυπολογίες: Συμμαχίες στο τηλεκοντρόλ, πρόστιμα… κατόπιν εορτής και η εβδομάδα που τα media γύρισαν σελίδα

Αποκάλυψη “Τυπολογιών”: : Νέο περιστατικό παρεμβολών από ραδιοφωνικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Αποκάλυψη “Τυπολογιών”: : Νέο περιστατικό παρεμβολών από ραδιοφωνικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ!

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ!

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας