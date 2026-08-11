Celeb World 11.08.2026

Το «Princess Kitty» πάρτι της Kylie Jenner για τα 29α γενέθλιά της ήταν μια ροζ υπερπαραγωγή

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Η Kylie Jenner γιόρτασε τα 29α γενέθλιά της με ένα άκρως ροζ πάρτι, έχοντας στο πλευρό της φίλες, αδελφές Kardashian και διάσημους καλεσμένους
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Kylie Jenner διοργάνωσε πάρτι με θέμα «Princess Kitty» πριν τα 29α γενέθλιά της.
  • Το πάρτι είχε έντονο ροζ χρώμα σε ό,τι αφορά τη διακόσμηση και τα ρούχα.
  • Η Kylie Jenner φόρεσε neon pink latex φόρεμα και ροζ fluffy σανδάλια.
  • Η οικογένεια και οι φίλες της, όπως η Hailey Bieber, ακολούθησαν το ροζ θέμα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Λίγο πριν σβήσει τα 29 κεράκια της, η Kylie Jenner αποφάσισε πως δεν υπάρχει λόγος να περιμένει μέχρι την ημέρα των γενεθλίων της για να ξεκινήσει τους εορτασμούς. Η επιχειρηματίας της ομορφιάς διοργάνωσε ένα άκρως εντυπωσιακό πάρτι με θέμα «Princess Kitty» και έκανε το ροζ πρωταγωνίστρια της βραδιάς.

https://www.instagram.com/kyliejenner/
https://www.instagram.com/kyliejenner/

Από το neon pink latex φόρεμα και τα fluffy σανδάλια μέχρι τις τιάρες, τα feather boas και τις αμέτρητες ροζ αποχρώσεις που γέμισαν τον χώρο, το πάρτι είχε όλα εκείνα τα στοιχεία που περιμένεις από μια εμφάνιση της Kylie Jenner – και ακόμη περισσότερα.

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Η ίδια επέλεξε για τη βραδιά ένα neon pink latex mini φόρεμα, το οποίο πιθανότατα προέρχεται από το δικό της fashion brand, Khy. Το look ολοκληρώθηκε με ροζ fluffy Gucci Bombshell σανδάλια, ενώ το beauty look κινήθηκε στην ίδια έντονη χρωματική παλέτα. Ο Ariel Tejada ανέλαβε το μακιγιάζ της, δημιουργώντας έντονο ροζ στα μάγουλα, smoky eyes και ροζ χείλη με προσεκτικά σχηματισμένο περίγραμμα. Ακόμη και τα νύχια της Kylie Jenner ακολούθησαν το dress code, με ένα εντυπωσιακό hot pink μανικιούρ. Με λίγα λόγια, από την κορυφή μέχρι τα νύχια, το μήνυμα ήταν ένα: εδώ το ροζ δεν είναι απλώς χρώμα, είναι ολόκληρη η διάθεση.

https://www.instagram.com/kyliejenner/
https://www.instagram.com/kyliejenner/
https://www.instagram.com/kyliejenner/
https://www.instagram.com/kyliejenner/
https://www.instagram.com/kyliejenner/
https://www.instagram.com/kyliejenner/

Φυσικά, η Kylie Jenner δεν θα μπορούσε να γιορτάσει χωρίς την παρέα της να ακολουθεί το concept. Οι αδελφές Kardashian και οι φίλες της ανταποκρίθηκαν στο «Princess Kitty» κάλεσμα, δημιουργώντας ένα πάρτι που έμοιαζε βγαλμένο από μια υπερβολικά ροζ παραλλαγή παραμυθιού.

https://www.instagram.com/kyliejenner/
https://www.instagram.com/kyliejenner/

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν η Hailey Bieber, η οποία εμφανίστηκε με ένα λαμπερό ροζ spaghetti-strap top, cream capri παντελόνι, feather boa και φυσικά τιάρα. Στο πάρτι βρέθηκαν ακόμη οι Devon Lee Carlson και Sydney Carlson, η Khloé Kardashian, η Victoria Villarroel και η Kelsey Calemine. Το αποτέλεσμα; Φούξια, bubblegum pink, hot pink και κάθε πιθανή απόχρωση του ροζ έδωσαν τον τόνο στη βραδιά.

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Kylie Jenner ΓΕΝΕΘΛΙΑ
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