Στεφανία Γουλιώτη: Μαγεύτηκε από το Άμστερνταμ και έκανε SUP στα κανάλια – «Είμαι ακόμα εκεί»

Με μια ματιά Η Στεφανία Γουλιώτη ενθουσιάστηκε με την ατμόσφαιρα του Άμστερνταμ, περιγράφοντάς την με λέξεις όπως πολυχρωμία, ησυχία και αρμονία.

Η ηθοποιός βίωσε μια μοναδική εμπειρία κάνοντας SUP στα κανάλια του Άμστερνταμ, απολαμβάνοντας μια διαφορετική οπτική της πόλης.

Παρά τη γοητεία του Άμστερνταμ, η Γουλιώτη δηλώνει ότι η Κεφαλονιά παραμένει ξεχωριστός προορισμός για εκείνη.

Η Κεφαλονιά προσφέρει στην ηθοποιό την αίσθηση του οικείου, του ελληνικού καλοκαιριού και της ηρεμίας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν παρακολουθείς τη Στεφανία Γουλιώτη στα social media, καταλαβαίνεις εύκολα ότι για εκείνη ένα ταξίδι δεν είναι μόνο ένας καινούργιος προορισμός, αλλά μια αφορμή να παρατηρήσει, να αισθανθεί και να κρατήσει μικρές εικόνες που μπορεί να τη συνοδεύουν ακόμη και όταν έχει επιστρέψει στην καθημερινότητά της. Αυτή τη φορά, η ηθοποιός βρέθηκε στην Ολλανδία και ιδιαίτερα στο Άμστερνταμ, μια πόλη που φαίνεται πως κατάφερε να την κερδίσει με την πρώτη ματιά.

Μέσα από τις αναρτήσεις της, μοιράστηκε με τους ακολούθους της στιγμές από το ταξίδι, περιγράφοντας με ενθουσιασμό την πολυχρωμία, την ησυχία, την αρμονία, τα πάρκα, τα ποδήλατα και την αισθητική της πόλης. Και αν από τις εικόνες της θα μπορούσες να πιστέψεις ότι το Άμστερνταμ έγινε ο απόλυτος αγαπημένος της προορισμός, η ίδια φρόντισε να θυμίσει ότι υπάρχει ένα μέρος στην Ελλάδα που εξακολουθεί να έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά της. Η Κεφαλονιά, με τα καλοκαιρινά τοπία και τη διαφορετική της ενέργεια, φαίνεται πως παραμένει εκεί όπου θα ήθελε τελικά να επιστρέψει.

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Η Στεφανία Γουλιώτη μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για την εμπειρία της στην Ολλανδία, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στα γνωστά αξιοθέατα του Άμστερνταμ, αλλά κυρίως στην ατμόσφαιρα που συνάντησε στους δρόμους και στις γειτονιές της πόλης. Πολυχρωμία, ησυχία, αρμονία, πάρκα, ποδήλατα και αισθητική είναι μερικές από τις λέξεις που χρησιμοποίησε για να περιγράψει όσα της έκαναν εντύπωση. Και αν έχεις βρεθεί έστω και μία φορά στο Άμστερνταμ, μπορείς εύκολα να καταλάβεις τι ακριβώς εννοεί. Η πόλη έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να συνδυάζει την έντονη ζωή με την ηρεμία, την αρχιτεκτονική με το νερό και την καθημερινότητα με μια αίσθηση ελευθερίας.

Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισε από το ταξίδι της ήταν και η εμπειρία του SUP, δηλαδή του Stand Up Paddleboarding, στα κανάλια του Άμστερνταμ. Η δραστηριότητα φαίνεται πως της άφησε ιδιαίτερα έντονες εντυπώσεις, καθώς τη χαρακτήρισε «μοναδική εμπειρία». Δεν είναι δύσκολο να καταλάβεις τον λόγο. Το να βλέπεις το Άμστερνταμ από την πλευρά των καναλιών, πάνω στο νερό και μακριά από τον συνηθισμένο ρυθμό μιας τουριστικής περιήγησης, δημιουργεί μια εντελώς διαφορετική εικόνα της πόλης. Η Στεφανία Γουλιώτη θέλησε μάλιστα να κρατήσει αυτή την αίσθηση και μετά το τέλος του ταξιδιού, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι» ακόμα εκεί, ακόμα κι αν είμαι αλλού!!».

Όσο ενθουσιασμένη κι αν εμφανίστηκε από την εμπειρία της στην Ολλανδία, η Στεφανία Γουλιώτη δεν έκρυψε την επιθυμία της να επιστρέψει στην Ελλάδα. Και ο προορισμός που φαίνεται να έχει ιδιαίτερη θέση στην καρδιά της δεν είναι άλλος από την Κεφαλονιά. Η ηθοποιός μοιράστηκε με τους ακολούθους της φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές στο νησί του Ιονίου, μεταφέροντας μέσα από τις εικόνες μια εντελώς διαφορετική διάθεση.

Αν το Άμστερνταμ της πρόσφερε ποδήλατα, κανάλια, πάρκα, αρχιτεκτονική και μια αίσθηση δημιουργικής ελευθερίας, η Κεφαλονιά φαίνεται πως της προσφέρει κάτι πιο οικείο: τη θάλασσα, το ελληνικό καλοκαίρι, την ηρεμία και εκείνη την αίσθηση επιστροφής σε έναν τόπο που ήδη αγαπά. Οι αναρτήσεις της από την Κεφαλονιά είχαν διαφορετικό τόνο και έδειξαν ότι, παρά τη γοητεία που της άσκησε το Άμστερνταμ, υπάρχει ένας προορισμός στον οποίο θα επέστρεφε ξανά και ξανά. Μέσα από τις φωτογραφίες της από το νησί, η Στεφανία Γουλιώτη εξέφρασε ουσιαστικά την επιθυμία της να μείνει εκεί, αφήνοντας να φανεί πόσο απολαμβάνει το καλοκαιρινό τοπίο και τον διαφορετικό ρυθμό ζωής.

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