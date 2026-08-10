Μουτσινάς, Σαμαρά και Δέδες στα ύψη: Η εντυπωσιακή πτήση με αερόστατο πάνω από το Τεοτιχουακάν

Ο Νίκος Μουτσινάς, η Ευγενία Σαμαρά και ο Κωνσταντίνος Δέδες έζησαν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του ταξιδιού τους στο Μεξικό

Με μια ματιά Ο Νίκος Μουτσινάς, η Ευγενία Σαμαρά και ο Κωνσταντίνος Δέδες πέταξαν με αερόστατο πάνω από το Τεοτιχουακάν στο Μεξικό.

Η πτήση πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί για καλύτερες καιρικές συνθήκες.

Η θέα περιλάμβανε τις πυραμίδες, την κοιλάδα, τον ουρανό, σύννεφα, ηφαίστειο και ανατολή.

Η Ευγενία Σαμαρά ανέφερε την αίσθηση ηρεμίας και την "εκκωφαντική ησυχία" της πτήσης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν νομίζεις ότι ένα ταξίδι στο Μεξικό περιορίζεται σε παραλίες, κοκτέιλ και χαλαρές βόλτες, ο Νίκος Μουτσινάς, η Ευγενία Σαμαρά και ο Κωνσταντίνος Δέδες μάλλον έχουν διαφορετική άποψη. Η παρέα βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο Μεξικό και φροντίζει να γεμίζει την απόδρασή της με εμπειρίες που δύσκολα χωρούν σε ένα απλό φωτογραφικό άλμπουμ. Αυτή τη φορά, μάλιστα, αποφάσισαν να δουν ένα από τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα της χώρας από… ψηλά, επιβιβαζόμενοι σε αερόστατο και πετώντας πάνω από το Τεοτιχουακάν. Και αν κοιτάξεις τις εικόνες που μοιράστηκαν στα social media, θα καταλάβεις αμέσως γιατί η συγκεκριμένη εμπειρία ξεχώρισε από τις υπόλοιπες.

Για να ζήσεις αυτή την εμπειρία, χρειάζεται να αφήσεις το κρεβάτι σου πολύ νωρίς. Η Ευγενία Σαμαρά αποκάλυψε ότι η πτήση με αερόστατο πραγματοποιείται τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς τότε οι καιρικές και ατμοσφαιρικές συνθήκες είναι πιο κατάλληλες. Η παρέα, λοιπόν, χρειάστηκε να ξυπνήσει περίπου στις 4 το πρωί, όμως το θέαμα που ακολούθησε φαίνεται πως άξιζε κάθε λεπτό χαμένου ύπνου.

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Ο Νίκος Μουτσινάς μοιράστηκε φωτογραφίες από την πτήση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας την εντυπωσιακή θέα από ψηλά. Οι πυραμίδες του Τεοτιχουακάν, η κοιλάδα και ο ουρανός δημιουργούν ένα σκηνικό που μοιάζει σχεδόν κινηματογραφικό. Και κάπου εδώ καταλαβαίνεις γιατί ο ίδιος χαρακτήρισε την εμπειρία μία από τις πιο συναρπαστικές του ταξιδιού.

Ο Νίκος Μουτσινάς δεν ήταν μόνος του σε αυτή την ξεχωριστή περιπέτεια. Μαζί του βρέθηκαν η Ευγενία Σαμαρά και ο Κωνσταντίνος Δέδες, με τους τρεις φίλους να απολαμβάνουν από ψηλά ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά τοπία του Μεξικού.

Η Ευγενία Σαμαρά, μάλιστα, έδωσε μέσα από την ανάρτησή της μια πιο προσωπική εικόνα της εμπειρίας, εξηγώντας ότι η παρέα λατρεύει τα αερόστατα και ιδιαίτερα εκείνη την παράξενη αίσθηση ηρεμίας που δημιουργείται όταν βρίσκεσαι στον αέρα. Η ίδια έκανε λόγο για την «εκκωφαντική ησυχία» που συνοδεύει την πτήση και περιέγραψε το σκηνικό με τρεις λέξεις που πραγματικά τα λένε όλα: ανατολή, σύννεφα, πυραμίδες. Και σαν να μην έφταναν αυτά, στο τοπίο προστέθηκε και το ηφαίστειο.

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