Celeb World 10.08.2026

Μουτσινάς, Σαμαρά και Δέδες στα ύψη: Η εντυπωσιακή πτήση με αερόστατο πάνω από το Τεοτιχουακάν

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Νίκος Μουτσινάς, η Ευγενία Σαμαρά και ο Κωνσταντίνος Δέδες έζησαν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του ταξιδιού τους στο Μεξικό
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Νίκος Μουτσινάς, η Ευγενία Σαμαρά και ο Κωνσταντίνος Δέδες πέταξαν με αερόστατο πάνω από το Τεοτιχουακάν στο Μεξικό.
  • Η πτήση πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί για καλύτερες καιρικές συνθήκες.
  • Η θέα περιλάμβανε τις πυραμίδες, την κοιλάδα, τον ουρανό, σύννεφα, ηφαίστειο και ανατολή.
  • Η Ευγενία Σαμαρά ανέφερε την αίσθηση ηρεμίας και την "εκκωφαντική ησυχία" της πτήσης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν νομίζεις ότι ένα ταξίδι στο Μεξικό περιορίζεται σε παραλίες, κοκτέιλ και χαλαρές βόλτες, ο Νίκος Μουτσινάς, η Ευγενία Σαμαρά και ο Κωνσταντίνος Δέδες μάλλον έχουν διαφορετική άποψη. Η παρέα βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο Μεξικό και φροντίζει να γεμίζει την απόδρασή της με εμπειρίες που δύσκολα χωρούν σε ένα απλό φωτογραφικό άλμπουμ. Αυτή τη φορά, μάλιστα, αποφάσισαν να δουν ένα από τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα της χώρας από… ψηλά, επιβιβαζόμενοι σε αερόστατο και πετώντας πάνω από το Τεοτιχουακάν. Και αν κοιτάξεις τις εικόνες που μοιράστηκαν στα social media, θα καταλάβεις αμέσως γιατί η συγκεκριμένη εμπειρία ξεχώρισε από τις υπόλοιπες.

https://www.instagram.com/nikosmoutsinas/
https://www.instagram.com/nikosmoutsinas/

Για να ζήσεις αυτή την εμπειρία, χρειάζεται να αφήσεις το κρεβάτι σου πολύ νωρίς. Η Ευγενία Σαμαρά αποκάλυψε ότι η πτήση με αερόστατο πραγματοποιείται τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς τότε οι καιρικές και ατμοσφαιρικές συνθήκες είναι πιο κατάλληλες. Η παρέα, λοιπόν, χρειάστηκε να ξυπνήσει περίπου στις 4 το πρωί, όμως το θέαμα που ακολούθησε φαίνεται πως άξιζε κάθε λεπτό χαμένου ύπνου.

Διάβασε επίσης: Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Στον βυθό για μαργαριτάρια στη Γαλλική Πολυνησία

Ο Νίκος Μουτσινάς μοιράστηκε φωτογραφίες από την πτήση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας την εντυπωσιακή θέα από ψηλά. Οι πυραμίδες του Τεοτιχουακάν, η κοιλάδα και ο ουρανός δημιουργούν ένα σκηνικό που μοιάζει σχεδόν κινηματογραφικό. Και κάπου εδώ καταλαβαίνεις γιατί ο ίδιος χαρακτήρισε την εμπειρία μία από τις πιο συναρπαστικές του ταξιδιού.

Ο Νίκος Μουτσινάς δεν ήταν μόνος του σε αυτή την ξεχωριστή περιπέτεια. Μαζί του βρέθηκαν η Ευγενία Σαμαρά και ο Κωνσταντίνος Δέδες, με τους τρεις φίλους να απολαμβάνουν από ψηλά ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά τοπία του Μεξικού.

https://www.instagram.com/nikosmoutsinas/
https://www.instagram.com/nikosmoutsinas/
https://www.instagram.com/nikosmoutsinas/
https://www.instagram.com/nikosmoutsinas/

Η Ευγενία Σαμαρά, μάλιστα, έδωσε μέσα από την ανάρτησή της μια πιο προσωπική εικόνα της εμπειρίας, εξηγώντας ότι η παρέα λατρεύει τα αερόστατα και ιδιαίτερα εκείνη την παράξενη αίσθηση ηρεμίας που δημιουργείται όταν βρίσκεσαι στον αέρα. Η ίδια έκανε λόγο για την «εκκωφαντική ησυχία» που συνοδεύει την πτήση και περιέγραψε το σκηνικό με τρεις λέξεις που πραγματικά τα λένε όλα: ανατολή, σύννεφα, πυραμίδες. Και σαν να μην έφταναν αυτά, στο τοπίο προστέθηκε και το ηφαίστειο.

Διάβασε επίσης: Νατάσα Θεοδωρίδου: Η τρυφερή στιγμή με τη μητέρα της

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ευγενία Σαμαρά Κωνσταντίνος Δέδες ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«HOT DAYS? COLD JOKES»: Το ανέκδοτο που θα σε κάνει να θες να μάθεις περισσότερα για τους αριθμούς

«HOT DAYS? COLD JOKES»: Το ανέκδοτο που θα σε κάνει να θες να μάθεις περισσότερα για τους αριθμούς

10.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Κάποιοι άντρες είναι κατώτεροι των περιστάσεων» – Η ανάρτηση της Ανδρομάχης που φούντωσε τις φήμες
Celeb News

«Κάποιοι άντρες είναι κατώτεροι των περιστάσεων» – Η ανάρτηση της Ανδρομάχης που φούντωσε τις φήμες

10.08.2026
«Δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε»: Το viral βίντεο της Μαρίνα Βερνίκου με τον λαγοκέφαλο
Celeb News

«Δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε»: Το viral βίντεο της Μαρίνα Βερνίκου με τον λαγοκέφαλο

10.08.2026
2.000 fans περίμεναν την Georgina για τον γάμο με τον Ronaldo – Και τελικά… λάθος νύφη!
Celeb News

2.000 fans περίμεναν την Georgina για τον γάμο με τον Ronaldo – Και τελικά… λάθος νύφη!

10.08.2026
Η Barbie® τιμά τη θρυλική Whitney Houston με μία νέα συλλεκτική κούκλα Barbie Signature™
Celeb News

Η Barbie® τιμά τη θρυλική Whitney Houston με μία νέα συλλεκτική κούκλα Barbie Signature™

10.08.2026
Ο Ed Sheeran τα έκανε…θάλασσα στην κουζίνα – Η ξεκαρδιστική στιγμή με την Courteney Cox
Celeb News

Ο Ed Sheeran τα έκανε…θάλασσα στην κουζίνα – Η ξεκαρδιστική στιγμή με την Courteney Cox

10.08.2026
Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Στον βυθό για μαργαριτάρια στη Γαλλική Πολυνησία
Celeb News

Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Στον βυθό για μαργαριτάρια στη Γαλλική Πολυνησία

10.08.2026
Όταν τα λεφτά δεν έχουν όρια: Οι πιο απίστευτες αγορές των celebrities (photos)
Celeb News

Όταν τα λεφτά δεν έχουν όρια: Οι πιο απίστευτες αγορές των celebrities (photos)

09.08.2026
Αν ψάχνεις το επόμενο βιβλίο σου, η Jennette McCurdy του Nickelodeon έχει τη νέα πρόταση
Celeb News

Αν ψάχνεις το επόμενο βιβλίο σου, η Jennette McCurdy του Nickelodeon έχει τη νέα πρόταση

08.08.2026
Το πιο cute βίντεο της Rihanna: Η παρεξήγηση με Γάλλο fan που λατρέψαμε
Celeb News

Το πιο cute βίντεο της Rihanna: Η παρεξήγηση με Γάλλο fan που λατρέψαμε

07.08.2026
Μουσικός νανουρίζει λιοντάρια παίζοντας το «November rain» (βίντεο)

Μουσικός νανουρίζει λιοντάρια παίζοντας το «November rain» (βίντεο)

Χωνάκι ή κυπελλάκι; Σε αυτά τα 5 παγωτατζίδικα της Αθήνας η απάντηση είναι…και τα δύο!

Χωνάκι ή κυπελλάκι; Σε αυτά τα 5 παγωτατζίδικα της Αθήνας η απάντηση είναι…και τα δύο!

Αυτός είναι ο λόγος που οι beauty lovers αντικαθιστούν το μαύρο μολύβι με καφέ το καλοκαίρι

Αυτός είναι ο λόγος που οι beauty lovers αντικαθιστούν το μαύρο μολύβι με καφέ το καλοκαίρι

Αυτά είναι τα 4 prints στα μαγιό που θα βλέπεις σε κάθε παραλία φέτος!

Αυτά είναι τα 4 prints στα μαγιό που θα βλέπεις σε κάθε παραλία φέτος!

Πεινάς και εσύ μετά το ξενύχτι; 5 καντίνες στην Αθήνα που σώζουν τις βραδινές σου λιγούρες

Πεινάς και εσύ μετά το ξενύχτι; 5 καντίνες στην Αθήνα που σώζουν τις βραδινές σου λιγούρες

Πώς να ξεφλουδίζεις εύκολα το σκόρδο – Το kitchen trick που κάθε foodie πρέπει να ξέρει

Πώς να ξεφλουδίζεις εύκολα το σκόρδο – Το kitchen trick που κάθε foodie πρέπει να ξέρει

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ο Σαμαράς

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ο Σαμαράς

Δυναμική Γαλλική παρέμβαση στον Αγωγό Ηλεκτρικής Διασυνδέσεως Ευρώπης – Ασίας (GSI)

Δυναμική Γαλλική παρέμβαση στον Αγωγό Ηλεκτρικής Διασυνδέσεως Ευρώπης – Ασίας (GSI)

Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο αυτοκινήτου – Υπενθύμιση

Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο αυτοκινήτου – Υπενθύμιση