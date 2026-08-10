Μουσική 10.08.2026

Η Ariana Grande ξαναμπήκε στο Hogwarts και το TikTok δεν ήταν έτοιμο για αυτό

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Η τραγουδίστρια μιμήθηκε περισσότερους από 15 χαρακτήρες του Harry Potter σε ένα viral βίντεο και οι αντιδράσεις των fans ήταν επικές
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Ariana Grande έγινε viral στο TikTok μιμούμενη πάνω από 15 χαρακτήρες από το Harry Potter.
  • Το βίντεο προωθούσε ένα lip gloss της R.E.M. Beauty, αλλά μοιάζει με αφιέρωμα στο Harry Potter.
  • Η Grande έχει δείξει στο παρελθόν την αγάπη της για το σύμπαν του Harry Potter.
  • Το βίντεο ξεπέρασε τα 2 εκατομμύρια views, με τους fans να ενθουσιάζονται με τις μιμήσεις της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει κάτι που ξέρει να κάνει καλά η Ariana Grande, εκτός από το να γεμίζει στάδια και να μεταμορφώνεται σε Glinda, είναι να αφήνει το κοινό της με το στόμα ανοιχτό. Αυτή τη φορά, όμως, δεν χρειάστηκε ούτε σκηνή ούτε μικρόφωνο. Αρκούσε ένα TikTok βίντεο, ένα lip gloss και η τεράστια αγάπη της για το σύμπαν του Harry Potter. Η Ariana Grande έγινε ξανά viral, καθώς αποφάσισε να χαρίσει στους θαυμαστές της ένα πραγματικό ρεσιτάλ μίμησης, υποδυόμενη περισσότερους από 15 χαρακτήρες από τις ταινίες Harry Potter και αποδεικνύοντας πως γνωρίζει μέχρι και τις πιο χαρακτηριστικές φωνές τους.

Η Ariana Grande χαμογελάει φορώντας ένα μαύρο φόρεμα, βάζοντας τέλος στις φήμες για διάλειμμά της από τη δημοσιότητα.
https://www.instagram.com/arianagrande/

Το βίντεο, διάρκειας περίπου ενάμιση λεπτού, δημοσιεύτηκε μέσα από τον λογαριασμό της R.E.M. Beauty στο TikTok, με αφορμή την προώθηση ενός plumping lip gloss. Μόνο που η Ariana κατάφερε να κάνει το διαφημιστικό περιεχόμενο να μοιάζει περισσότερο με προσωπικό tribute στο Harry Potter παρά με κλασική προώθηση προϊόντος.

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Αν έχεις παρακολουθήσει έστω και λίγο την Ariana Grande, ξέρεις ότι η τραγουδίστρια δεν κρύβει την αδυναμία της στο Harry Potter. Αυτή δεν είναι μάλιστα η πρώτη φορά που αποφασίζει να παίξει με τις φωνές και τις εκφράσεις των χαρακτήρων της αγαπημένης κινηματογραφικής σειράς.

Στο νέο βίντεο, η Ariana μπαίνει για ακόμη μία φορά στον κόσμο του Hogwarts και αλλάζει φωνές με εντυπωσιακή ευκολία. Το αποτέλεσμα είναι ένα συνεχόμενο πέρασμα από χαρακτήρα σε χαρακτήρα, με την ίδια να δείχνει πως έχει απομνημονεύσει πολλές από τις χαρακτηριστικές λεπτομέρειες των ηρώων.

ariana_grande_petals
https://www.instagram.com/arianagrande/

Ανάμεσα στους χαρακτήρες που μιμήθηκε βρίσκονται ο Lord Voldemort, ο καθηγητής Flitwick, η καθηγήτρια Trelawney, ο Hagrid, η χορωδία του Hogwarts, η Luna Lovegood, η καθηγήτρια McGonagall, η Dolores Umbridge, ο Mr. Filch, το ξωτικό Kreacher, ο Kingsley Shacklebolt και ο Draco Malfoy, μεταξύ άλλων. Και αν αναρωτιέσαι ποιο ήταν το αποτέλεσμα, η απάντηση βρίσκεται στις προβολές. Το TikTok βίντεο ξεπέρασε τα δύο εκατομμύρια views, με τους fans να σχολιάζουν ενθουσιασμένοι την ικανότητά της να μεταμορφώνεται από έναν χαρακτήρα στον άλλο.

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Ariana Grande HARRY POTTER
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