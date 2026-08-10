Μουσική 10.08.2026

Ο Σάκης Ρουβάς βάζει τη δική του υπογραφή στο Dragi Bravo Festival – Η εμφάνιση που θα συζητηθεί

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Ο απόλυτος Έλληνας σταρ ανεβαίνει στη σκηνή του Dragi Bravo Festival στις 22 Αυγούστου και υπόσχεται ένα,εντυπωσιακό live θέαμα
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Σάκης Ρουβάς θα εμφανιστεί στο Dragi Bravo Festival στις 22 Αυγούστου.
  • Η εμφάνισή του αναμένεται να είναι γεμάτη μουσική, ενέργεια και θέαμα.
  • Ο καλλιτέχνης είναι γνωστός για τις δυναμικές live εμφανίσεις και την αλληλεπίδραση με το κοινό.
  • Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τις μεγάλες επιτυχίες του Σάκη Ρουβά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Σάκης Ρουβάς ετοιμάζεται να βάλει τη δική του υπογραφή στο φετινό Dragi Bravo Festival και, αν υπάρχει ένας λόγος για να σημειώσεις από τώρα την 22 Αυγούστου στο ημερολόγιό σου, μάλλον μόλις τον βρήκες. Ο απόλυτος Έλληνας σταρ θα βρεθεί στη σκηνή του φεστιβάλ για μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια, ενθουσιασμό και live θέαμα, σε ένα event που υπόσχεται να μετατρέψει τη βραδιά σε μεγάλη γιορτή.

https://www.instagram.com/sakisrouvas/
https://www.instagram.com/sakisrouvas/

Η παρουσία του Σάκη Ρουβά προσθέτει φυσικά ακόμη περισσότερη λάμψη στο φετινό Dragi Bravo Festival, καθώς πρόκειται για έναν καλλιτέχνη που ξέρει πολύ καλά πώς να μετατρέπει κάθε live εμφάνιση σε εμπειρία. Από τα πρώτα λεπτά μέχρι το τελευταίο τραγούδι, το κοινό μπορεί να περιμένει ένταση, χορό και φυσικά πολλές από τις επιτυχίες που έχουν συνδεθεί με την πολύχρονη πορεία του.

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Η μεγάλη στιγμή έχει ήδη ημερομηνία. Στις 22 Αυγούστου, ο Σάκης Ρουβάς θα ανέβει στη σκηνή του Dragi Bravo Festival, δίνοντας το δικό του ξεχωριστό στίγμα στη φετινή διοργάνωση. Η ανακοίνωση της συμμετοχής του είναι από μόνη της αρκετή για να ανεβάσει τον πήχη των προσδοκιών, καθώς ο Σάκης Ρουβάς είναι από τους καλλιτέχνες που έχουν συνδέσει το όνομά τους με μεγάλα live shows και εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Και αυτή τη φορά όλα δείχνουν πως η βραδιά θα κινηθεί ακριβώς σε αυτό το κλίμα. Μουσική, ενέργεια, ενθουσιασμός και live entertainment θα συναντηθούν στη σκηνή, με τον Σάκη Ρουβά να αναλαμβάνει να δώσει τον ρυθμό.  Αν έχεις βρεθεί έστω και μία φορά σε live εμφάνιση του Σάκη Ρουβά, ξέρεις πως η λέξη «ήρεμα» μάλλον δεν βρίσκεται στο λεξιλόγιό του όταν ανεβαίνει στη σκηνή. Η ενέργεια είναι δεδομένη, η αλληλεπίδραση με το κοινό αποτελεί βασικό κομμάτι της εμφάνισής του και το πάρτι ξεκινά ουσιαστικά από το πρώτο λεπτό.

Ο Σάκης Ρουβάς τραγουδάει σε συναυλία με μπλε φώτα και το κοινό να τον παρακολουθεί.
https://www.instagram.com/sakisrouvas/

Γι’ αυτό και η συμμετοχή του στο Dragi Bravo Festival αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το φεστιβάλ δεν αποκτά απλώς έναν ακόμη καλλιτέχνη στο line-up του. Αποκτά έναν performer που γνωρίζει πώς να κρατά το κοινό σε εγρήγορση και να δημιουργεί εκείνες τις στιγμές που μένουν στη μνήμη. Και φυσικά, όταν μιλάμε για Σάκη Ρουβά, δεν μπορεί να λείπει και το τραγούδι. Οι μεγάλες επιτυχίες του αναμένεται να έχουν την τιμητική τους, δημιουργώντας ένα πρόγραμμα που θα σε βάλει από νωρίς σε mood συναυλίας.

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Dragi Bravo Festival μουσική ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ
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