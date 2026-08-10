City Guide 10.08.2026

«HOT DAYS? COLD JOKES»: Το ανέκδοτο που θα σε κάνει να θες να μάθεις περισσότερα για τους αριθμούς

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Με αφορμή το νέο επεισόδιο του «HOT DAYS? COLD JOKES» με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου, θα μάθεις περισσότερα για το δυαδικό σύστημα
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το ανέκδοτο "Ποιος είναι ο εφευρέτης του δυαδικού συστήματος; Αυτός! 1-0" παίζει με τα ψηφία 1 και 0.
  • Ο Gottfried Wilhelm Leibniz, Γερμανός μαθηματικός, ανέπτυξε το δυαδικό σύστημα τον 17ο αιώνα.
  • Το δυαδικό σύστημα, με τα ψηφία 0 και 1, είναι θεμελιώδες για την ψηφιακή τεχνολογία και τους υπολογιστές.
  • Το αστείο συνδέει ένα λογοπαίγνιο με την ιστορική σημασία του δυαδικού συστήματος στην πληροφορική.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στο νέο επεισόδιο του «HOT DAYS? COLD JOKES», ο Γιάννης Χατζηγεωργίου απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι ένα καλό αστείο μπορεί να κρύβει περισσότερη πληροφορία απ’ όση περιμένεις. Η ερώτηση ήταν απλή: «Ποιος είναι ο εφευρέτης του δυαδικού συστήματος;» Και η απάντηση ήρθε αμέσως: «Αυτός! 1-0». Ένα λογοπαίγνιο που πατάει ακριβώς πάνω στα δύο ψηφία του δυαδικού συστήματος, το 1 και το 0, και σου δίνει την αφορμή να θυμηθείς ποιος βρίσκεται πίσω από την ιδέα που αποτέλεσε θεμέλιο για ολόκληρο τον ψηφιακό κόσμο.

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Αν είσαι λάτρης των μαθηματικών, της τεχνολογίας ή απλώς σου αρέσουν τα έξυπνα trivia, τότε το συγκεκριμένο αστείο έχει και δεύτερο επίπεδο. Γιατί ο άνθρωπος που συνδέεται περισσότερο με την ανάπτυξη του δυαδικού συστήματος είναι ο Gottfried Wilhelm Leibniz.

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Ο Gottfried Wilhelm Leibniz ήταν Γερμανός μαθηματικός, φιλόσοφος και επιστήμονας και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία της δυαδικής αριθμητικής. Τον 17ο αιώνα ανέπτυξε ένα σύστημα αριθμητικής που βασιζόταν αποκλειστικά σε δύο ψηφία: το 0 και το 1. Αργότερα, το 1703, παρουσίασε τη δυαδική αριθμητική σε γνωστή επιστημονική εργασία του, εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αναπαρασταθούν οι αριθμοί χρησιμοποιώντας μόνο αυτά τα δύο σύμβολα. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο αστείο του Γιάννη Χατζηγεωργίου. «Ποιος είναι ο εφευρέτης του δυαδικού συστήματος; Αυτός! 1-0». Η ατάκα λειτουργεί επειδή η απάντηση οδηγεί κατευθείαν στα δύο βασικά ψηφία του συστήματος.

hot days cold jokes

Μπορεί σήμερα το 0 και το 1 να σου φαίνονται δύο εντελώς απλοί αριθμοί, όμως η δυαδική αναπαράσταση έχει τεράστια σημασία για την ψηφιακή τεχνολογία. Οι υπολογιστές και οι ψηφιακές συσκευές βασίζονται στη δυαδική λογική για την αναπαράσταση και την επεξεργασία πληροφοριών. Με απλά λόγια, η τεράστια ποσότητα δεδομένων που βλέπεις καθημερινά στην οθόνη σου μπορεί να μεταφραστεί σε μια ακολουθία από 0 και 1.

Γι’ αυτό και το «1-0» του Γιάννη Χατζηγεωργίου μπορεί να ακούγεται σαν ένα απλό αστείο, αλλά για όποιον αγαπά τα μαθηματικά έχει ένα μικρό bonus: πίσω από τη punchline βρίσκεται μία από τις σημαντικότερες ιδέες στην ιστορία της πληροφορικής. Και τελικά, αυτό είναι ίσως το ωραίο με το «HOT DAYS? COLD JOKES». Μπορεί να ξεκινήσεις βλέποντας ένα λογοπαίγνιο και να καταλήξεις να θυμάσαι ποιος ήταν ο Leibniz και γιατί δύο τόσο απλά ψηφία, το 1 και το 0, έγιναν η βάση ενός ολόκληρου ψηφιακού κόσμου.

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HOT DAYS? COLD JOKES Γιάννης Χατζηγεωργίου
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