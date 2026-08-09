Αθήνα by night: 3 κήποι που μετατρέπουν το δείπνο σε εμπειρία

Αν αγαπάς το καλό φαγητό και τις ατμοσφαιρικές αυλές, αυτά τα 3 εστιατόρια στην Αθήνα είναι η απόλυτη επιλογή για το καλοκαίρι

Με μια ματιά Η Αθήνα προσφέρει τρεις γαστρονομικές εμπειρίες σε κήπους για ξεχωριστές εξόδους.

Το Aleria συνδυάζει υψηλή γαστρονομία με ελληνική ψυχή σε νεοκλασικό με αυλή.

Η Σπονδή προσφέρει γαλλική υψηλή γαστρονομία σε ατμοσφαιρικές αυλές, ιδανική για ρομαντικά δείπνα.

Το Botrini's παρουσιάζει μενού εμπνευσμένα από αναμνήσεις σε έναν ήρεμο κήπο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα καλοκαιρινά βράδια στην Αθήνα έχουν τη δική τους μαγεία, ειδικά όταν συνδυάζονται με εξαιρετικό φαγητό και καταπράσινους κήπους που σε κάνουν να ξεχνάς ότι βρίσκεσαι στο κέντρο της πόλης. Αν ψάχνεις την ιδανική αφορμή για ένα ξεχωριστό date, μια ιδιαίτερη έξοδο με φίλους ή απλώς θέλεις να χαρίσεις στον εαυτό σου μια premium γαστρονομική εμπειρία, η πρωτεύουσα έχει επιλογές που εντυπωσιάζουν. Κρυμμένες αυλές, ατμοσφαιρικοί φωτισμοί και δημιουργικές κουζίνες συνθέτουν το απόλυτο καλοκαιρινό σκηνικό. Και ναι, αξίζουν μια θέση στη λίστα σου.

Το fine dining δεν αφορά μόνο τα εντυπωσιακά πιάτα, αλλά ολόκληρη την εμπειρία. Από την πρώτη στιγμή που θα καθίσεις στο τραπέζι μέχρι το τελευταίο επιδόρπιο, κάθε λεπτομέρεια παίζει τον δικό της ρόλο. Η ατμόσφαιρα, η εξυπηρέτηση, οι πρώτες ύλες και η δημιουργικότητα των σεφ μετατρέπουν ένα απλό δείπνο σε μια αξέχαστη έξοδο. Αν αγαπάς τις γεύσεις αλλά και τα όμορφα spots για φωτογραφίες, αυτά τα μέρη θα σε κερδίσουν.

Τι να δεις όταν η Αθήνα αδειάζει και μένεις στην πόλη – 5 μαγικές βόλτες χωρίς την πολυκοσμία

Από ιστορικά ξενοδοχεία μέχρι καταπράσινες αυλές που μοιάζουν με μυστικούς κήπους, συγκεντρώσαμε τρεις προτάσεις που αξίζει να επισκεφθείς αυτό το καλοκαίρι. Κάθε εστιατόριο έχει τη δική του προσωπικότητα, αλλά όλα προσφέρουν υψηλή γαστρονομία σε μοναδικό περιβάλλον. Αν ετοιμάζεις την επόμενη βραδινή σου έξοδο, ίσως μόλις βρήκες τον επόμενο προορισμό σου.

1. Aleria

Αν αναζητάς ένα μέρος που συνδυάζει υψηλή γαστρονομία με ατμοσφαιρικό περιβάλλον, το Aleria στο Μεταξουργείο είναι μια επιλογή που δύσκολα απογοητεύει. Στεγασμένο σε ένα πανέμορφο νεοκλασικό κτίριο, διαθέτει μια καταπράσινη εσωτερική αυλή που τα καλοκαιρινά βράδια μετατρέπεται σε έναν από τους πιο κομψούς προορισμούς για dinner στην Αθήνα.

Ο σεφ Γκίκας Ξενάκης δημιουργεί σύγχρονες γαστρονομικές προτάσεις με ελληνική ψυχή, αξιοποιώντας εποχικά υλικά και δημιουργικές τεχνικές. Τα μενού γευσιγνωσίας, ανάμεσα στα οποία υπάρχει και vegan επιλογή, προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία που συνδυάζει φινέτσα, ισορροπημένες γεύσεις και εξαιρετική φιλοξενία.

2. Σπονδή

Η Σπονδή αποτελεί εδώ και χρόνια σημείο αναφοράς για τη γαστρονομική σκηνή της Αθήνας και παραμένει μία από τις κορυφαίες επιλογές για όσους αγαπούν το fine dining. Οι δύο ατμοσφαιρικές αυλές της, με τις πέτρινες καμάρες και τον διακριτικό φωτισμό, δημιουργούν ένα από τα πιο ρομαντικά περιβάλλοντα της πόλης.

Υπό την καθοδήγηση του σεφ Arnaud Bignon, η κουζίνα παραμένει πιστή στη γαλλική υψηλή γαστρονομία, με πιάτα που ξεχωρίζουν για την τεχνική, την ισορροπία και την κομψότητά τους. Αν θέλεις να ζήσεις μια ολοκληρωμένη γαστρονομική εμπειρία, το tasting menu είναι ο καλύτερος τρόπος να γνωρίσεις τη φιλοσοφία του εστιατορίου.

3. Botrini’s

Για όσους θέλουν να ζήσουν μια πραγματική εμπειρία fine dining, το Botrini’s αποτελεί σταθερή αξία στην αθηναϊκή γαστρονομική σκηνή. Ο καταπράσινος κήπος του δημιουργεί μια ήρεμη ατμόσφαιρα, ιδανική για ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό δείπνο μακριά από τον ρυθμό της πόλης.

Ο Έκτορας Μποτρίνι παρουσιάζει δύο ιδιαίτερα μενού degustation, εμπνευσμένα από προσωπικές αναμνήσεις, ταξίδια και οικογενειακές γεύσεις. Κάθε πιάτο αφηγείται τη δική του ιστορία, συνδυάζοντας δημιουργικότητα, κορυφαία τεχνική και έντονα συναισθήματα, μετατρέποντας το δείπνο σε μια εμπειρία που μένει αξέχαστη.

Είτε σχεδιάζεις ένα ρομαντικό date, είτε μια ξεχωριστή βραδινή έξοδο με την παρέα σου, αυτοί οι τρεις καταπράσινοι κήποι αποδεικνύουν πως η Αθήνα ξέρει να συνδυάζει μοναδικές γεύσεις, ατμόσφαιρα και καλοκαιρινή μαγεία.