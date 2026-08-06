City Guide 06.08.2026

Pali Ekei 2026 amplified by Mercury: Το Ληξούρι γίνεται ο απόλυτος μουσικός προορισμός από τις 13 έως τις 21 Αυγούστου

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Το Pali Ekei Music Festival 2026 amplified by Mercury επιστρέφει στο Ληξούρι από τις 13 έως τις 21 Αυγούστου.
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Με μια ματιά
  • Το Pali Ekei Music Festival 2026 διεξάγεται στο Ληξούρι από 13 έως 21 Αυγούστου.
  • Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει πέντε ημέρες με συναυλίες, DJ sets, parties και δράσεις.
  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκδηλώσεις όπως AMNESIA, συναυλία με Μαρίνα Σπανού, Μικρό Κλέφτη, Nightstalker.
  • Εισιτήρια και πληροφορίες είναι διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας go-out.co και της εφαρμογής BLiNK.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Λίγες ημέρες απομένουν για το Pali Ekei Music Festival 2026 amplified by Mercury, που επιστρέφει από τις 13 έως τις 21 Αυγούστου και μετατρέπει ξανά το Ληξούρι σε έναν μεγάλο, ανοιχτό μουσικό προορισμό.

pali ekei 2026

Πέντε ημέρες γεμάτες συναυλίες, DJ sets, parties και ξεχωριστές δράσεις σε διαφορετικά σημεία της πόλης συνθέτουν τη μεγαλύτερη διοργάνωση του Pali Ekei μέχρι σήμερα.

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Το φετινό πρόγραμμα:

• 13 Αυγούστου – AMNESIA x ISCREAM 18 Years Birthday Party

• 17 Αυγούστου – AMNESIA 18 Years, στο προαύλιο του Παλιού Δημοτικού Σχολείου Ληξουρίου

• 18 Αυγούστου – Η μεγάλη συναυλιακή βραδιά στον Βραχίονα, με Μαρίνα Σπανού, Μικρό Κλέφτη και Nightstalker

• 20 Αυγούστου – INSIDE BAR Invites MIRONAS

• 21 Αυγούστου – AMNESIA x ALAYA Closing Day Afternoon Session

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει!

Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας, εδώ: https://go-out.co/event/1776864428326

Μέσα από το BLiNK οι επισκέπτες μπορούν επίσης να ανακαλύψουν το πρόγραμμα του φεστιβάλ, να αγοράσουν εισιτήρια και να παρακολουθούν όλες τις ενημερώσεις για τις εκδηλώσεις.

Κατεβάστε δωρεάν το BLiNK, εδώ: https://blinkapp.gr/download/

Το Ληξούρι ετοιμάζεται. Το Pali Ekei επιστρέφει. Εξασφαλίστε τη θέση σας και ετοιμαστείτε να ζήσουμε ξανά την παράνοια!

 Χορηγός Επικοινωνίας: Mad

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Pali Ekei Ληξούρι
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