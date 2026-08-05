Life 05.08.2026

Τσακώνεσαι συνέχεια; Ίσως φταις περισσότερο απ’ όσο νομίζεις

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Από την αμυντικότητα μέχρι τις προσωπικές επιθέσεις, αυτές οι συνήθειες μπορούν να χαλάσουν κάθε συζήτηση
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η επικοινωνία περιλαμβάνει τον τρόπο που ακούμε, απαντάμε και διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας.
  • Η επιθυμία να κερδίσουμε τον καβγά αντί να λύσουμε το πρόβλημα οδηγεί σε αμυντικές αντιδράσεις.
  • Η χρήση γενικεύσεων όπως «πάντα» και «ποτέ» κλείνει τον διάλογο και προκαλεί άμυνα.
  • Η καταγραφή των λαθών των άλλων δημιουργεί ένταση, ενώ η αναγνώριση της δικής μας συμπεριφοράς βελτιώνει τις σχέσεις.
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Υπάρχουν στιγμές που νιώθουμε ότι όλοι γύρω μας είναι «δύσκολοι» και ότι οι καβγάδες ξεκινούν πάντα από τους άλλους. Μήπως όμως κάποιες φορές οι δικές μας αντιδράσεις ρίχνουν λάδι στη φωτιά; Η επικοινωνία δεν είναι μόνο τι λέμε, αλλά και ο τρόπος που ακούμε, απαντάμε και διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας. Αν οι ίδιοι καβγάδες επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά, ίσως αξίζει να κοιτάξουμε λίγο και τη δική μας πλευρά.

Ένα καθαρισμένο πορτοκάλι σε κοντινό πλάνο, σύμβολο της θεωρίας Orange Peel Theory για τη φροντίδα στις σχέσεις.
Πηγή: Pexels

Το να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας δεν σημαίνει ότι φταίμε για όλα. Σημαίνει ότι αποκτούμε μεγαλύτερο έλεγχο στις σχέσεις μας και μπορούμε να δημιουργήσουμε πιο υγιείς συζητήσεις. Μικρές αλλαγές στον τρόπο που αντιδρούμε μπορούν να αλλάξουν εντελώς το κλίμα μιας σύγκρουσης.

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Από την ανάγκη να έχουμε πάντα δίκιο μέχρι τις φράσεις που κάνουν τον άλλον να μπαίνει σε άμυνα, υπάρχουν κάποια σημάδια που δείχνουν ότι ίσως συμμετέχουμε περισσότερο στην ένταση απ’ όσο νομίζουμε. Δες ποια είναι και πώς μπορείς να τα διορθώσεις.

Ένα ζευγάρι σε απόσταση που υποδηλώνει χωρισμό και το τέλος μιας σχέσης.
unsplash.com

1. Θες να κερδίσεις τον καβγά αντί να λύσεις το πρόβλημα

Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη στους τσακωμούς είναι ότι ακούμε τον άλλον μόνο και μόνο για να απαντήσουμε. Μπαίνουμε σε «mode άμυνας», ψάχνουμε δικαιολογίες και ξεχνάμε να καταλάβουμε τι πραγματικά προσπαθεί να μας πει.

Άτομο που διαβάζει βιβλίο, αναφορά στην τάση του bookfishing στα dating apps.
unsplash.com

Την επόμενη φορά που μια συζήτηση ανεβαίνει σε ένταση, δοκίμασε να κάνεις μια μικρή παύση και να ακούσεις πριν απαντήσεις. Μερικές φορές το «σε καταλαβαίνω» μπορεί να βοηθήσει περισσότερο από το «ναι, αλλά…».

2. Χρησιμοποιείς το «πάντα» και το «ποτέ»

Φράσεις όπως «ποτέ δεν με ακούς» ή «πάντα το κάνεις αυτό» μπορεί να μοιάζουν αθώες πάνω στα νεύρα μας, όμως συνήθως κάνουν τον άλλον να κλείνεται και να αμύνεται.

Κοντινό πλάνο χεριών που στέλνουν μηνύματα σε κινητό τηλέφωνο, αναφορά στο dry texting.
pexels.com

Προσπάθησε να μιλάς για το συγκεκριμένο περιστατικό και για το πώς ένιωσες. Το «στενοχωρήθηκα όταν έγινε αυτό» ανοίγει μια συζήτηση, ενώ μια προσωπική επίθεση συνήθως δημιουργεί μεγαλύτερη απόσταση.

3. Κρατάς λίστα με τα λάθη των άλλων

Θυμάσαι κάθε φορά που κάποιος σε απογοήτευσε; Σημειώνεις μέσα σου ποιος έκανε τι και περιμένεις την επόμενη ευκαιρία για να το αναφέρεις; Αυτό το «λογιστικό βιβλίο» σχέσεων μπορεί να δημιουργήσει περισσότερη ένταση από όση λύνει.

Πηγή: Unsplash.com
Πηγή: Unsplash.com

Οι υγιείς σχέσεις δεν βασίζονται στο ποιος έκανε περισσότερα λάθη, αλλά στο αν και οι δύο άνθρωποι μπορούν να αναγνωρίσουν τι χρειάζεται βελτίωση. Μερικές φορές η πιο δυνατή κίνηση είναι να αφήσεις πίσω μια μικρή μάχη για να κερδίσεις τη μεγάλη εικόνα.

Το να αναγνωρίζεις τη δική σου συμπεριφορά στους τσακωμούς εί

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

ναι ένα σημαντικό βήμα για καλύτερες σχέσεις. Δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος, αλλά να είσαι πρόθυμος να ακούσεις, να καταλάβεις και να αλλάξεις ό,τι δεν σε βοηθά.

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