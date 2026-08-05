Celeb World 05.08.2026

Η «τέλεια ώρα» για μπάνιο υπάρχει και η Μαρία Σολωμού τη βρήκε στη Σαντορίνη

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Η Μαρία Σολωμού απολαμβάνει τις διακοπές της στη Σαντορίνη και αποκαλύπτει την «τέλεια ώρα» για ένα χαλαρό απογευματινό μπάνιο
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Μαρία Σολωμού απολαμβάνει τις διακοπές της στη Σαντορίνη.
  • Μοιράστηκε μια φωτογραφία από το απογευματινό της μπάνιο στις 18:42.
  • Η ηθοποιός θεωρεί την ώρα αυτή «τέλεια» για μπάνιο, λίγο πριν το ηλιοβασίλεμα.
  • Τονίζει ότι απλές, ήρεμες στιγμές μπορούν να κάνουν το καλοκαίρι μοναδικό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Σαντορίνη είναι γνωστή για τα μαγικά ηλιοβασιλέματα και τα μοναδικά της τοπία, όμως η Μαρία Σολωμού μάς θυμίζει πως η καλύτερη στιγμή του καλοκαιριού μπορεί να κρύβεται και μέσα στη θάλασσα. Η ηθοποιός απολαμβάνει τις διακοπές της στο κυκλαδίτικο νησί και μοιράστηκε με τους followers της μια ανέμελη στιγμή από το απογευματινό της μπάνιο.

https://www.instagram.com/mariasolomou_official/
https://www.instagram.com/mariasolomou_official/

Με φόντο τα καταγάλανα νερά και φορώντας ένα stylish γαλάζιο και λευκό μαγιό, η Μαρία Σολωμού πόζαρε στην ακτή και έδειξε πως το καλοκαίρι θέλει απλές αλλά ξεχωριστές στιγμές. Η ίδια μάλιστα αποκάλυψε την ώρα της φωτογραφίας, γράφοντας στο Instagram story της «η τέλεια ώρα», αφού η λήψη έγινε στις 18:42.

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Η ανάρτησή της είναι η απόδειξη πως δεν χρειάζεται πάντα να ψάχνεις το πιο δημοφιλές spot για να απολαύσεις τις διακοπές σου. Ένα ήσυχο απογευματινό μπάνιο, λίγος ήλιος πριν δύσει και η σωστή διάθεση μπορούν να μετατρέψουν μια απλή στιγμή σε την απόλυτη summer εμπειρία.

https://www.instagram.com/mariasolomou_official/
https://www.instagram.com/mariasolomou_official/

Η Μαρία Σολωμού συχνά μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της και τα ταξίδια της, κρατώντας τους followers της κοντά στις μικρές απολαύσεις που κάνουν το καλοκαίρι μοναδικό.

https://www.instagram.com/mariasolomou_official/
https://www.instagram.com/mariasolomou_official/
https://www.instagram.com/mariasolomou_official/
https://www.instagram.com/mariasolomou_official/

Αν ψάχνεις την ιδανική ώρα για την επόμενη βουτιά σου, ίσως η «συνταγή» της Μαρίας Σολωμού να είναι η απάντηση: λίγο πριν το ηλιοβασίλεμα, όταν η θάλασσα γίνεται πιο ήρεμη και η παραλία αποκτά άλλη μαγεία.

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διακοπές ΜΑΡΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ ΜΠΑΝΙΟ
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