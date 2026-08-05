Η «τέλεια ώρα» για μπάνιο υπάρχει και η Μαρία Σολωμού τη βρήκε στη Σαντορίνη

Η Μαρία Σολωμού απολαμβάνει τις διακοπές της στη Σαντορίνη και αποκαλύπτει την «τέλεια ώρα» για ένα χαλαρό απογευματινό μπάνιο

Με μια ματιά Η Μαρία Σολωμού απολαμβάνει τις διακοπές της στη Σαντορίνη.

Μοιράστηκε μια φωτογραφία από το απογευματινό της μπάνιο στις 18:42.

Η ηθοποιός θεωρεί την ώρα αυτή «τέλεια» για μπάνιο, λίγο πριν το ηλιοβασίλεμα.

Τονίζει ότι απλές, ήρεμες στιγμές μπορούν να κάνουν το καλοκαίρι μοναδικό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Σαντορίνη είναι γνωστή για τα μαγικά ηλιοβασιλέματα και τα μοναδικά της τοπία, όμως η Μαρία Σολωμού μάς θυμίζει πως η καλύτερη στιγμή του καλοκαιριού μπορεί να κρύβεται και μέσα στη θάλασσα. Η ηθοποιός απολαμβάνει τις διακοπές της στο κυκλαδίτικο νησί και μοιράστηκε με τους followers της μια ανέμελη στιγμή από το απογευματινό της μπάνιο.

Με φόντο τα καταγάλανα νερά και φορώντας ένα stylish γαλάζιο και λευκό μαγιό, η Μαρία Σολωμού πόζαρε στην ακτή και έδειξε πως το καλοκαίρι θέλει απλές αλλά ξεχωριστές στιγμές. Η ίδια μάλιστα αποκάλυψε την ώρα της φωτογραφίας, γράφοντας στο Instagram story της «η τέλεια ώρα», αφού η λήψη έγινε στις 18:42.

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Η ανάρτησή της είναι η απόδειξη πως δεν χρειάζεται πάντα να ψάχνεις το πιο δημοφιλές spot για να απολαύσεις τις διακοπές σου. Ένα ήσυχο απογευματινό μπάνιο, λίγος ήλιος πριν δύσει και η σωστή διάθεση μπορούν να μετατρέψουν μια απλή στιγμή σε την απόλυτη summer εμπειρία.

Η Μαρία Σολωμού συχνά μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της και τα ταξίδια της, κρατώντας τους followers της κοντά στις μικρές απολαύσεις που κάνουν το καλοκαίρι μοναδικό.

Αν ψάχνεις την ιδανική ώρα για την επόμενη βουτιά σου, ίσως η «συνταγή» της Μαρίας Σολωμού να είναι η απάντηση: λίγο πριν το ηλιοβασίλεμα, όταν η θάλασσα γίνεται πιο ήρεμη και η παραλία αποκτά άλλη μαγεία.

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