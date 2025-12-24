Mente Fuerte στο After Dark: «Δε θα σταματήσω να λέω ότι η Μαρία Σολωμού είναι οικογένειά μου»

Καλεσμένος του Θέμη Γεωργαντά στο «After Dark» βρέθηκε ο Mente Fuerte το βράδυ του Σαββάτου 20 Δεκεμβρίου και μίλησε, μεταξύ άλλων, για την πολυσυζητημένη σχέση του με την Μαρία Σολωμού.

«Είναι πολύ περίεργο. Έχω να πω τόσα πολλά. Θες να γίνουμε viral; Είναι από τους λίγους ανθρώπους στη ζωή μου που ό,τι και να συμβεί δε θα σταματήσω να λέω ότι είναι οικογένειά μου. Αυτή είναι η δική μου πλευρά, η δική μου άποψη και δε θα αλλάξει ποτέ.

Τι λέει η άλλη πλευρά δεν ξέρω, δε με αφορά. Η δική μου στάση είναι αυτή και αυτή θα είναι. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάω πάρα πολύ, δεν αλλάζει. Δεν έχω κουμπί που αγαπάω και ξε-αγαπάω. Σε ό,τι περίοδο και να βρίσκεται αυτή η κατάσταση, είναι ένας άνθρωπος που αγαπάω πολύ» αρκέστηκε να πει ο Mente Fuerte.

Στη συνέχεια ο γνωστός ράπερ πρόσθεσε πως νιώθει άβολα όταν βλέπει να συζητούν την προσωπική του ζωή. Να υπενθυμίσουμε πως η σχέση της Μαρίας Σολωμού με τον Mente Fuerte έχει συζητηθεί πολύ, με τους δυο τους να μην επιβεβαιώνουν, αλλά ούτε να διαψεύδουν ποτέ τις φήμες περί σχέσης.

