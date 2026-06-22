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Celeb News 22.06.2026

Anne Hathaway: Επιβεβαίωσε την εγκυμοσύνη της με ένα τρυφερό βίντεο

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Η Anne Hathaway ανακοίνωσε ότι περιμένει το τρίτο της παιδί με τον Adam Shulman, επιβεβαιώνοντας τις φήμες εγκυμοσύνης
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Anne Hathaway επιβεβαίωσε την εγκυμοσύνη της με βίντεο στο Instagram.
  • Οι φήμες είχαν ξεκινήσει μετά από φωτογραφίες της από διακοπές στη Γαλλία.
  • Το μωρό θα είναι το τρίτο παιδί της ηθοποιού και του συζύγου της, Adam Shulman.
  • Η Hathaway αναμένεται να εμφανιστεί σε τρεις νέες κινηματογραφικές παραγωγές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ιδιαίτερα χαρούμενη περίοδο φαίνεται πως διανύει η Anne Hathaway, καθώς η διάσημη ηθοποιός αποκάλυψε ότι περιμένει το τρίτο της παιδί με τον σύζυγό της, Adam Shulman. Το τελευταίο διάστημα οι φήμες γύρω από μια πιθανή εγκυμοσύνη είχαν ενταθεί, μετά την εμφάνισή της σε καλοκαιρινές διακοπές στη Γαλλική Ριβιέρα, όπου ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε εικόνες που προκάλεσαν έντονο ενδιαφέρον στα διεθνή μέσα ενημέρωσης και στους θαυμαστές της. Παρότι η ίδια επέλεξε αρχικά να κρατήσει σιγή ιχθύος, τελικά αποφάσισε να μοιραστεί τα ευχάριστα νέα με τον δικό της τρόπο, μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Anne Hathaway με εντυπωσιακή κόκκινη τουαλέτα στην πρεμιέρα του The Devil Wears Prada 2 στη Νέα Υόρκη.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η βραβευμένη με Όσκαρ πρωταγωνίστρια, η οποία τα τελευταία χρόνια διατηρεί χαμηλό προφίλ όσον αφορά την προσωπική της ζωή, έδωσε τέλος στα δημοσιεύματα και τις εικασίες με ένα βίντεο στο Instagram που συγκέντρωσε χιλιάδες θετικά σχόλια μέσα σε λίγες ώρες. Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της προκάλεσε κύμα ευχών από φίλους, συναδέλφους και θαυμαστές της σε ολόκληρο τον κόσμο, οι οποίοι έσπευσαν να εκφράσουν τη χαρά τους για τη νέα προσθήκη στην οικογένειά της.

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Οι φήμες για εγκυμοσύνη είχαν ξεκινήσει τις τελευταίες ημέρες, όταν η 43χρονη ηθοποιός φωτογραφήθηκε κατά τη διάρκεια των διακοπών της στο Saint-Tropez της Γαλλίας. Σε εικόνες που κυκλοφόρησαν, η Anne Hathaway εμφανιζόταν αρχικά με πολύχρωμο μπικίνι και αργότερα με λευκό καφτάνι, με αρκετούς να παρατηρούν τη φουσκωμένη κοιλιά της.

Η Anne Hathaway βρισκόταν στη Γαλλική Ριβιέρα μαζί με τον Adam Shulman και φιλικά τους πρόσωπα, απολαμβάνοντας στιγμές ξεκούρασης μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η επιβεβαίωση ήρθε μέσα από το Instagram, όπου η ηθοποιός δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο. Στη λεζάντα χρησιμοποίησε τη φράση «Baby, I’m Yours», η οποία αποτελεί και τον τίτλο του τραγουδιού που συνόδευε την ανάρτηση. Στο βίντεο εμφανίζεται ντυμένη στα λευκά, κρατώντας αρχικά τα χέρια της μπροστά από την κοιλιά της. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα τα απομακρύνει, αποκαλύπτοντας τη φουσκωμένη κοιλιά της και επιβεβαιώνοντας έτσι τα χαρμόσυνα νέα.

Το μωρό θα είναι το τρίτο παιδί για το ζευγάρι. Η Anne Hathaway και ο Adam Shulman έχουν ήδη αποκτήσει δύο γιους, τον Jonathan, ηλικίας 10 ετών, και τον Jack, ηλικίας 6 ετών.

Η Anne Hathaway περπατά στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ 2026 με ένα εντυπωσιακό φόρεμα, φέρνοντας το The Devil Wears Prada.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παράλληλα με τις ευχάριστες εξελίξεις στην προσωπική της ζωή, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός συνεχίζει να διατηρεί έντονη επαγγελματική δραστηριότητα. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να τη δούμε στις κινηματογραφικές παραγωγές «The Odyssey», «The End of Oak Street» και «Verity», οι οποίες συγκεντρώνουν ήδη μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό.

Με την οικογένειά της να μεγαλώνει και την καριέρα της να βρίσκεται σε δημιουργική τροχιά, η Anne Hathaway φαίνεται να απολαμβάνει μια ιδιαίτερα ξεχωριστή περίοδο τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

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