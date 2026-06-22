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Μουσικά Νέα 22.06.2026

Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Η έκπληξη της Ελένης Ράντου στη σκηνή για τα 76α γενέθλιά του

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Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου γιόρτασε τα 76α γενέθλιά του στο Θέατρο Βράχων, με την Ελένη Ράντου να του κάνει έκπληξη επί σκηνής με μια τούρτα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Συναυλία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου στο Θέατρο Βράχων για τα 76α γενέθλιά του.
  • Η Ελένη Ράντου ανέβηκε στη σκηνή και του έκανε έκπληξη με τούρτα γενεθλίων.
  • Το κοινό υποδέχθηκε την έκπληξη με θερμά χειροκροτήματα και επευφημίες.
  • Η βραδιά ήταν γεμάτη μουσική, συγκίνηση και αγάπη, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική απήχηση του καλλιτέχνη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ιδιαίτερα συγκινητική και γιορτινή βραδιά έζησαν όσοι βρέθηκαν στο κατάμεστο Θέατρο Βράχων για τη συναυλία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Λίγες ώρες πριν συμπληρώσει τα 76 του χρόνια, ο αγαπημένος ερμηνευτής βρέθηκε στο επίκεντρο μιας όμορφης έκπληξης που έκανε τη βραδιά ακόμη πιο ξεχωριστή.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, η σύζυγός του, Ελένη Ράντου, ανέβηκε στη σκηνή κρατώντας μια τούρτα γενεθλίων, αιφνιδιάζοντας ευχάριστα τον καλλιτέχνη μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Το κοινό αντέδρασε αμέσως με θερμά χειροκροτήματα και επευφημίες, συμμετέχοντας στη γιορτή και δημιουργώντας μια από τις πιο όμορφες στιγμές της βραδιάς.

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Η ατμόσφαιρα στο Θέατρο Βράχων ήταν γεμάτη συναίσθημα, με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου να δέχεται την αγάπη του κόσμου και να μοιράζεται μαζί του μια σημαντική προσωπική στιγμή. Τα τραγούδια, οι φωνές των θεατών και η ενέργεια του χώρου συνέθεσαν το σκηνικό μιας βραδιάς που δύσκολα θα ξεχαστεί.


Ο δημοφιλής ερμηνευτής απέδειξε για ακόμη μία φορά τη μοναδική σχέση που διατηρεί εδώ και δεκαετίες με το κοινό του. Παρά τη μακρόχρονη πορεία του στη μουσική, εξακολουθεί να γεμίζει συναυλιακούς χώρους και να συγκινεί ανθρώπους κάθε ηλικίας, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική απήχηση των τραγουδιών και της παρουσίας του.

Η συναυλία στο Θέατρο Βράχων δεν ήταν απλώς μία ακόμη στάση της καλοκαιρινής του περιοδείας. Ήταν μια βραδιά γεμάτη μουσική, συγκίνηση και αγάπη, που συνδυάστηκε με τον πιο όμορφο τρόπο με τον εορτασμό των 76ων γενεθλίων του Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Οι χιλιάδες θαυμαστές που βρέθηκαν εκεί φρόντισαν να του χαρίσουν το πιο ζεστό τους χειροκρότημα, κάνοντας τη συγκεκριμένη βραδιά πραγματικά αξέχαστη.

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Βασίλης Παπακωνσταντίνου ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΕΚΠΛΗΞΗ Ελένη Ράντου
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