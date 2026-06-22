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Life 22.06.2026

Τα προϊόντα που χρειάζεσαι για το πιο δροσερό summer makeup look

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Το καλοκαιρινό makeup της Trouble Maker χτίζεται με φυσική λάμψη, ανάλαφρες υφές και προϊόντα που ακολουθούν τον ρυθμό της ημέρας χωρίς να δείχνουν ποτέ υπερβολικά
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η Trouble Maker προτείνει ένα beauty mindset για φυσικό, effortless μακιγιάζ, ιδανικό για το καλοκαίρι.
  • Η βάση με primer και setting mist λειαίνει την επιδερμίδα, μειώνει τους πόρους και παρατείνει τη διάρκεια του μακιγιάζ.
  • Κρεμώδη ρουζ και highlighter προσφέρουν φυσικό χρώμα και λάμψη, σαν να προέρχονται από τον ήλιο.
  • Τα χείλη αποκτούν έντονο, διαρκές χρώμα και ενυδάτωση με lip stain, μολύβι και lip balm.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Trouble Maker δεν ακολουθεί κανόνες. Χτίζει ένα beauty mindset για όσους αγαπούν το makeup, αλλά δεν θέλουν να δείχνει ποτέ “στημένο” ή υπερβολικά επιτηδευμένο. Απευθύνεται σε εκείνους που βλέπουν την ομορφιά σαν παιχνίδι και όχι σαν υποχρέωση. Σε όσους θέλουν να δείχνουν fresh χωρίς προσπάθεια, με looks που κινούνται φυσικά μέσα στη μέρα — από τη ζέστη και την υγρασία, μέχρι τις βόλτες που δεν σταματούν ποτέ. Το καλοκαίρι αυτό μεταφράζεται σε ελαφριές υφές, φυσικό χρώμα που “γράφει” σωστά πάνω στην επιδερμίδα και προϊόντα που αντέχουν στον ρυθμό της ημέρας χωρίς να βαραίνουν το πρόσωπο. Η σωστή βάση είναι αυτή που κάνει όλο το look να δείχνει effortless.

Το Make Space Blurring Primer λειαίνει την επιδερμίδα και μειώνει την εμφάνιση των πόρων, βελτιώνοντας διακριτικά την υφή της. Το soft-focus αποτέλεσμα που χαρίζει λειτουργεί σαν ένα φίλτρο στην πραγματική ζωή, δημιουργώντας τον ιδανικό καμβά για το makeup.

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Στη συνέχεια, το Make Space Blurring Setting Mist έρχεται να ολοκληρώσει το αποτέλεσμα. Προσφέρει άμεση αίσθηση δροσιάς, αναζωογονεί την επιδερμίδα και βοηθά το makeup να δείχνει πιο λείο, ομοιόμορφο και φρέσκο μέσα στη μέρα, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη μεγαλύτερη διάρκειά του.

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Μαζί, δημιουργούν τη βάση για ένα look που παραμένει φρέσκο, φυσικό και περιποιημένο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πάνω σε αυτή τη βάση χτίζεται το “skin but better” effect — η φυσική λάμψη που δείχνει σαν nude skin, αλλά πιο υγιές και φωτεινό.

Το Jinkie Cream Blush στην απόχρωση Mood Swing Pink δίνει στα μάγουλα ένα φυσικό sunkissed χρώμα, σαν τη ζεστή λάμψη που αφήνει μια μέρα στον ήλιο. Η creamy υφή του ενσωματώνεται εύκολα στην επιδερμίδα, χαρίζοντας απόλυτα φυσικό αποτέλεσμα.

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Το Plot Twist Highlighter Illuminator στην απόχρωση Spiraling Pink λιώνει στην επιδερμίδα και προσθέτει μια φωτεινότητα που αναδεικνύει φυσικά τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Η ανάλαφρη σύνθεσή του αντανακλά το φως διακριτικά, χωρίς να δείχνει glittery ή βαρύ, χαρίζοντας μια φρέσκια και υγιή όψη στην επιδερμίδα.

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Και μετά έρχεται το σημείο που κάνει όλο το look να αποκτά το απόλυτο summer attitude: τα χείλη. Το Genius Peel Off Big Brain Lip Stain προσφέρει έντονο χρώμα με διάρκεια, χωρίς να χρειάζεται συνεχές touch-up μέσα στη μέρα.

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Το Overdo It Lip Liner στην απόχρωση Babble τονίζει το φυσικό περίγραμμα των χειλιών, κρατώντας το σχήμα clean αλλά soft.

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Το Peculiar Lip Balm Sweet Tooth ολοκληρώνει το αποτέλεσμα με ενυδάτωση και glossy φινίρισμα, ενισχύοντας αυτό το juicy effect που κάνει τα χείλη να δείχνουν πιο γεμάτα και περιποιημένα χωρίς effort.

 

 

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Το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι “τέλειο” με την αυστηρή έννοια. Είναι ζωντανό, δροσερό και πραγματικό. Ένα καλοκαιρινό makeup look που δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει, αλλά καταλήγει να τραβάει βλέμματα ακριβώς επειδή δείχνει φυσικό. Η Trouble Maker δεν σου δείχνει πώς να βαφτείς. Σου δίνει το mood για να δείχνεις σαν την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου — χωρίς να το σκέφτεσαι υπερβολικά.”

 

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Trouble Maker ομορφιά
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