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Μουσικά Νέα 21.06.2026

Release Athens 2026: Τα «Ημισκούμπρια» έγραψαν ιστορία στην Πλατεία Νερού

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Μια ιστορική συναυλία έδωσαν τα «Ημισκούμπρια» στο Release Athens 2026, γιορτάζοντας 30 χρόνια πορείας με χιλιάδες fans να αποθεώνουν το συγκρότημα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Τα «Ημισκούμπρια» επέστρεψαν στη σκηνή μετά από πολυετή απουσία, στο πλαίσιο του Release Athens 2026.
  • Περισσότεροι από 20.000 θεατές παρακολούθησαν τη συναυλία, δημιουργώντας μοναδική ατμόσφαιρα.
  • Στη σκηνή εμφανίστηκαν οι Φοίβος Δεληβοριάς, Ευρυδίκη, Νίκος Βουρλιώτης και Μιχάλης Παπαθανασίου.
  • Η συναυλία χαρακτηρίστηκε ως επιτυχημένη, αναδεικνύοντας τη διαχρονικότητα του συγκροτήματος.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μία από τις πιο πολυαναμενόμενες συναυλιακές επιστροφές των τελευταίων ετών πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Πλατεία Νερού, με τα «Ημισκούμπρια» να αποδεικνύουν ότι η σχέση τους με το κοινό παραμένει πιο δυνατή από ποτέ. Στο πλαίσιο του Release Athens 2026, το ιστορικό συγκρότημα του ελληνικού hip hop ανέβηκε ξανά στη σκηνή έπειτα από πολυετή απουσία, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό show που μετατράπηκε γρήγορα σε μια μεγάλη γιορτή νοσταλγίας, μουσικής και συλλογικής ενέργειας.

Περισσότεροι από 20.000 θεατές κατέκλυσαν τον συναυλιακό χώρο, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή. Οι Δημήτρης Μεντζέλος, Μιθριδάτης και Πρύτανης εμφανίστηκαν ιδιαίτερα κεφάτοι και απέδειξαν πως η χημεία που τους καθιέρωσε παραμένει αναλλοίωτη, παρασύροντας το κοινό σε ένα ασταμάτητο πάρτι.

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Το πρόγραμμα περιλάμβανε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της 30χρονης διαδρομής τους, με τραγούδια που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή. Κομμάτια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή ακούστηκαν ξανά ζωντανά, με χιλιάδες φωνές να τραγουδούν κάθε στίχο, μετατρέποντας τη βραδιά σε μια συγκινητική επανασύνδεση ανάμεσα στο συγκρότημα και το κοινό του.

Ιδιαίτερο χρώμα στη συναυλία έδωσαν οι καλεσμένοι που ανέβηκαν στη σκηνή κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Ο Φοίβος Δεληβοριάς, η Ευρυδίκη, καθώς και οι Νίκος Βουρλιώτης και Μιχάλης Παπαθανασίου από τους Goin’ Through, συνέβαλαν σε ένα πρόγραμμα γεμάτο εκπλήξεις και δυνατές στιγμές.

https://www.instagram.com/imiskoumbria/

Η παραγωγή κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα, με άρτιο ήχο, εντυπωσιακούς φωτισμούς και εξαιρετική οργάνωση, στοιχεία που ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο την εμπειρία των παρευρισκόμενων. Από νωρίς ήταν εμφανές ότι δεν επρόκειτο για μια απλή επετειακή εμφάνιση, αλλά για ένα μουσικό γεγονός που θα συζητηθεί για καιρό.

Η επιστροφή των «Ημισκουμπρίων» δεν αποτέλεσε μόνο μια αναδρομή στο παρελθόν. Αντίθετα, ανέδειξε τη διαχρονικότητα του έργου τους και επιβεβαίωσε τη θέση τους ως ενός από τα σημαντικότερα και πιο αγαπημένα σχήματα που ανέδειξε ποτέ η ελληνική hip hop σκηνή.

https://www.instagram.com/imiskoumbria/

https://www.instagram.com/imiskoumbria/

https://www.instagram.com/imiskoumbria/

Το live στην Πλατεία Νερού ολοκληρώθηκε μέσα σε παρατεταμένο χειροκρότημα και αποθέωση, αφήνοντας την αίσθηση πως το κοινό περίμενε αυτή τη στιγμή εδώ και χρόνια.

https://www.instagram.com/imiskoumbria/

 

Και κρίνοντας από την ανταπόκριση του κόσμου, η μεγάλη επιστροφή των «Ημισκουμπρίων» ήταν απόλυτα επιτυχημένη, προσφέροντας μία από τις κορυφαίες συναυλιακές στιγμές του φετινού καλοκαιριού.

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Release Athens Ημισκούμπρια ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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